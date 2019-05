Gleichzeitig hat Rangnick das Risiko, zwei wichtige Jobs auszufüllen, bewältigt. Mancher behauptet sogar, er habe eine Chance für seinen Trainer-Nachfolger daraus gemacht. Denn der könne nun auf einem noch höheren Niveau beginnen, weil der Fußball-Standort Leipzig an Attraktivität gewinnt.



Die Gefahr, dass Nagelsmann deshalb unter höherem Druckt steht, ebenfalls Erfolge zu erarbeiten, sieht Rangnick nicht. Der finde es doch sicher spannend, in einem Team zu arbeiten, in dem auch "er noch einmal neuen Input erhalten kann". In Leipzig finde Nagelsmann neben modernsten Strukturen auch einen "Ex-Trainer, mit dem er sich austauschen kann".