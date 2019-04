Ein Blick in die Archive offenbart, dass Spannung am 28. Spieltag früher eher die Regel als die Ausnahme war: Vor allem in der vergangenen Dekade betrug der Vorsprung des Spitzenreiters oft nur ein oder zwei Punkte, oder es herrschte Gleichstand wie etwa 2005 (Bayern/Schalke jeweils 56 Punkte).