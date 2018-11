BVB erwartet „sehr heißes Spiel“

In den letzten fünf Jahren (seit November 2013) trafen die beiden Team in 18 Pflichtspielen (Liga, Pokal, Supercup) aufeinander.



Bayern verlor nur zwei der letzten zwölf Bundesligaspiele gegen den BVB (Sieben Siege, drei Unentschieden).



Dortmund ist der gejagte Tabellenführer! Diese Konstellation war in den letzten 12 Liga-Duellen immer exakt andersherum.



In bisher 98 Begegnungen in der Bundesliga holten die Bayern 45 Siege, Dortmund 24 und es gab 29 Remis.



Bei den insgesamt 120 Spielen gegeneinander war der FCB 58 Mal erfolgreich und der BVB 32 Mal. 30 Mal trennten sich beide unentschieden.

