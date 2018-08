Anfang des Jahres hat sie wieder mit dem Training begonnen. Zunächst aus ganz pragmatischen Gründen: „Man verändert sich ja in der Schwangerschaft, da wird man vielleicht noch mehr Frau als man es vorher schon war.“ Sie habe „das eine oder andere Pfündchen“ wieder so weit in Form bringen wollen, „dass ich mich nicht komplett neu einkleiden musste“. In der ersten Trainingswoche habe sie noch gedacht: „Chacka, ich reiße die Welt ein.“ In der zweiten tat ihr alles weh. Aber sie machte weiter. Eine Einheit am Vormittag, wenn die „Krümel“ in der Krippe sind. Eine am Abend, wenn Papa, der als IT-Manager arbeitet, vom Job zurück ist und die Kinder übernimmt. Und inzwischen stößt Schwanitz wieder auf Weltklasseniveau.