Schalke: Wieder alles auf Anfang

Ob das ausgerechnet bei einem Verein gutgeht, der den Anspruch hat, in der Champions League zu spielen und in dessen Umfeld die Gefühle stets Achterbahn fahren, bezweifeln viele Experten. Nicht so Christian Heidel, der Schalker Sportvorstand hält große Stücke auf den von Erzgebirge Aue geholten Fußballlehrer mit der Abschlussnote 1,0. "Ja, Domenico ist jung, aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn jemand behauptet, dass er generell zu wenig Erfahrung mitbringt“, bemerkt Heidel und führt aus: "Ich behaupte sogar, dass er durch all seine Trainerjahre im Jugendleistungssport mehr Erfahrung in diesem Beruf hat als ein Bundesligaspieler mit 300 Ligapartien, der nach dem Trainingslehrgang quasi direkt vom Platz auf die Bank wechselt. Er hat diesen Beruf über Jahre von der Pike auf gelernt.“