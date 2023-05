Am 24. August 1963 konnte noch niemand ahnen, dass da ein Stück Fernsehgeschichte seine Geburtsstunde erlebte: Zum ersten Mal lief im ZDF "das aktuelle sportstudio".



Pünktlich zum Start der neuen Fußballbundesliga ging es los – 60 Jahre sind seitdem vergangen. Etliche berühmte, interessante und außergewöhnliche Gäste waren seitdem im "sportstudio".



Begrüßt wurden sie von Moderatorinnen und Moderatoren, die nicht nur auf dem Mainzer Lerchenberg die TV-Geschichte geprägt haben.



Unzählige Tore, Tränen der Trauer und Freude, Meisterschaften und Abstiege. Lustiges und Kontroverses, Leichtes und Politisches, Gefühle und Geständnisse – "das aktuelle sportstudio" begleitet nicht nur den Fußball seit sechs Jahrzehnten durch dick und dünn.



Die Zeiten haben sich geändert, das ist im Sport nicht anders als in allen anderen Teilen der Gesellschaft. "das aktuelle sportstudio" entwickelt sich dabei immer mit und bleibt am Puls der Zeit. Doping, Corona, weltpolitische Fragen – im TV-Sportklassiker wurde noch nie ein wichtiges Thema ausgespart – seit 60 Jahren nicht. Mit diesem Erfahrungsschatz ist die Sendung mehr als nur eine unter anderen.



Es sind nicht nur die großen Themen, die "das aktuelle sportstudio" ausmachen. Es sind vor allem die besonderen Momente: Wenn Uli Hoeneß und Christoph Daum sich in der Sendung streiten, wenn ein Affe der Frau von Johnny Weissmüller die Perücke vom Kopf reißt, wenn Carmen Thomas "Schalke 05" sagt – Klassiker des Sportfernsehens.



Und in den vergangenen Jahren kamen weitere hinzu: Als Fußballtrainer Markus Anfang die Gründe für seinen Impfpassbetrug schilderte, ukrainische Sportlerinnen und Sportler über ihre Ängste und Sorgen berichteten oder türkische Athleten über die Auswirkungen des Erdbebens erzählten: Themen ändern sich, aber der Geist der Sendung ist geblieben.



Geblieben ist auch ein Mythos: die Torwand. Seit 60 Jahren versuchen sich Fußballer, Funktionäre, Athleten anderer Sportarten, Schauspieler, Sänger und Zuschauer an "drei unten, drei oben". Was alle eint: Noch niemand hat die Torwand sechsmal bezwungen. Der Mythos lebt! Und wie die Torwand, so auch "das aktuelle sportstudio".



Sven Voss unternimmt zum Jubiläum eine Zeitreise und taucht auch in vergangenen Jahrzehnten auf. Fast unmöglich und gerade deshalb spannend: 60 Jahre in 60 Minuten – "das aktuelle sportstudio" feiert Geburtstag.