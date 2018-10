Reus reift zum echten Leader

Marco hält keine Predigten in der Kabine, er geht auf dem Platz voran. Sportdirektor Michael Zorc

Dabei: So logisch die Kapitäns-Auswahl durch Mentor Favre war, der Reus schon in Gladbach protegierte, so groß waren die Zweifel, ob er der anspruchsvollen Aufgabe wirklich gerecht werden könnte. Denn bislang war Reus weder als Lautsprecher, noch als Leader groß aufgefallen. Doch fehlendes rhetorischen Geschick lässt sich im Fußball ausgleichen. „Marco hält keine Predigten in der Kabine, er geht auf dem Platz voran“, lobt Sportdirektor Zorc das Herzstück der Dortmunder Offensive. Und: „Marco fühlt sich in der Rolle wohl, sie hat ihn noch mal beflügelt.“



Reus profitiert davon, dass er endlich mal länger verletzungsfrei ist. Noch in der Vorsaison verpasste er satte 33 Pflichtspiele, bislang aber stand er bei allen elf Partien in der Startelf und absolvierte 982 von 1020 Spielminuten. In Dortmund haben sie wohl erleichtert registriert, dass Reus zuletzt auf seinen Körper hörte und nach leichten Knieproblemen den Länderspiel-Doppler ausfallen ließ, obwohl die Nationalelf dringend einen Özil-Nachfolger braucht. Denn die nächsten Wochen mit knackigen sechs Spielen in 18 Tagen werden hart, ehe sich die nächste Chance für die dringend nötige Schaffenspause des verletzungsanfälligen, früheren BVB-Dauersorgenkinds ergibt: Gegen Atletico geht es schon ums Achtelfinale der Königsklasse. Gegen Union Berlin will der BVB in die dritte Pokalrunde stürmen. Und Anfang November steigt der Liga-Kracher gegen den FC Bayern. Der dürfte Aufschluss darüber geben wird, wie weit Reus mit seiner Borussia wirklich ist.