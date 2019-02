90 Fazit:

Nürnberg jubelt! Der Club holt gegen den Tabellenführer Borussia Dortmund ein wichtiges 0:0 im Abstiegskampf. Die Hausherren erkämpfen sich einen Punkt und profitierten am Ende davon, dass die Dortmunder trotz enormer Feldüberlegenheit insgesamt zu selten in die entscheidenden Räume eindringen konnten. Vor allem der aktive Götze hatte einige gute Gelegenheiten auf dem Fuß, scheiterte aber jeweils am klasse agierenden Mathenia. Dortmund muss sich in der Liga zum dritten Mal in Folge mit einer Punkteteilung zufrieden geben und ist nun nur noch drei Punkte vor den Bayern. Der Druck wächst und ausgerechnet jetzt gastieren die aktuell starken Leverkusener am kommenden Sonntag in Dortmund. Nürnberg verkürzt hingegen den Abstand auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte, das Debüt des Interimstrainers Boris Schommers ist also geglückt. Vielen Dank fürs Mitlesen und einen schönen Abend.

90 Spielende

90 Zagadou köpft drüber, das war es wohl!

90 Noch eine Ecke für Dortmund!

90 Die bringt keine Gefahr ein! Einmal kann Dortmund nochmal aufbauen.

90 Es gibt nochmal eine Ecke für den BVB!

90 Dortmund kommt einfach nicht in den Strafraum. Und Nürnberg haut die Pille nur noch heraus. Zwei Minuten noch!

90 Nach einem flachen Pass von Zagadou bleibt Raphaël Guerreiro an der Strafraumkante hängen, holt sich die Kugel aber prompt wieder zurück.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4 Vier Minuten haben die Dortmunder noch Zeit, um einen Sieg aus dem Frankenland zu entführen. Die ersten Nürnberger liegen mit Krämpfen auf dem Rasen.

90 Paco Alcácer springt an einer Flanke von der rechten Seite vorbei!

90 Der folgende Kopfball der Nürnberger nach dem Freistoß fliegt deutlich am Tor vorbei.

89 Gelbe Karte für Axel Witsel (Borussia Dortmund)

Witsel fährt im Luftduell mit Ishak den Ellenbogen aus. Da gibt es prompt die nächste Gelbe Karte.

88 Gelbe Karte für Christian Mathenia (1. FC Nürnberg)

Mathenia lässt sich beim Abschlag zu lange Zeit und sieht dafür die erste Gelbe Karte der Partie.

87 Nach einem Querpass von Paco Alcácer schiebt Bruun Larsen den Ball ins Tor, doch der spanische Stürmer stand bei der vorherigen Ballabgabe im Abseits.

87 Drei Minuten sind regulär noch zu spielen. Dortmund hat wahnsinnigen Druck und lauern auf die eine Chance.

85 Es gelingt den Dortmundern einfach insgesamt zu wenig! Weigl spielt einen Superpass in die Spitze zu Paco Alcácer. Der nimmt den Ball fantastisch mit und schießt auf das lange Eck. Die Pille rauscht vorbei.

85 Der Club zückt den letzten Joker und bringt Palacios-Martínez für Kubo.

85 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Federico Palacios-Martínez

85 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Yūya Kubo

84 Sancho zwirbelt den Ball in die Mitte auf den einlaufenden Paco Alcácer, doch Ewerton klärt mit einer beherzten Grätsche.

83 Nach einem Offensivfoul an Ishak können sich die Nürnberger erst einmal wieder neu sortieren. Das bringt alles wertvolle Sekunden für den Club.

81 Ausgerechnet jetzt leisten sich die Schwarzgelben einen falschen Einwurf. Aktuell wirkt es nicht so, als könnten die Dortmunder noch einen Treffer erzielen.

80 Bruun Larsen ersetzt Delaney und rückt auf die Linksaußen-Position, Raphaël Guerreiro sortiert sich nun zentral ein.

80 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Jacob Bruun Larsen

80 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Thomas Delaney

80 Die letzten zehn Minuten brechen an! Können die Dortmunder das Spiel noch in einen Sieg drehen?

78 Paco Alcácer kommt kurz vor der Strafraumgrenze zum Schuss, sein Versuch wird jedoch abgeblockt. Beim BVB wird gleich Jacob Bruun Larsen frischen Wind in die Offensive bringen. Der junge Däne macht sich bereit.

77 Dortmund gelingt es aktuell gut, bei eigenen Ballverlusten das Leder schnell wieder zurückzuerobern. Es bleibt aber dabei, dass sie nicht in die gefährlichen Räume vorstoßen!

76 Bauer ist nun für Löwen in der Partie. Einen Wehcsel haben die Gastgeber somit noch übrig.

76 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Robert Bauer

76 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Eduard Löwen

76 Robert Bauer macht sich beim Club bereit.

75 Wolf flankt druckvoll von der rechten Grundlinie in die Mitte. Paco Alcácer hält die Birne herein und drückt die Pille deutlich drüber.

74 Götze will einen Steilpass mit der Hacke zu Paco Alcácer weiterleiten, doch sein Zuspiel ist viel zu schnell und landet im toten Raum.

73 Zagadou verschätzt sich auf der linken Seite und schenkt den Nürnbergern einen Einwurf. Die heimischen Fans jubeln und freuen sich über eine kleine Verschnaufpause.

72 Aktuell passiert auf dem Rasen nicht viel. Dortmund kann keine Gefahr kreieren und Nürnberg traut sich ebenso nicht wirklich nach vorne. Erleben wir noch eine packende Schlussphase?

71 Löwen und Matheus Pereira befreien sich über die rechte Seite, der entscheidende Pass landet aber rechts im Seitenaus.

70 Nürnbergs Trainer Schommers fordert seine Jungs lautstark dazu auf, weiter herauszurücken und sich nicht hinten hereindrängen zu lassen.

69 Langsam wird für Dortmund die Zeit knapp! Wer reißt die Verantwortung an sich und kann den erlösenden Treffer für die Schwarzgelben erzielen?

68 Götze leitet den Ball technisch gut auf Delaney weiter. Der kann 18 Meter halbrechts vor dem Kasten zum Schuss kommen, wird von hinten aber entscheidend gestört.

66 Sancho nimmt an der rechten Strafraumecke mit Platz den Ball an, spielt das Leder dann aber einem Nürnbeger genau in die Füße.

65 Auch die Franken nehmen den ersten Wechsel vor. Zreľák ist viel gelaufen und verlässt völlig entkräftet den Rasen. Ishak kommt wie angekündigt auf das Feld.

65 Einwechslung bei 1. FC Nürnberg -> Mikael Ishak

65 Auswechslung bei 1. FC Nürnberg -> Adam Zreľák

64 Guerreiro probiert es nach einem Eckstoß von rechts mit einer scharfen Hereingabe. Mathenia ist da!

63 Nach einer recht enttäuschenden Leistung verlässt Philipp den Rasen und macht Platz für Paco Alcácer. Kann der Spanier heute mal wieder knipsen?

63 Einwechslung bei Borussia Dortmund -> Paco Alcácer

63 Auswechslung bei Borussia Dortmund -> Maximilian Philipp

62 Götze kriegt den Ball nicht im Tor unter! 18 Meter vor dem Kasten versucht er es mit dem Schuss aus der Drehung und setzt den Ball einen Meter links neben das Tor.

62 Sie kommen einfach nicht in die entscheidenden Räume. Raphaël Guerreiro bedient Götze rechts am Strafraum. Seine halbhohe Hereingabe landet ungefährlich bei Ewerton und nicht bei einem Mitspieler.

60 Für Dortmund wird gleich Paco Alcácer ins Spiel kommen, Nürnberg wird Mikael Ishak bringen.

60 Nürnberg hat sich zuletzt wieder etwas befreien können und lässt den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. Beide Teams bereiten unterdessen Wechsel vor.

59 Behrens geht nach einer Ecke von der rechten Seite zu Boden, Schiri Osmers lässt jedoch weiterlaufen.

58 Schon jetzt lässt sich Mathenia bei den Abschlägen massig Zeit. Etwas mehr als eine halbe Stunde müssen die Nürnberger noch aushalten.

57 Delaney wird zweimal auf der linken Seite gefoult, die Pfeife bleibt allerdings stumm.

55 Zehn Minuten haben die Gastgeber in der zweiten Halbzeit schon überstanden. Aktuell bestimmt Dortmund komplett das Geschehen, das Gehäuse des Clubs scheint aber noch verschlossen zu sein. Bleiben die Schwarzgelben cool oder werden sie langsam nervös?

54 Nach einer erneuten Borussen-Ecke chippt Götze die Kugel von der linken Strafraumkante in die Mitte. Delaney will am Fünfer zum Kopfball hochsteigen und Mathenia fängt die Murmel aus der Luft ab.

53 Götze scheitert wieder an Mathenia! Sancho spielt Götze halblinks im Strafraum an. Der Dortmunder Stürmer schießt flach in die kurze Ecke, doch wieder einmal ist Mathenia zur Stelle!

52 Götze fischt ein Zuspiel rechts in der Box ansehnlich aus der Luft. Sancho flankt und Valentini bereinigt mit dem Kopf zur Ecke. Ohne große Aufregung können die Hausherren klären. Das ist einfach zu wenig vom BVB!

51 Sancho geht rechts am Strafraum in das Dribbling mit Leibold, der Verteidiger des Clubs lässt sich aber nicht vernaschen und klärt ins Seitenaus.

50 Raphaël Guerreiro zieht zwei Nürnberger auf sich und spielt den Steilpass auf Götze in Richtung Grundlinie. Der Pass ist zu lang und landet im Aus.

49 Diallo spielt das Leder von der linken Seite in die Mitte, die Kugel landet allerdings im Rücken vom mitgelaufenen Philipp. Die Offensive der Dortmunder lahmt noch.

48 Am Bild hat sich auch zu Beginn der zweiten Hälfte nichts geändert. Dortmund läuft an, Nürnberg mauert.

46 Wolf macht gegen Kubo auf seiner rechten Abwehrseite gut die Tür zu und ermöglicht seinen Jungs somit den öffnenden Pass nach vorne, der allerdings im Nirgendwo landet.

46 Beide Mannschaften sind unverändert auf den Rasen zurückgekehrt. Das Spiel läuft wieder!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause steht es zwischen dem 1. FC Nürnberg und Borussia Dortmund 0:0. Die Borussen bestimmten in der Anfangsphase die Partie, die ersten beiden guten Chancen gehörten aber dem Club, als Behrens nach knapp einer halben Stunde zweimal recht frei zum Kopfball kam. Dortmund wirkte kurz verunsichert, stabilisierte sich dann aber wieder und sorgte selbst über eine Doppelchance von Götze, einem Schuss ans Außennetz von Witsel und eine Kopfballgelegenheit von Götze für Gefahr. Dortmund ist insgesamt das bessere Team, kann aber noch keine drückende Überlegenheit kreieren. Der BVB braucht unbedingt das Tor, Nürnberg kämpft aber bis zum Umfallen und hat sich das Remis aktuell verdient. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Dortmund bekommt eine Ecke, weil die Nürnberger Fans aber wieder Tennisbälle werfen, pfeift der Schiri zur Pause. Da regen sich die Borussen zu Recht auf!

45 Witsel rückt heraus und ermöglicht Nürnberg somit den eröffnenden Pass. Zagadou verliert in hinterster Reihe haarsträubend das Leder an Kubo, der aus 20 Metern abzieht. Bürki muss den Ball prallen lassen, sichert das Leder aber in der Folge. Solche Fehler dürfen dem BVB einfach nicht passieren!

45 Witsel wird hoch in die linke Strafraumhälfte geschickt. Behrens steht gut und klärt mit dem Kopf in die Arme seines Torhüters.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4 Vier Minuten extra! Aufgrund der Unterbrechungen im Rahmen der Tennisball-Würfe geht das auf jeden Fall in Ordnung.

45 Bei der anschließenden Ecke kommt Götze am kurzen Pfosten frei zum Kopfball. Mathenia hechtet in die linke Ecke und fischt die Pille heraus!

44 Witsel! Ein Querpass von Götze von der rechten Strafraumgrenze landet am langen Pfosten bei Witsel. Der legt sich die Kugel auf den rechten Fuß, sein Schuss aus sechs Metern wird dann aber ans Außennetz abgelenkt!

43 Nach einer erneuten Tennisball-Aktion der Nürnberger Fans geht es gleich weiter. Das wird eine saftige Nachspielzeit geben.

40 Die Nürnberger verfolgen die Dortmunder kämpferisch und lassen die Gäste nicht in den eigenen Sechzehner eindringen. Dortmund sucht die Lücke...

38 Sancho tunnelt Zreľák im Spielaufbau, lässt den Nürnberger wie ein einsames Dorfkind stehen und sorgt somit für ein kleines Highlight. Schick!

37 Nach guten Dortmunder Szenen haben sich die Nürnberger kurzzeitig wieder in der Dortmunder Hälfte festgespielt. Diallo wirft sich engagiert in eine Hereingabe von der linken Seite und klärt somit.

35 Wieder wird es über Götze gefährlich! Der Dortmunder Stürmer nimmt aus 16 Metern Maß und schießt in die linke Ecke. Mathenia macht sich lang und klärt zum Eckball, der gefahrlos bleibt.

34 Götze! Nachdem Sancho im Strafraum zu Boden geht, achten alle zuerst auf den Schiri, doch das Spiel läuft weiter. Götze hat zwei Schusschancen aus zehn Metern gegen Mathenia, doch der Nürnberger Keeper pariert sicher! Beide Schüsse waren ehrlich gesagt etwas zu zentral platziert. Es verwundert leicht, dass der Schiri vom Videoassistenten nicht dazu aufgefordert wurde, sich die Szene mit Sancho nochmal anzusehen. Die Zeitlupe beweist: Es lag ein leichter Kontakt vor. Bitter für den BVB!

34 Wolf probiert es von der rechten Seite mit einer Flanke aus dem Lauf. Ewerton steht im Strafraum wie der Fels in der Brandung und klärt.

33 So hatten sich das die Dortmunder nicht vorgestellt. Nürnberg wittert Morgenluft und bestimmt aktuell das Geschehen, dem BVB fehlt hingegen der Zugriff.

32 Den folgenden Eckball klärt Witsel mit Köpfchen! Dortmund muss aktuell ordentlich ackern!

31 Leibold zwirbelt einen Freistoß von der linken Auslinie halbhoch kurz in die Box, wo Philipp zweimal gegen Zreľák blockt.

29 Auch der Eckstoß wird gefährlich! Behrens erwischt das Leder aus sechs Metern Entfernung mit dem Kopf, kann das Spielgerät jedoch nicht hundertprozentig Druck nach unten verleihen. Knapp rauscht das Leder über das Aluminium.

28 Behrens! Bürki muss richtig ran! Eine Flanke von der rechten Seite erwischt FCN-Kapitän Behrens brandgefährlich mit dem Kopf. Die Kugel fliegt hoch in Richtung Latten-Unterkante, doch Bürki macht sich lang und klärt zur Ecke!

27 Diallo setzt sich auf der linken Seiten mit einem beherzten Lauf durch. Die folgende Flanke rutscht ihm etwas vom Schlappen, landet aber am langen Pfosten bei Sancho. Der kann das Leder nicht mehr in die Mitte befördern, sodass das Spielgerät schließlich im Toraus endet.

25 Je länger es 0:0 steht, desto besser wird natürlich die Ausgangslage für den Club. Aktuell geht ihre defensive Taktik mit offensiven Nadelstichen auf.

24 Witsel hat 20 Meter vor dem Kasten etwas Platz und nimmt Maß. Er trifft den Ball nicht voll, der somit flach auf den Kasten zurollt. Mathenia hat keine Probleme.

24 Auch wenn die Hausherren hart verteidigen, gehen sie keineswegs wie Gesetzlose in die Zweikämpfe. Wir sehen ein faires Bundesliga-Spiel.

22 Nachdem sich der Club für einen Moment in der Dortmunder Hälfte festgespielt hatte, wagt Sancho den öffnenden Pass auf Götze. Sein Zuspiel auf die linke Seite wird einfach von einem Nürnberger erlaufen.

21 Man merkt den Dortmundern an, dass sie aktuell nicht die beste Phase der Saison bestreiten. Vorne wirken sie noch nicht leichtfüßig und müssen sich hinten ordentlich hereinwerfen.

20 Nürnberg flankt das erste Mal in diesem Spiel vielversprechend in den Dortmunder Strafraum, doch nach einer Kopfballablage von Witsel können die Gäste klären.

19 Es ist definitiv kein Spiel für Fußballästheten. Dortmund verliert im Spielaufbau den Ball und Weigl fällt 30 Meter vor dem Kasten Matheus Pereira. Ein hartes, aber keineswegs unfaires Einsteigen.

17 Diallo geht links an Kubo und Valentini vorbei und holt den Freistoß heraus. Der landet im Strafraum auf dem Schädel von Delaney, doch der Mittelfeldmann kann das Leder nicht richtig drücken. Es rauscht zwei eineinhalb Meter über die Latte!

17 Nürnberg macht in der Anfangsphase recht wenig, stellt sich weitestgehend hinten rein und lauert auf Fehler der Dortmunder. Wie lange geht das für den Club gut?

16 Das gefällt dem Nürnberger Publikum! Raphaël Guerreiro will einen Steilpass auf der linken Seite erlaufen, wird jedoch von FCN-Verteidiger Mühl robust abgelaufen.

15 Die Ecke kommt flach an den kurzen Pfosten und kann einfach vom Nürnberger Defensivverbund geklärt werden.

13 Nach einer knappen Entscheidung gibt es eine Ecke für die Dortmunder. Sancho will den Eckstoß treten, wird aber vom Nürnberger Anhang mit Tennisbällen beworfen. Dies richtet sich jedoch nicht ursächlich gegen den Borussen, sondern wird durch die Fans als Protest gegen Montagsspiele betitelt.

13 Die aktive Dortmunder Fanszene ist heute übrigens nicht anwesend. Trotzdem ist der BVB-Gästeblock prall gefüllt.

11 Auf ein Zuspiel von Götze folgt eine Ablage von Philipp am Sechzehner. Delaney nimmt die Kugel direkt, drischt das Leder aber weit rechts am Tor vorbei. Keine Gefahr!

11 Nach einem Foul gegen Raphaël Guerreiro gibt es den ersten vielversprechenden Freistoß für Dortmund, welchen Mathenia aus dem Fünfmeterraum faustet.

10 Die Räume sind eng, liebe Fußballfreunde! Philipp will Raphaël Guerreiro mit einem schnellen Flachpass in den Strafraum schicken, doch ein Nürnberger Bein ist dazwischen.

8 Da ist der erste Abschluss! Einen abgefälschten Weigl-Pass pflückt Götze aus der Luft in die Füße von Philipp. 20 Meter vor dem Kasten fackelt der Ex-Freiburger nicht lange, schießt jedoch deutlich drüber.

7 Für Dortmund wird es heute darauf ankommen, die Geduld zu behalten und nicht naiv in irgendwelche Konter zu laufen. Götze verliert vorne das Leder, doch Zagadou bügelt die Szene an der Seitenlinie mit einem robusten Kopfball wieder aus.

6 Über einen Doppelpass mit Philipp schaltet Raphaël Guerreiro seinen Offensivkollegen Götze an der zentralen Strafraumkante ins Spiel ein. Der Weltmeister will Raphaël Guerreiro weiter in die Box schicken, ein Nürnberger ist allerdings dazwischen.

5 Die Dortmunder werden bei eigenem Ballbesitz konsequent ausgepfiffen. Doch bringt sie dies aus dem Konzept? Aktuell noch nicht.

4 Aber auch Dortmund presst gut und stellt einen möglichen Nürnberger Konter über den neuen Rechtsverteidiger Wolf an der Seitenlinie zu.

3 Der Club steht tief und lässt die Borussen noch keinen Platz in der Offensive. Sancho zieht von seiner rechten Außenbahn 25 Meter vor dem Kasten in die Mitte, dribbelt sich dort allerdings fest.

2 In den ersten Szenen des Spiels präsentiert sich Nürnberg körperlich präsent. Anscheinend wollen sie die vermeintliche Unsicherheit der Gäste ausnutzen.

1 Dortmund hat angestoßen und spielt sich die Kugel erst einmal durch die eigenen Reihen. Kubo erobert sich die Pille auf der rechten Seite und will Zreľák in die Tiefe des Raums an die Box schicken, Bürki kommt jedoch fix aus seinem Gehäuse und schnappt sich den Ball.

1 Friseur-Besuch hin oder her, jetzt zählt es! Das Spiel ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Die Teams kommen auf den Rasen!

Nach einem milden und sonnigen Tag in Nürnberg hat sich die Temperatur im Frankenland auf fünf Grad abgekühlt. In wenigen Minuten werden die Teams den Rasen betreten.

Lucien Favre bestreitet heute sein 250. Bundesligaspiel als Trainer. Glückt das Jubiläum?

Heute hat der BVB die Chance, sich den Frust der letzten Ergebnisse von der Seele zu schießen und einen Fingerzeig in Richtung der Kritiker zu setzen. Gelingt ihnen das? Wir werden es in wenigen Minuten erleben!

Seit 1992 hat Nürnberg nur eins von 29 Bundesliga-Spielen gegen Dortmund gewonnen: Im November 2007 setzten sie sich zuhause mit 2:0 gegen die Borussen durch. Das 7:0-Spektakel der Borussen im Hinspiel war die höchste Bundesliga-Niederlage des Clubs.

Beim FCN rotieren im Vergleich zum bitteren 0:2 in Hannover Kubo, Löwen und Petrák für Knöll, Rhein und Palacios-Martínez in die Mannschaft.

Vier Spiele in Folge nicht zu gewinnen, kannte der BVB in dieser Saison bislang nicht. Damit sich sein Team am Ende der Saison nicht wie eine Gruppe Freunde fühlt, die bei der Pizza-Lieferung ganz knapp den Mindestbestellwert nicht erreicht hat, fordert er von seinem Team mehr Geduld und die Verhinderung vermeidbarer Gegentore: "Wir müssen besser verteidigen, und daran arbeiten wir." In den letzten Spielen hat den Dortmundern sichtlich Kapitän Marco Reus gefehlt, der allerdings erst gegen Leverkusen am kommenden Sonntag wieder zum Kader zählen dürfte. Eins ist klar: Das Spiel heute Abend dürfte ein enorm wichtiges für die Borussen werden. Gewinnen Sie es, bleibt das Polster angenehm. Patzen sie, kann die Meisterschaft ganz schnell verspielt werden.

Nervosität machte sich in den letzten Tagen rund um das ehemalige Dortmunder Westfalenstadion breit. Nach dem Sieg der Münchner in Augsburg beträgt der Dortmunder Abstand auf den zweiten Rang nur noch zwei Punkte. Jetzt in Panik zu verfallen, wäre sicherlich die falsche Taktik, doch Sportdirektor Michael Zorc betonte: "Die Sinne sind geschärft. Wir tun alles dafür, wieder in die Erfolgsspur zu kommen."

Die mit Spannung erwartete Begegnung leitet der 34-jährige Investitionscontroller Harm Osmers. Seine Assistenten an den Linien heißen Robert Kempter und Jan-Clemens Neitzel-Petersen. Videoschiedsrichter ist Marco Fritz.

Den für Fans unbeliebten Termin am Montagabend gab es in diesem Duell schon einmal im April 1990: Nach dem Nürnberger Führungstor durch Souleyman Sané sorgten Michael Zorc und Andreas Möller für einen 3:1-Auswärtserfolg der Dortmunder. Von 69 Pflichtspielen haben die Jungs von der Strobelallee 36 Partien für sich entscheiden können.

Nach dem Rausschmiss von Michael Köllner sind bei den gastgebenden Franken Boris Schommers und die Club-Legende Marek Mintál als Interimstrainer installiert worden. "Wir dürfen nicht nur reagieren, müssen auch agieren und unsere Nadelstiche suchen", sagte Schommers auf seiner ersten Pressekonferenz. "Mir ist Intensität, Freude und Leidenschaft wichtig", fügte der 40 Jahre alte Fußballlehrer hinzu.

Bei der Aufstellung der Borussen gibt es eine faustdicke Überraschung: Marius Wolf, eigentlich gelernter Außenstürmer, wird heute als Rechtsverteidiger antreten. Damit ersetzt er den in der Hinrunde so glänzend agierenden Hakimi, welcher allerdings in den letzten Spielen ziemlich überspielt wirkte. Paco Alcácer steht wieder im Kader, sitzt aber zunächst auf der Bank. Götze beginnt auf der Neun, die Verteidigung bilden Weigl und Zagadou.

Letzter gegen Erster! Obwohl die tabellarischen Ausgangslagen vor dem Match unterschiedlicher nicht sein könnten, werden tatsächlich beide Teams aktuell nicht so bejubelt wie die in Franken beliebten Rostbratwürstchen. Der Club hat nach 21 Spielen nur mickrige zwölf Punkte auf dem Konto und zudem die schwächste Offensive der Liga. Die Dortmunder spielen hingegen eine fantastische Saison, befinden sich jedoch nach Niederlagen gegen Bremen im DFB-Pokal, Tottenham in der Königsklasse sowie zwei Remis in der Bundesliga in der ersten Mini-Krise dieser Spielzeit. Viel wurde in den Medien über den Gemütszustand der Westfalen geschrieben, doch wie werden die Schwarzgelben heute reagieren?

Herzlich willkommen zum Montagabendspiel unter Flutlicht im Max-Morlock-Stadion! Der 1.FC Nürnberg empfängt Borussia Dortmund am 22. Spieltag der Bundesliga. Ab 20:30 Uhr dreht sich das runde Leder.

90 Fazit:

Bayer Leverkusen gewinnt nach einer souveränen Vorstellung verdient mit 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Die Werkself war über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft und konnte bereits nach knapp zwanzig Minuten durch Havertz in Führung gehen. Düsseldorf stand sehr tief und beschränkte sich nahezu ausschließlich auf die Verteidigung. Die Leverkusener ließen kaum etwas zu und erhöhten in Person von Leon Bailey 25 Minuten vor dem Ende auf 2:0. Bayer verwaltete die Führung anschließend souverän mit kontrolliertem Ballbesitzfußball und springt damit auf den fünften Tabellenplatz. Die Fortuna muss nach den guten Ergebnissen aus den vergangenen Wochen einen kleinen Dämpfer hinnehmen, bleibt aber auf Platz zwölf. Wir bedanken uns und wünschen noch einen schönen Abend!

90 Spielende

89 Der Mann, der das 1:0 vorbereitete, geht vom Feld und wird ersetzt durch den 18-Jährigen Paulinho.

89 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Paulinho

89 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Kevin Volland

87 Schöner Schuss von Alario! Der Argentinier schlägt zentral kurz vor der Strafraumkante einen Haken und visiert die linke Torecke an. Die Kugel fliegt einen knappen Meter am linken Pfosten vorbei!

84 Weiser setzt sich auf dem rechten Flügel im Dribbling durch und wird dann am Trikot gehalten. Leverkusen bekommt den Freistoß zugesprochen. Volland flankt das Spielgerät in den Sechzehner, dort fliegt der Ball aber an Freund und Feind vorbei ins Toraus.

82 Gelbe Karte für André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf)

Böses Einsteigen vom Innenverteidiger. Der 25-Jährige wird für ein überflüssiges Einsteigen von hinten gegen Alario verwarnt.

80 Der deutsche Nationalspieler Julian Brandt verlässt das Feld und wird vom eher defensiv orientierten Julian Baumgartlinger ersetzt.

79 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Julian Baumgartlinger

79 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Julian Brandt

79 Derzeit ist ein 3:0 wahrscheinlicher als der Anschlusstreffer. Die Gäste können ihre Ballbesitzquote von derzeit 17 Prozent momentan nicht verbessern. Bayer wirkt souverän und spielt kontrolliert auf den nächsten Treffer.

77 Eckball für die Werkself von der linken Seite. Aránguiz bringt das Leder in den Strafraum und die Hereingabe wird per Kopf geklärt.

76 Der Kapitän verlässt das Feld und wird durch den polnischen Stürmer Dawid Kownacki ersetzt.

75 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Dawid Kownacki

75 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Oliver Fink

73 Gute Balleroberung von Barkok! Der eingewechselte Mittelfeldakteur spielt den Ball rechts raus auf Karaman. Der geht ein paar Meter in den Strafraum und zieht ab. Sein Schuss aus halbrechter Position wird aber geblockt und die Chance ist vertan.

71 Leverkusen scheint die Führung herunter spielen zu wollen. Die Werkself lässt die Kugel durch die eigenen Reihen laufen und beschäftigt die Düsseldorfer Mannschaft. Die Gäste laufen nur hinterher.

68 Jetzt wird es ganz schwer für die Fortuna. Mit einer 2:0-Führung im Rücken lässt es sich für die Werkself etwas entspannter spielen als zuvor. Jetzt wird Düsseldorf zielstrebiger den Weg in die Spitze suchen, um zum Anschlusstreffer zu kommen.

66 Tooor für Bayer Leverkusen, 2:0 durch Leon Bailey

Bayer erhöht auf 2:0! Mitchell Weiser hält vom rechten Strafraumeck einfach mal drauf und zwingt Drobný zu einer Parade. Der Schlussmann macht sich lang und wehrt den Ball nur halbherzig nach außen ab. Dort steht Bailey einschussbereit und schiebt das Ding aus fünf Metern in die rechte Ecke!

64 Klares Zeichen von F95-Coach Friedhelm Funkel! Der Coach wechselt für Linksverteidiger Suttner den belgischen Stürmer Raman ein.

64 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Benito Raman

64 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Markus Suttner

63 Weiser klärt vor Hoffmann! Lukebakio schlägt eine Flanke von der rechten Seite in den Strafraum. Dort setzt sich Weiser gegen Hoffmann durch und klärt per Kopf zur Ecke. Die bleibt ungefährlich.

61 Ein 2:0 wäre für die Hausherren wie eine Erlösung. Die hauchdünne Führung birgt gegen die konterstarken Düsseldorfer ein hohes Risiko. Bayer lässt den Ball zwar weiterhin gut laufen, darf aber auch nicht zu viel Risiko eingehen.

60 Gelbe Karte für Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf)



58 Die Fortuna verteidigt weiterhin diszipliniert und geduldig. Wann wird die Mannschaft von Friedhelm Funkel etwas mehr riskieren und aktiver auf den möglichen Ausgleich gehen?

56 Klasse Parade von Drobný! Aránguiz versucht es mit einem Schuss aus der zweiten Reihe, trifft dabei aber Havertz im Strafraum. Der blockt den Schuss und von da aus springt der Ball vor die Füße von Alario. Der nimmt den Ball an und knallt das Leder auf das Düsseldorfer Gehäuse. Der tschechische Keeper taucht ab und pariert den strammen Schuss aus knapp elf Metern!

53 Ecke für Düsseldorf! Lukebakio macht Wendell auf der rechten Seite nass, marschiert bis zur Grundlinie durch und flankt das Leder butterweich in den Sechzehner. Dort klärt ein Verteidiger zur Ecke. Die bleibt aber ungefährlich.

51 Die Fortuna hat jetzt etwas mehr vom Spiel als in Durchgang eins. Die Funkel-Elf agiert etwas mutiger und schafft es, einige Bälle im Mittelfeld zu gewinnen.

50 Dicke Chance für Gießelmann! Karaman spielt die Kugel nach klasse Kurzpassspiel links in den Strafraum auf Gießelmann. Der Mann mit der Nummer 23 nimmt den Ball sauber mit und zieht aus etwa elf Metern Torentfernung ab. Er verfehlt das Tor aber um mehrere Meter.

47 Gelbe Karte für Oliver Fink (Fortuna Düsseldorf)

Der 36-Jährige steigt Havertz im Mittelfeld von hinten in die Beine. Dafür sieht er richtigerweise die Gelbe Karte.

47 Klasse Schuss von Volland! Der Kapitän versucht es mit einem Hammer von der rechten Seite in etwa zwanzig Metern Torentfernung. Drobný kann den Ball wegfausten und aus der Gefahrenzone befördern.

46 Weiter geht's!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die Werkself führt zur Pause verdient mit 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Die Mannschaft von Peter Bosz bestimmt bislang die Partie, tut sich gegen eine gut organisiert und dicht gestaffelt antretende Fortuna aber schwer. Havertz konnte nach knapp zwanzig Minuten für die Führung sorgen. Düsseldorf steht tief und lauert nahezu ausschließlich auf Kontermöglichkeiten, von denen es aber erst zwei gab. Die Funkel-Elf konnte lediglich zweimal per Standard gefährlich werden, ist ansonsten im Spiel nach vorne aber blass. Bislang hat Leverkusen das Spiel im Griff, die konterstarken Gäste sind jedoch nie abzuschreiben.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Alles läuft auf den 1:0-Pausenstand hinaus. Die Werkself lässt die Kugel locker durch die eigenen Reihen laufen, ohne viel Risiko einzugehen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Jetzt bekommt die Fortuna doch ihre Nadelstiche! Das Loch zwischen Mittelfeld und Abwehr ist jetzt bei den Hausherren teilweise sehr groß, sodass es gleich zweimal gefährlich wurde. Lukebakio verstolpert den Ball bei einer Konterchance.

39 Da war die Chance zum Ausgleich! Kaminski erobert den Ball im Mittelkreis und legt das Ding rechts raus auf Karaman. Der geht ein paar Meter, verpasst es aber kurz vor dem Strafraum quer auf den mitgelaufenen Kaminski zu spielen. Leverkusen kann die Situation bereinigen.

38 Düsseldorf bekommt bislang keine Konterchancen angeboten. Leverkusens Passspiel ist sehr sicher, sodass die Gäste keine Tempogegenstöße über den schnellen Lukebakio starten können.

35 Schöner Versuch von Volland! Der Kapitän versucht es mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in halbrechter Position. F95-Schlussmann Drobný ist aber auf dem Posten und pariert den nicht wirklich platzierten Schuss locker.

33 Vom Spielfeldrand bekommen wir die Info, dass Jean Zimmers Fuß geschwollen ist und vermutlich das Außenband und das Sprunggelenk betroffen sind. Er scheint seiner Mannschaft also für einige Zeit zu fehlen.

32 Leverkusen lässt den Ball laufen und Düsseldorf läuft hinterher. Im Moment sehen wir ein einseitiges Spiel, das die Heimmannschaft clever und kontrolliert beherrscht.

30 Bayer 04 bestimmt die Partie und hat 85 Prozent Ballbesitz vorzuweisen. Die Werkself drängt den Aufsteiger tief in die gegnerische Hälfte und kann nach Ballverlusten innerhalb weniger Sekunden das Spielgerät wieder zurückerobern.

28 Friedhelm Funkel muss reagieren und den verletzten Jean Zimmer vom Feld nehmen. Er wird ersetzt von Aymane Barkok. Matthias Zimmermann rückt auf die Position des Rechtsverteidigers.

27 Einwechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Aymane Barkok

27 Auswechslung bei Fortuna Düsseldorf -> Jean Zimmer

26 Die Ecke kommt in den Sechzehner und kann per Kopf von den Gästen geklärt werden.

25 Nächste unschöne Szene - diesmal auf Seiten der Fortuna. Jean Zimmer ist ohne Fremdeinwirkung umgeknickt und scheint nicht weiterspielen zu können. Er liegt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Feld und wird nun den Platz unter Begleitung verlassen.

24 Wendell holt mit einem Flankenversuch auf der linken Flügel eine Ecke heraus...

23 Klasse Freistoß von Suttner! Der Österreicher tritt an und zirkelt das Spielgerät über die Mauer hinweg in Richtung rechter Torecke. Das Ding fliegt einen halben Meter rechts am Tor von Hrádecký vorbei!

22 Freistoß für die Gäste auf Halbrechts etwa 28 Meter vor dem Leverkusener Tor!

21 Gelbe Karte für Aleksandar Dragović (Bayer Leverkusen)



20 Das ist aus Sicht von Bayer Leverkusen eine enorm wichtige Führung. Gegen die bisher gut organisiert und diszipliniert antretenden Düsseldorfer war zuvor kein Durchkommen. Doch dann sorgt der 19-Jährige Havertz für den Dosenöffner. Riskiert die Fortuna jetzt mehr oder verteidigt die Funkel-Elf weiterhin tief?

18 Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Kai Havertz

Die Werkelf geht in Führung! Auf der rechten Seite kommt Volland an den Ball. Er zieht nach innen und flankt das Leder flach und scharf vor das gegnerische Gehäuse. Dort läuft der Torschütze ein und schiebt das Ding aus fünf Metern Torentfernung mit links in die lange Ecke!

16 Für den verletzten Bellarabi kommt Alario in die Partie. Der Stürmer geht direkt ins Zentrum. Dafür rückt Volland auf die Außenposition.

15 Einwechslung bei Bayer Leverkusen -> Lucas Alario

15 Auswechslung bei Bayer Leverkusen -> Karim Bellarabi

13 Das sieht nicht gut aus. Karim Bellarabi nimmt auf der rechten Seite einen Pass von Mitchell Weiser entgegen und fasst sich plötzlich an den Oberschenkel. Er scheint sich eine muskuläre Verletzung ohne Fremdeinwirkung zugezogen zu haben. Er verlässt das Feld und marschiert direkt in die Kabine.

11 Erster Abschluss für Bayer Leverkusen! Nach einem Einwurf von der rechten Seite kommt der Ball flach ins Zentrum auf den freistehenden Havertz. Der 19-Jährige zieht kurz vor der Strafraumkante in halbrechter Position einfach mal ab. Sein Schuss ist aber zu zentral und fliegt dem erfahrenen Drobný in die Arme.

9 Die Gastgeber übernehmen mehr und mehr das Kommando und haben etwas mehr vom Spiel. Sie lassen den Ball laufen, finden aber bislang noch keine Lücke in der teilweise dicht gestaffelten Defensive der Gäste.

7 Die Fortuna variiert in der Herangehensweise beim Pressing. Mal presst das Team von Friedhelm Funkel tief in der gegnerischen Hälfte, mal steht sie tief und presst erst in der eigenen Hälfte.

5 Wir sehen eine äußerst temporeiche Anfangsphase. Nach Ballgewinnen schalten beide Mannschaften blitzschnell um. Beide Teams zeigen sich von Beginn an mutig zielstrebig im Spiel nach vorne.

3 Gefährliche Ecke! Der Ball kommt hoch in die Gefahrenzone und Karaman kann sich im Kopfballduell gegen Aránguiz durchsetzen. Er steigt hoch und köpft die Kugel aus zentraler Position haarscharf am rechten Pfosten vorbei.

3 Die Düsseldorfer pressen unheimlich hoch und setzen die Viererkette der Werkself im Spielaufbau unter Druck. Karaman kann den Ball im gegnerisch Strafraum erobern, will dann querlegen, doch sein Pass wird zur Ecke geblockt.

2 Die Hausherren treten in einem offensiven 4-3-3-System an. Aránguiz spielt dabei als echte einzige Sechs. Havertz und Brandt agieren als Achter hinter Bailey, Volland und Bellarabi. Düsseldorf spielt in einem 4-2-3-1-System mit Morales und Zimmermann auf der Doppel-Sechs und Karaman als einzige Spitze.

1 Los geht's! Der Ball rollt.

1 Spielbeginn

Vor etwa 28.000 Zuschauern betreten die beiden Mannschaften den Rasen der BayArena. In wenigen Augenblicken kann es losgehen!

Der Unparteiische der Begegnung ist Markus Schmidt. Die beiden Außenlinien besetzen Christof Günsch und Markus Sinn.

Zum 30. Mal treffen Leverkusen und Düsseldorf in einem Pflichtspiel aufeinander. Fortuna Düsseldorf konnte nur eines der vergangenen elf Aufeinandertreffen für sich entscheiden. Der bislang letzte Erfolg gelang 1996. Das Hinspiel gewann Bayer durch einen Doppelpack von Volland mit 2:1. Hennings konnte in der Nachspielzeit mit einem verwandelten Elfer nur noch verkürzen.

Peter Bosz ist sich der schwierigen Aufgabe bewusst und betont die Konterstärke der Gäste: „Sie haben eine klares Umschaltspiel, sie haben nicht viel Ballbesitz, darauf haben sie ihre Mannschaft zusammengestellt. Und das machen sie sehr gut, das muss man wirklich sagen.“ Vor allem auf Stürmer Dodi Lukebakio muss die Hintermannschaft der Hausherren besonders aufpassen.

Bayer-Coach Peter Bosz nimmt lediglich eine Veränderung in der Startformation vor. Dragović kommt für den verletzten Sven Bender in die erste Elf. Bei der Fortuna kommen Drobný, Hoffmann, Morales und Suttner für Rensing, Ayhan, Stöger und Bodzek.

Für Fortuna-Coach Funkel ist das Spiel kein Bonus-Spiel. Er will den guten Auswärtstrend – drei ungeschlagene Partien in der Fremde – fortsetzen und auch aus Leverkusen etwas mitnehmen. „Auch in Leverkusen möchten wir an die guten Auswärtspartien in dieser Saison und vor allem in den letzten Wochen anknüpfen. Wir versuchen, auch Bayer zu ärgern.“

90 Fazit:

Und jetzt ist Feierabend, Frankfurt und Gladbach trennen sich leistungsgerecht 1:1! Der Fight um die Europapokal-Plätze lieferte uns heute zwei unterschiedliche Halbzeiten. In den 45 Minuten legte die Borussia in der SGE-Defensive einige Schwachstellen offen und erzeugte zahlreiche Gelegenheiten. Frankfurt schenkte die Kugel immer wieder im Aufbau her und blieb nur mit Glück ohne Gegentor. Richtig kurios wurde es in 45. Minute: Eintracht war minutenlang nicht zu sehen und tütete dann mit der letzten Szene das 1:0 aus dem Nichts ein. Im zweiten Durchgang agierte die SGE zunächst druckvoller und erarbeitete sich so ebenfalls Chancen für das etwaige 2:0. Das Duell wurde insgesamt offener und mit fortlaufender Spielzeit kehrte auch Gladbach zum Angriffsfußball zurück. Als die Partie auch durch den Kräfteverschleiß etwas unruhiger und hitziger wurde, erzielte Gladbach in der 82. Minute das späte 1:1. In der Nachspielzeit erhielt Drmic nocmal eine Großchance für den Last-Minute-Hammer, ließ den Volley ins Glück aber liegen.

Am vergangenen Spieltag fuhren die Leverkusener einen 5:1-Kantersieg in Mainz ein. Bei den Rheinhessen sorgten Wendell, Havertz, Bellarabi sowie ein Doppelpack von Brandt für eine klare Angelegenheit. Unter der Woche musste Bayer ins russische Krasnodar reisen. Dort reichte es nur zu einem torlosen Remis, das aber eine gute Grundlage für das Rückspiel im eigenen Stadion sein sollte. Wird der Werkself die lange Reise anzumerken sein?

90 Spielende

90 Drmić verpasst den Last-Minute-Treffer! Was für eine Szene zum Abschluss: Wendt schlägt eine allerletzte Flanke vom linken Seitenrand und findet Drmić am rechten Alu. Der Schweizer ist vollkommen blank und pfeffert seinen Volley rechts vorbei!

90 Zakaria humpelt ins Feld zurück und schleppt sich nur noch über das Grün.

Auch bei Bayer 04 Leverkusen läuft es seit der Einstellung von Ex-BVB-Coach Peter Bosz wieder rund. Frischer Offensivfußball brachte der Werkself neun Punkte aus vier Spielen ein. Lediglich beim Rückrundenauftakt im Derby gegen Gladbach musste die Bosz-Elf eine Pleite kassieren. Mit 33 Punkten auf der Haben-Seite hat Leverkusen wieder Kontakt zu den internationalen Rängen. Bayer ist punktgleich mit dem Tabellensiebten Hoffenheim und einen Punkt hinter Eintracht Frankfurt.

90 Gladbach bis zum Ende zu zehnt? Torschütze Denis Zakaria klagt über Schmerzen und muss in der 92. Minute vom Feld. Wechseln kann Hecking nicht mehr!

90 Das passt! Es gibt vier Minuten Nachspielzeit. Bleibt es beim 1:1, wäre es für Frankfurt das vierte Bundesliga-Remis nacheinander.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Es läuft die 90. Spielminute! Hütter wechselt ein letztes Mal und verhilft Gonçalo Paciência zum Bundesliga-Debüt. Das Duell verläuft momentan relativ unaufgeregt und duftet nach Remis. Gladbach führt die Kugel, geht jetzt aber auch nicht mehr aufs Ganze.

89 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Gonçalo Paciência

89 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Sébastien Haller

Seit Beginn der Rückrunde holte die Fortuna aus vier Ligaspielen satte sieben Punkte – ein sehr guter Wert für den Abstiegskandidaten. Lediglich eine Niederlage kassierte die Funkel-Elf in der Liga – beim 0:4 im eigenen Stadion gegen RB Leipzig. Darauf folgte ein beachtliches Unentschieden in Hoffenheim und zuletzt der klare Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Stuttgart.

87 Gladbach hat den Ballbesitz und nähert sich nochmal an. Strobl leitet nach seinem Assist erneut ein, doch dieser Pass flattert viel zu hart ins linke Toraus.

85 Und jetzt SGE? Der Ausgleich hat sich in dieser Phase nicht unbedingt angekündigt, ist jetzt aber Fakt. Während Hecking andeutet, auf drei Punkte zu gehen, wirft Hütter seinen besten Torschützen ins Rennen.

84 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Luka Jović

84 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Ante Rebić

82 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:1 durch Denis Zakaria

Jetzt zappelt der Ball im Netz, die Borussia macht den Ausgleich! Strobl spielt einen lockeren Pass in den Rückraum und Frankfurt ist nicht gut aufgestellt. Hasebe und de Guzmán passen nicht auf, Zakaria stiehlt sich ungehindert davon und versenkt aus 14 Metern unten links!

Für Fortuna Düsseldorf geht es nach dem 3:0-Sieg am vergangen Spieltag gegen den VfB Stuttgart weiterhin um den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Friedhelm Funkel schaffte den Sprung auf Tabellenplatz zwölf und hat nun einen Vorsprung von zehn Zählern auf den Relegationsplatz. Klar ist den Verantwortlichen dennoch, dass die bislang erspielten 25 Punkte nicht für den Klassenerhalt ausreichen werden.

80 Gute Chance für die Gäste! Hazard wechselt mit einem gefährlichen Flankenball die Seite und drückt das Leder gefühlvoll an den rechten Pfosten. Drmić hält den Fuß gegen die Kugel und Trapp reagiert blendend! Der Keeper macht die Hände auf und begräbt den Bal unter seiner Brust.

78 Ist der hessische Tank leer? Nach einem heftigen Zusammenprall von Kramer und Rebić bleiben beide Akteure liegen und müssen erstmal behandelt werden. Kurz darauf geht bei der SGE Fernandes vom Platz, ehe Rebić von allein zusammensackt und umfällt. Der ein oder andere Frankfurter geht auf dem Zahnfleisch...

78 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Jetro Willems

78 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Gelson Fernandes

77 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Tobias Strobl

77 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Christoph Kramer

75 Ante Rebić schiebt ihn links vorbei! Sébastien Haller verlängert das Leder mit dem Hinterkopf und Kollege Rebić schaltet auf der rechten Seite in den 6. Gang. Es folgt schnelle Abschluss und der Ball zischt links vorbei!

Wir bekommen es heute mit einem Duell zwischen zwei in den vergangenen Wochen wiedererstarkten Mannschaften zu tun. Sowohl die Hausherren aus Leverkusen als auch der Aufsteiger aus Düsseldorf sind zuletzt ihren Saisonzielen ein Stück näher gekommen und wollen den Aufwärtstrend bestätigen.

74 Gelbe Karte für Jonathan de Guzmán (Eintracht Frankfurt)

Der nächste Karton. Jonathan de Guzmán behindert einen die Borussia bei einem Freistoß und erhält für sein unsportliches Verhalten Gelb.

Hallo und herzlich willkommen in der BayArena zum 22. Spieltag der Bundesliga und der Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und Fortuna Düsseldorf. Um 18 Uhr geht’s los!

72 Reicht die Kraft bei den Hessen? Rund 20 Minuten vor dem Ende ist die SGE weiter in Front, hat den Heimsieg aber noch lange nicht sicher. Uns erwartet eine schicke Schlussphase!

70 Slalom! Thorgan Hazard will das 1:1 erzwingen und nimmt es im SGE-Strafraum gleich mit drei Mann auf. Hasebe und Fernandes laufen am rechten Rand ins Leere, dann hämmert Hinteregger den Ball raus!

68 Gelbe Karte für Christoph Kramer (Bor. Mönchengladbach)

Es wird intensiver! Nach dem Doppelwechsel der Fohlen begeht Kramer 25 Meter vor der eigenen Kiste ein eher handelsübliches Foul und kassiert direkt Gelb. Aytekin teilt schnell aus und will die aufkommende Hitze so eindämmen.

67 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Josip Drmić

67 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Florian Neuhaus

67 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Alassane Pléa

67 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach -> Patrick Herrmann

66 Gelbe Karte für Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt)

Aytekin reicht Gelb nach! Gaćinović verliert den Ball zunächst im Aufbau und erinnert damit an die fehleranfällige 1. Halbzeit. Stindl läuft daraufhin in den Konter und wird von Hasebe gelegt. Erst geht das Spiel weiter, nach 15 Sekunden ertönt doch noch der Pfiff - Gelb inklusive.

65 Da Costa hat weiter Bock! Der bislang einzige Torschütze geht auf der rechten Strafraum-Seite ins Eins-gegen-Eins und nimmt es dort mit Zakaria und Ginter auf. Der erste Übersteiger gelingt, dann ist Ginter zur Stelle.

63 Kein Abnehmer! Beide Teams kommen nun schnell in die gegnerische Zone und der nächste Torschuss ist nur eine Frage von Sekunden. Herrmann ist auf dem linken Flügel zügig unterwegs, verfrachtet seinen Flankenball jedoch ins Nichts.

60 ...und Hazard schließt ab! Der flinke Belgier positioniert sich im rechten Bereich des Sechzehners und will sofort abziehen. Fernandes eilt jedoch herbei, läuft das Loch zu und blockt den Schuss!

59 Es geht hin und her, jetzt ist hier richtig Feuer drin! Da Costa beklagt nach einem Wegfausten von Trapp ein Foul und wird von Kramer zur Seite gecheckt. Der Zusammenstoß wird von Aytekin aber zu Recht nicht als Foul gewertet und der Konter der Gladbacher läuft...

58 Gleiche Szene, andere Seite! Jetzt kullert das Spielgerät ganz nach rechts, wo Herrmann am Alu ebenfalls zum Volley antreten darf. Es folgt eine satter Abschluss, den da Costa mit dem Kopf abblockt.

57 Wendt! Die Partie wird offensiver, Gladbach mit der nächsten Gelegenheit: Stindl hält die Kugel irgendwie über das Knie im Spiel und übergibt im linken Strafraum-Bereich an Wendt. Der Schwede nimmt sich den Volley und Trapp faustet zur Ecke!

54 Hinteregger passt auf! Die Borussia präsentiert einen netten Vorstoß und schickt Hermann die rechte Außenbahn herunter. Es folgt ein knallharter Querpass, den Hinteregger kurz vor Hazard wegknallt! Kommt der Belgier da mit dem Fuß ran, steht es 1:1.

53 Kurzweiliger Wiederbeginn! Die Hessen starten im zweiten Durchgang mit mehr Offensiv-Druck und kombinieren sich flüssiger durch die gegnerische Hälfte. Die Abwehr ist weiterhin etwas zu träge und lässt nun Hazard zweimal über rechts anrennen. Der Belgier bleibt zunächst hängen, dann landet der Schuss im Bauch-Raum von da Costa.

51 Der Torschütze hat Bock! Eintracht bleibt nach der Halbchance auf dem Gaspedal und übergibt die Pille auf die rechte Torauslinie zu Danny da Costa. Der Schütze der 1:0-Führung tanzt Fabian Johnson aus und verpasst einen heiße Hereingabe nur knapp.

50 Jetzt auch Gladbach mit einem Aufbaufehler! Die große Fehlerquelle des ersten Durchgangs tauscht die Seiten und wird nun Gladbacher. Frankfurt marschiert mit Druck durch den Rückraum, wo Rebić Zeit hat und nach links zu de Guzmán spielt. Der Pass ist jedoch zu unpräzise und die Torchance bleibt aus.

49 Die Borussia vom Niederrhein hat den Ballbesitz inne und baut ruhig auf. Frankfurt presst mit den schnellen Stürmern nicht ganz so euphorisch und geht erst später drauf.

48 Der Weltmeister von 2014 beißt auf die Zähne und macht erstmal weiter.

47 Was ist los bei Christoph Kramer? Direkt nach dem Anstoß sackt der Gladbacher ohne gegnerische Einwirkung zusammen und hält sich das Knie. Kuriose Verletzung!

46 Hinein in die zweiten 45 Minuten! Beide Teams gehen die 2. Halbzeit unverändert an.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Wow, was für ein Finish der 1. Halbzeit! Eintracht Frankfurt wackelt in den ersten 45 Minuten gleich mehrfach bedenklich und macht dann kurz vor der Pause aus dem Nichts das 1:0. Für die Fohlen ist dieser Zwischenstand natürlich ein schlechter Witz. Borussia Mönchengladbach übernahm in der Commerzbank-Arena früh das Kommando und erspielte sich nach einigen Aufbaufehlern der Frankfurter zahlreiche Torchancen. Die Eintracht bot in der Nähe des eigenen Strafraums oftmals zu viel Grün an und wurde nach Schnitzern in der Defensive immer wieder ausgekontert. Die Borussia wusste die Gelegenheiten aber nie zu nutzen und kassierte dann in der 45. Minute ein extrem bitteres Gegentor.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Danny da Costa

Unglaublich: Eintracht Frankfurt bekommt noch eine letzte Ecke und macht doch noch das ganz späte 1:0! De Guzmán feuert vom linken Sechzehner-Eck auf die Kiste und schießt mit seinem Pfund seinen Kollegen im Fünfer an. Da Costa nimmt den "Abschuss" richtig stark an, bleibt ruhig und drückt den Ball mit einer flüssigen Bewegung hinter die Linie! Wer hätte damit gerechnet?!

42 ...zu ungenau! Hazard hebt die Hand und kündigt seinen Freistoß an, der ohne Präzision direkt auf die Birne von Hinteregger fällt.

41 Geht es mit dem 0:0 in die Kabine? Es laufen die finalen fünf Minuten der 1. Halzeit. Kostić reißt an der rechten Seitenlinie Herrmann um und Gladbach darf nochmal in Ruhe flanken...

39 Satter Torschuss! Eintracht Frankfurt sammelt Offensiv-Zeit und erzeugt eine Schuss-Chance: Filip Kostić geht mit Dampf Richtung Sechzehner-Ende und ballert von links mach Schmackes auf die Bude. Sommer muss sich lang machen und pariert unten rechts mit einer Hand!

38 Frankfurt beißt sich rein! Die Hessen kommen in den Zweikämpfen wieder besser zur Geltung und pushen sich auch mit Hilfe der Fans wieder zurück ins Spiel. Kostić flankt nach einem Ballgewinn vom linken Strafraum-Eck und findet im Fünfer Haller. Der Franzose muss den Ball im Rückwärtsgang köpfen und bekommt keinen Druck auf die Pille.

36 Die Partie verliert in dieser Phase etwas an Klasse und ist auch auf Seiten der Gladbacher von Fehlpässen geprägt. Neuhaus kann im Rückraum mit einem Ableger für ganz viel Gefahr sorgen und wartet am Ende so lange, bis Hinteregger dazwischen geht.

34 Der nachfolgende Freistoß hat was, bleibt aber ungefährlich. Hazard chippt den Ball hoch in die Gefahrenzone, wo Ginter am rechten Alu mit dem Kopf verlängert. Neuhaus läuft ein und drückt Trapp den Ball in die Hände.

33 Gelbe Karte für Mijat Gaćinović (Eintracht Frankfurt)

Neues Foul, altes Fehlermuster. Eintracht ist im Spielaufbau erneut zu fahrlässig und Stindl klaut de Guzmán den Ball. Hazard ist daraufhin wieder mal auf dem Weg und wird von Gaćinović rechtzeitig vor dem Sechzehner gelegt.

31 Trapp fängt ihn ab! Hazard hebelt einen Freistoß aus fernen 30 Metern vor die Kiste und hofft kopfballstarken Mitspieler. Trapp entscheidet sich früh für das Herauslaufen und sichert das Leder souverän.

28 Aus Frankfurt-Sicht ist das 0:0 mittlerweile durchaus glücklich. Die Hessen geben die Kugel in der eigenen Zone zu leichtfertig ab und werden von Gladbach dann immer wieder blitzschnell überrannt. Offensiv klappt bei den Hessen auch noch nicht viel, Rebić und Co. hängen in der Luft.

26 Zakaria verpasst die Führung! Gladbach probiert es erneut über die rechte Seite und Flügelflitzer Hermann bedient Zakaria à la bonne heure. Der Schweizer schnappt den Ball freistehend im Fünfer auf, schließt ab und schießt Trapp an! Der SGE-Torhüter rettet mit einer Fußabwehr und bewahrt Frankfurt vor dem 0:1!

25 Stindl zu unruhig! Nach den Löchern auf der linken Abwehrseite, gibt es bei der SGE nun auch ein freies Fenster auf der rechten Seite. Stindl erhält einen Pass vor die Füße und schmettert seinen Distanzschuss viel zu verfrüht deutlich vorbei.

23 War da was? Zakaria bittet Johnson zum Lauf Richtung Torauslinie und der US-Boy trifft auf der rechten Außenbahn auf Kostić. Es folgt ein kleiner Schubser von Kostić, doch Johnson geht viel zu einfach zu Boden. Kein Elfer!

21 Noch ein übler Ballverlust der Hausherren! Die SGE ist im Spielaufbau zu anfällig und lässt Gladbach erneut kontern. Die Fohlen sind mit vier Kickern auf dem Weg und treffen lediglich auf drei Hessen. Die Ausführung ist harmlos: Neuhaus kann einen schwierigen Pass von Hazard nicht ganz verarbeiten und wird kurz vor dem Fünfer-Eintritt von Hasebe gestellt.

19 Erster Torschuss der Hessen! Die Frankfurter bauen nach den Abwehr-Wacklern ruhig auf, ehe ein Steilpass bei Rebić am Sechzehner-Ende landet. Der quirlige Angreifer löst sich mit einer Bewegung und feuert die Kugel aus der Drehung rechts vorbei.

17 Ja, aber vorbei! Der Belgier krallt sich den Standard und streichelt ihn rund einen Meter über den Querbalken.

16 Nein, die SGE-Abwehr ist noch nicht ganz da! Gelson Fernandes schenkt den Ball im Mittelfeld her und lädt Stindl zum Konter ein. Nach einem Foul an Hazard gibt es nun einen Freistoß aus zentralen 20 Metern. Schießt Hazard auch gleich...?

14 Trapp spielt mit! Der SGE-Schlussmann ist bei einem weiten Heber gefordert und muss 20 Meter vor der Kiste ins Laufduell mit Neuhaus. Der Keeper löst die Aufgabe souverän und kickt den Ball aus der Luft sicher weg.

13 Eintracht Frankfurt schafft etwas Entlastung und kreiert einen Eckstoß von der rechten Seite. Jonathan de Guzmán tritt an und flankt den Ball nur gegen die gegnerischen Beine.

11 Die Gäste übernehmen das Kommando! Gladbach bleibt am Drücker und entwickelt die nächste Angriffswelle über links - mal wieder. Herrmann läuft auf der Sechzehner-Linie entlang und gibt zu Zakaria ab. Der Schweizer gerät etwas in Rücklage und drückt das Spielgerät deutlich über die Kiste. Frankfurt lässt sich mit ein, zwei Pässen sehr leicht austricksen und ist in der Defensive noch nicht sattelfest.

9 Gladbach macht mit! Die Fohlen nutzen erneut die linke Seite, wo Frankfurt wieder etwas zu offen ist. Hermann versendet das Leder an Hazard und abermals darf der Belgier frei gewähnre. Der Zehner fackelt nicht lang, probiert es aus 16 Metern und hämmert die Kugel links gegen die Tor-Befestigung!

7 Ungeordnete Eintracht! Gladbach überlistet die SGE-Defensive mit einem schnellen Abspiel in die Spitze und Hazard genießt eine Menge Freiraum. Der Belgier sprintet von links nach innen und übergibt an Zakaria. Der auffällige Gladbacher ist wieder mit beteiligt, vergisst nun aber den Abschluss.

6 Auf Seiten der Borussia ist es nun Denis Zakaria, der die erste Offensiv-Aktionen bewirken will. Der Schweizer setzt sich auf der rechten Außenbahn geschmeidig durch, spielt das Leder dann jedoch zu ungenau ins Zentrum.

4 Da wird es das erste Mal heiß! Kostić marschiert den linken Flügel herunter und spielt einen harten, flachen Querpass in den Fünfer. Dort lauert Haller mit dem langen Bein und Elvedi passt auf!

2 Die Hessen wollen bei ihrem Heimspiel gleich Alarm machen und schnappen sich sofort die Kugel. Nach einem Foul an Rebić zieht de Guzmán den ersten Flankenball Richtung Sechzehner und Stindl klärt mit dem Kopf.

1 Das Verfolgerduell läuft! Die Eintracht, heute in schwarzen Trikots, stößt an und trifft auf in Weiß gekleidete Fohlen.

1 Spielbeginn

Hereinspaziert! Schiedsrichter Deniz Aytekin führt die Teams auf den Rasen, gleich rollt der Ball.

Jetzt wird es ernst! In der Commerzbank-Arena lauscht der Adler der Vereinshymne und die Fans zücken ihre Schals. Gleich kommen die Spieler auf den Platz!

Personell haben beide Teams ein paar Lazarett-Gäste und müssen umstellen: Bei Frankfurt fehlen Sebastian Rode und David Abraham, dafür ist Sébastien Haller wieder bei 100%. Top-Torjäger Luka Jović bekommt zudem eine Pause und ist erstmal auf der Bank. Gladbach vermisst Ibrahima Traoré, Raffael und Jonas Hoffmann

Hecking und Gladbach gehen das Duell in Frankfurt möglichst unaufgeregt an und wollen den neuen Erfolgsdruck unbedingt klein halten. "Es ist ein fortlaufender Prozess, jede Woche aufs Neue Topleistungen abzurufen. Das Wichtigste ist, dass man sich total fokussiert und nicht anfängt zu rechnen", erklärt Hecking.

Dass die Borussia mit Frankfurt aber nicht gerade auf einen Aufbaugegner trifft, verdeutliche Trainer Hecking auf der PK mit einer lustigen Anekdote: "Ich bin zuletzt oft vor dem TV eingeschlafen. Das Spiel von Frankfurt in Charkiw habe ich 90 Minuten geguckt – das spricht für das Spiel und die Eintracht".

Wieder punkten wollen auch die Fohlen, die am vergangenen Spieltag überraschend die erste Heimniederlage der Saison gegen Hertha BSC kassierten. "Vielleicht haben wir zu viel gewollt, das ist normal. Wir sind in einem Lernprozess, Ausrutscher können immer passieren", sagte Trainer Dieter Hecking nach dem 0:3 im Borussia-Park.

Für die SGE ist das Duell mit der Borussia eine große Chance. Gewinnt Eintracht den Clash um die Europapokal-Plätze, würden die Hessen Wolfsburg überholen und auf Platz fünf vorrücken. Zuletzt spielte Frankfurt dreimal remis und kam in Leipzig – trotz bester Chancen – nicht über ein 0:0 hinaus. "Unsere Unentschieden muss man immer ins Verhältnis zu den jeweiligen Gegnern setzen. Nichtsdestotrotz möchten wir am Sonntag gewinnen", meint Trainer Hütter.

Mit rund 5000 Reisekilometern in den Knochen und mehr als 20 Grad Temperaturunterschied gehen Rebić und Co. in dieser Woche an die Grenzen der körperlichen Belastung. Nach Coach Adi Hütter sollen diese Strapazen aber nicht als Ausrede dienen: "Ich kann mir den Spielplan nicht aussuchen. Im Endeffekt ist es gut, wenn wir einen guten Gegner haben", sagt Hütter.

Für Eintracht Frankfurt ist diese Woche ein echter Belastungstest am Limit. Die Hessen holten in der Europa League erst am vergangenen Donnerstag ein wichtiges 2:2 im eisigen und fernen Charkiw, nur drei Tage später folgt nun der Bundesliga-Kracher gegen Borussia Mönchengladbach.

Schönen Sonntag und herzlich willkommen zur Bundesliga! Um 15:30 Uhr kommt es in der Frankfurter Commerzbank-Arena zum Aufeinandertreffen der Verfolger: Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Mönchengladbach! Welcher Klub holt sich die Big Points?

90 Fazit:

In allerletzter Sekunde rettet Joker Claudio Pizarro dem SV Werder Bremen ein 1:1 bei Hertha BSC Berlin! Durch seinen glücklichen Freistoßtreffer wird der Peruaner mit seinen 40 Jahren zum ältesten Torschützen der Bundesliga und besorgt den Gästen neinen schmeichelhaften Punkt. Nach einer starken ersten Hälfte hätten die Hausherren schon höher führen müssen als mit 1:0 und wurden am Ende für eine viel zu passive zweite Hälfte bestraft. Dennoch war es unglücklich für die Hauptstädter, denn vom SVW kam eigentlich trotz aller Bemühungen zu wenig und Werder hatte kaum zwingende Chancen. Bis Claudio Pizarro kam und die Kugel in der fünften Minute der Nachspielzeit in die Maschen mogelte. Am nächsten Wochenende geht es für beide Teams in der Liga weiter. Die Hertha tritt am Samstag beim FC Bayern an, Bremen hat schon am Freitagabend den VfB Stuttgart zu Gast. Tschüss aus Berlin und bis zum nächsten Mal!

90 Spielende

90 Tooor für Werder Bremen, 1:1 durch Claudio Pizarro

Das ist doch nicht zu fassen! Claudio Pizarro führt aus und bringt das Ding irgendwie in die Maschen! Der Peruaner schießt flach in die Mauer, die sich aber quasi auflöst und den Ball durchflutschen lässt. Valentino Lazaro fälscht noch ab, Rune Jarstein sieht den Ball zu spät, kann nicht mehr reagieren und die Kugel schlägt flach im linken Eck ein.

90 Es gibt nochmal Freistoß für Bremen in aussichtsreicher Position direkt vor dem Strafraum!

90 Gelbe Karte für Vedad Ibišević (Hertha BSC)

Die andere für Vedad Ibišević. Und das ist beachtlich! Als Auswechselspieler schafft es der Berliner Kapitän, sich seine fünfte Gelbe abzuholen und hat nächste Woche frei.

90 Gelbe Karte für Davy Klaassen (Werder Bremen)

Rudelbildung, Geschubse, Diskussionen, Gelbe Karten. Eine davon für Davy Klaassen.

90 Momentan hält Berlin Bremen gut vom eigenen Tor weg und verlagert das Geschehen in die gegnerische Hälfte. Werder meckert und mault und kommt einfach nicht vorwärts.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Der Freistoß bringt keine Gefahr. Vier Minuten gibts obendrauf.

90 Einwechslung bei Hertha BSC -> Vladimír Darida

90 Auswechslung bei Hertha BSC -> Ondrej Duda

90 Nach einem Handspiel von Duda gibt es nochmal Freistoß für Werder gut zehn Meter in der Berliner Hälfte. Vorher wird aber noch gewechselt.

87 Da wäre dann mal Raum für einen Konter, doch Grujić findet den Laufweg von Selke nicht annähernd. Und schon ist Werder wieder unterwegs nach vorne.

85 Hertha hat das Offensivspiel jetzt endgültig eingestellt und verteidigt hinten mit einer Sechserkette. Werder läuft planlos an und sucht nach der Lücke.

83 Endlich spielt Werder es mal schnell und kombiniert sich mit einigen schnellen Pässen in den Strafraum. Pizarro legt für Kruse ab, doch Rekik und Klünter klären mit vereinten Kräften im allerletzten Moment. Und lassen sich danach beide erstmal auf eine Runde behandeln.

81 Nach dem Doppelwechsel auf Bremer Seite zuvor, tauscht nun auch Pál Dárdai ein weiteres Mal und verstärkt nochmals die Defensive. Klünter kommt für Kalou.

81 Einwechslung bei Hertha BSC -> Lukas Klünter

81 Auswechslung bei Hertha BSC -> Salomon Kalou

78 Bremen ist weiter zu ungefährlich, Nach einem Freistoß von halblinks kommt Sebastian Langkamp am Elfer zum Kopfball, bekommt die Kugel aber nicht ansatzweise Richtung Tor.

77 Gelbe Karte für Valentino Lazaro (Hertha BSC)

Lazaro zupft gegen Augustinsson und unterbindet einen Konter. Gelb!

75 Einwechslung bei Werder Bremen -> Kevin Möhwald

75 Auswechslung bei Werder Bremen -> Philipp Bargfrede

75 Einwechslung bei Werder Bremen -> Josh Sargent

75 Auswechslung bei Werder Bremen -> Milot Rashica

74 Berlin hat Bremen nach einer guten ersten Viertelstunde in Hälfte zwei ein wenig den Schneid abgekauft und Werder verfällt wieder in Ideenlosigkeit. Hertha verteidigt wie schon in Gladbach mit neun Mann und wartet auf Fehler der Gäste.

72 Gelbe Karte für Philipp Bargfrede (Werder Bremen)

Bargfrede lässt sich von Duda einwickeln und greift dann zum taktischen Trikotzupfer.

70 Die Gastgeber zeigen sich mal wieder im Angiff. Ondrej Duda behauptet den Ball am Strafraum und legt zurück für Marko Grujić, der aus 30 Metern einfach mal abzieht und seinen strammen Rechtsschuss einen knappen Meter über den kasten jagt.

68 Die Gäste belagern den Berliner Strafraum jetzt fast dauerhaft, kommen aber nicht zwingend zum Abschluss. mal ist eine Flanke zu lang, mal geht der letzte Pass in die Hose. Noch verteidigt Hertha das relativ problemlos.

65 Oldie Pizarro fügt sich gleich mal mit einem knackigen Zweikampf ein und rettet Werder den Ballbesitz. In der Folge gibt es nach einem Foul an Maximilian Eggestein einen Freistoß aus dem Halbfeld, der aber letztlich bei Rune Jarstein landet.

62 Schon nach einer Stunde zieht Florian Kohfeldt seinen Joker! Claudio Pizarro soll das Bremer Spiel weiter beleben und Max Kruse und Milot Rashica in der Offensive unterstützen.

61 Einwechslung bei Werder Bremen -> Claudio Pizarro

61 Auswechslung bei Werder Bremen -> Johannes Eggestein

61 Gelbe Karte für Sebastian Langkamp (Werder Bremen)

Langkamp kassiert für ein rüdes Einsteigen im Mittelfeld die erste Verwarnung auf Bremer Seite.

60 Plötzlich gibts die dicke Chance für Hertha! Hertha kontert mit Tempo über den rechten Flügel und nach Ablage in die Zentrale ist Ondrej Duda frei durch. Der Slowake lässt sich vor Pavlenka aber so viel zeit, dass er noch von einem Bremer angegrätscht wird.

58 Dardai wird ein wenig defensiver und bringt Skjelbred für den verletzten Torunarigha. So wie sich diese zweite Hälfte bisher entwickelt hat, ist das auch notwendig.

57 Einwechslung bei Hertha BSC -> Per Skjelbred

57 Auswechslung bei Hertha BSC -> Jordan Torunarigha

55 Von Berlin kommt derweil gar nichts mehr! Jegliche Angriffsbemühungen der Hausherren verlaufen schon im Ansatz. Jetzt hat sich auch noch Jordan Torunarigha beim sprinten verletzt und muss wohl runter.

53 Bremen wird immer mutiger. Max Kruse übernimmt jetzt mehr und mehr das Zepter, lässt Valentino Lazaro aussteigen und schließt aus 20 Metern ab. Der rechte Fuß ist allerdings nicht sein starker und das Leder fliegt weit am Kasten vorbei.

51 Der Eckball bringt zunächst nichts ein, doch der SVW setzt sich vorne fest und holt die nächste Ecke heraus. Milot Rashica zieht das Leder von links mit rechts scharf auf den ersten Pfosten, doch Hertha steht stabil und klärt.

50 Werder macht jetzt auf jeden Fall einen deutlich wacheren und engagierten Eindruck als über weite Strecken der ersten Hälfte. Milot Rashica holt auf rechts die nächste Ecke für die Gäste heraus.

48 Rune Jarstein hat sich in der pause vom Berliner Torwarttrainer nochmal warmschießen lassen, nachdem er in Hälfte eins keinen einzigen Ball parieren musste. Das ändert sich nun, Eggestein zielt aber genau auf den Hertha-Schlussmann, der sicher pariert.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es in die zweite Hälfte.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Hertha BSC führt zur Halbzeit im Topspiel des 22. Spieltags gegen den SV Werder Bremen hochverdient mit 1:0. Nach einer Anfangsviertelstunde ohne Höhepunkte hatten die Gäste Pech, dass ein klares Foul an Klaassen direkt vor dem Berliner Strafraum nicht geahndet wurde. Niklas Stark hätte da mindestens Gelb sehen müssen. Anschließend spielte allerdings nur noch die Hertha! Davie Selke traf zunächst nur den Pfosten, machte es aber wenig später auf Zuspiel von Salomon Kalou besser und erzielte die verdiente Berliner Führung. Fast hätten die Hauptstädter noch nachgelegt, doch ein herrlicher Freistoß von Ondrej Duda klatschte an die Latte. Der SVW, der offensiv bisher gar nicht stattfand, ist mit dem Resultat noch gut bedient und muss sich beim Pausentee dringend neu sortieren. Bisher geht gegen sehr disziplinierte und kampfstarke Herthaner gar nichts. Gleich gehts weiter mit dem zweiten Durchgang im Olympiastadion!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Nochmal Werder über links. Ludwig Augustinsson vergisst aber, den ball mit in den Sechzehner zu nehmen und die Hausherren können klären. Die Pause naht.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Die Ecke bringt zunächst nichts ein, doch die Hanseaten bleiben am Drücker. Letztlich fasst sich Milot Rashica ein Herz, schlenzt aus 20 Metern halblinker Position aber klar am langen Eck vorbei.

43 Derzeit ist die Partie von vielen Fouls und Nickligkeiten geprägt, die dem ganzen Unterfangen hier ein wenig den Spielfluss rauben. Die Gäste aus dem Norden kommen aber nochmal nach vorne und holen zumindest mal ihre erste Ecke raus.

40 Fünf Minuten sind noch zu spielen im ersten Durchgang und für die Gäste geht es im Moment nur darum, sich mit diesem 0:1 in die pause zu retten. Werder schwimmt regelrecht, Duda schafft es aber nicht, Selke mit einem einfachen Pass in die Spitze zu bedienen.

38 Schon wieder Aluminium! Ondrej Duda zirkelt einen Berliner Freistoß aus 28 Metern zentraler Position aber mal sowas von herrlich über die Mauer, dass Jiří Pavlenka da keine Chance gehabt hätte. Vom Lattenkreuz prallt die Kugel zurück ins Feld und Werder kann klären.

35 Plötzlich geht es drunter und drüber im Bremer Strafraum! Zunächst verpasst Kalou eine Flanke von links knapp, doch der Ball bleibt heiß. Selke und Duda stochern nach, kriegen die Pille aber nicht aufs Tor.

34 Hertha hat jetzt die besseren Möglichkeiten, weil Werder den Gastgebern zu viel Platz anbietet! Diesmal öffnet ein Pass auf den rechten Flügel das gesamte Feld und Lazaro holt die nächste Ecke raus. Die bringt aber erneut nichts ein.

32 Den ersten Eckball der Partie gibt es nach 31 Minuten für die Gastgeber. Ondrej Duda bringt den Ball nach innen und darf auch gleich nochmal, doch beide Hereingaben landen auf Bremer Köpfen.

30 Wie reagieren die Gäste auf diesen Rückstand? Dass sie solche aufholen könne, haben sie ja Pokalsieg in Dortmund bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Momentan läuft aber nicht viel zusammen beim SVW.

27 Gelbe Karte für Karim Rekik (Hertha BSC)

Au weia! Storks hat den Spielern die lange Leine angeboten und Rekik greift gleich zu. Der Berliner Abwehrmann grätscht übel in Eggestein rein und kassiert die überfällige erste Verwarnung.

25 Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Davie Selke

Die Hertha führt! Werder verliert den ball im Vorwärtsgang und die Hausherren kontern! Salomon Kalou wird auf die Reise geschickt und hat viel Platz vor sich. Der Ivorer treibt den Ball bis an den Strafraum und legt dann quer au den mitgelaufenen Davie Selke. Der Pass ist gar nicht mal optimal, doch Selke bringt das Ding aus spitzem Winkel noch an Pavlenka vorbei. Ein Bremer Rettungsversuch auf der Linie kommt zu spät.

23 Sören Storks ist hier bis dato sehr großzügig und das wird immer mehr zum Nachteil für den SV Werder Bremen. Niklas Stark begeht sein zweites gelbwürdiges Foul innerhalb weniger Minuten und kommt wieder ungeschoren davon. Anschließend wird Kruse gelegt und es ertönt nicht mal ein Pfiff.

21 Und da ist er auch schon, der Salomon Kalou. Herrlich lupft der Ivorer einen Flachpass mit einem Kontakt über die Bremer Abwehr weiter in den Lauf von Davie Selke und der hämmert das Ding mit vollem Risiko volley an den rechten Pfosten! Glück für Werder!

20 Die Hertha wirkt offensiv noch völlig planlos und strahlt überhaupt keine Gefahr aus. Das war bei den Berliners allerdings schon häufig so und so lange ein Salomon Kalou auf dem Platz steht, kann sich das in Sekunden ändern.

17 Wenn es die Bremer mal schaffen, die erste blau-weiße Kette zu überspielen, wird es auch gleich gefährlich. Wieder spielt Kruse einen feinen Pass in die Tiefe, diesmal auf Klaassen und der wird im letzten Moment vor dem Strafraum per Grätsche von Niklas Stark gestoppt. Schiri Storks lässt das aber laufen. Klare Fehlentscheidung! Freistoß und Gelb für Stark wäre fällig gewesen.

15 Eine Viertelstunde ist rum im Olympiastadion und allzu viel ist noch passiert. Taktisch ist das hier durchaus interessant, man belauert sich gegenseitig und wartet auf Fehler des Gegners. An Torszenen mangelt es aber noch.

13 Nach einem feinen Seitenwechsel von links nach rechts hat Valentino Lazaro für die Hertha mal Platz und findet mit seiner Hereingabe am Strafraum den ziemlich freien Davie Selke. Der Ex-Leipziger kann mit dem halbhohen Ball aber überhaupt nichts anfangen und Jiří Pavlenka nimmt die Kugel locker auf. Da war mehr drin!

10 Im Mittelfeld ist es unheimlich eng. Beide Teams sind in der Zentrale vor allem gegen den Ball massiv besetzt und es ist eigentlich kaum ein konstruktiver Spielaufbau möglich. Ansätze von Torgefahr gibt es nur bei schnellen Gegenangriffen nach Ballverlusten.

7 Urplötzlich das erste dicke Ding für Werder! Milot Rashica wird von max Kruse tief geschickt und hat Vorsprung gegenüber Valentino Lazaro, lässt sich aber noch abdrängen und abkochen. Am Ende kommt sogar ein Abstoß für die Hertha dabei heraus.

5 Ganz gemächlicher Auftakt hier im Olympiastadion. Da ist überhaupt noch kein Zug drin und es wird sich ausschließlich gegenseitig beschnuppert. Lange aund ausgiebig.

3 Beide Mannschaften suchen in den ersten Minuten noch ein wenig nach ihrer Linie. Das meiste Geschehen spielt sich im und rund um den Mittelkreis ab und der ball wechselt immer wieder den Besitzer.

1 Der Ball rollt! Beide sind in ihren klassischen Farben unterwegs. Hertha in blau und weiß, Werder in grün und weiß.

1 Spielbeginn

Langsam aber sicher wird es ernst im Olympiastadion! Die Teams stehen bereits in den Katakomben zum Einmarsch bereit und werden gleich von den Unparteiischen aufs Feld geführt.

Schiedsrichter der Partie ist Sören Storks, an den Seitenlinien assistieren Thorben Siewer und Markus Schüller. Vierter Offizieller ist Jan Neitzel Petersen und über den Videobeweis herrscht in Köln Dr. Robert Kampka.

Die Historie dieser Partie spricht eine klare Sprache. Mit 43 Siegen haben die Bremer mehr als die Hälfte aller 81 vergangenen Duelle mit Hertha BSC gewonnen. So auch im Hinspiel der laufenden Saison. Am fünften Spieltag siegten die Grün-Weißen im Weserstadion durch Treffer von Martin Harnik, Miloš Veljković und Max Kruse bei einem Gegentor durch Javairô Dilrosun mit 3:1.

Bei den Gästen lautet die Devise: "Never change a winning team". Im Vergleich zum souveränen 4:0 gegen Augsburg baut Kohfeldt seine Startformation nicht um. Das heißt, dass auch Doppelpacker Milot Rashica nach Rückenproblemen unter der Woche wieder rechtzeitig fit geworden ist und in der Spitze neben Max Kruse beginnt. Osako und Bartels fallen weiterhin aus bei den Hanseaten.

Die Gäste aus Bremen sind eines der heißesten Teams der Rückrunde. Werder hat im Jahr 2019 noch kein Pflichtspiel verloren und brillierte zuletzt beim Pokal-Triumph in Dortmund und beim anschließenden 4:0 in der Liga gegen Augsburg. Bremen kann mit einem Sieg heute ebenso wie Berlin bis an die internationalen Ränge klettern und genau das ist auch das Ziel der Gäste. "Jetzt kommt die Zeit, in der die Entscheidungen fallen. Jetzt willst du nur noch in den Rhythmus rein und spielen, spielen, spielen. Es ist die schönste Zeit", gab sich Trainer Florian Kohfeldt im Vorfeld der Partie locker und optimistisch.

Im Duell mit den nur einen Punkt dahinter liegenden Bremern will Hertha im Kampf um Europa wichtige Zähler landen. Doch der Respekt vor den Hanseaten ist groß. "Wir wissen, Werder ist eine gute Mannschaft. Sie haben eine gute Mentalität", sagte Coach Pál Dárdai im Vorfeld der Partie. Der Ungar erwartet ein intensives Duell. "Es wird ein Mentalitätsspiel. Beide wollen in der Tabelle mit vorne dran kleben. Das wird sicher einer gute Bundesligapartie", prophezeite Dardai unter der Woche. Personell verändert der 42-Jährige seine Mannschaft nach dem Sieg in Gladbach nur einmal. Valentino Lazaro rückt für Lukas Klünter in die Startelf.

Die Hausherren haben sich von der Heimpleite gegen den VfL Wolfsburg und dem Pokalaus gegen die Bayern gut erholt und konnten am letzten Spieltag mit einem überraschenden 3:0-Auswärtssieg in Gladbach überzeugen. Hertha präsentierte sich beim Tabellendritten taktisch sehr diszipliniert und clever und nutzte die wenigen Chancen vorne eiskalt aus. Nun soll es auch zuhause endlich wieder Punkte geben für die Hauptstädter, die seit Anfang Dezember (1:0 gegen Frankfurt) auf heimischem Rasen nicht mehr gewonnen haben.

Hallo und Herzlich willkommen Abendspiel an diesem Bundesligasamstag! Hertha BSC Berlin bekommt es an diesem 22. Spieltag gleich mit dem SV Werder Bremen zu tun. Um 18:30 Uhr ist Anstoß im Olympiastadion!

90 Fazit:

Die TSG 1899 Hoffenheim bestiegt Hannover 96 hochverdient und am Ende mindestens einen Treffer zu niedrig mit 3:0. Von der ersten Minute an waren die Sinsheimer klar besser und ließen den Gästen aus Niedersachsen nicht den Hauch einer Chance. Damit ist die Euphorie bei den 96ern schon wieder verflogen, nachdem sie am letzten Wochenende noch einen enorm wichtigen Sieg einfahren konnten. Hannover muss das Spiel einfach möglichst schnell vergessen und es nächste Woche gegen Frankfurt dann besser machen, bevor es in zwei Wochen dann zum nächsten enorm wichtigen Spiel kommt. Dann reist die Mannschaft von Thomas Doll nämlich nach Stuttgart, einen direkten Tabellennachbarn. Hoffenheim hat mit dieser starken Leistung ihre Ansprüche auf einen internationalen Platz unterstrichen. Bei den nächsten zwei Begegnungen gegen Leipzig und Frankfurt hat die TSG es dann selbst in der Hand in der Tabelle weiter nach oben zu rücken.

90 Fazit

Nullnummer auf Schalke: Trotz einer Halbzeit in Überzahl nimmt der SC Freiburg nur ein Pünktchen mit nach Hause. In der 42. Spielminute verabschiedet sich Suat Serdar aus dem Spiel, prompt wechselt Gästetrainer Christian Streich zur Pause zweimal offensiv aus. Dadurch nähert sich der Sportclub auch zunehmend an, das letzte Quäntchen fehlt aber stets. Zum Abschluss der Powerplayphase lässt Philipp Lienhart ein Riesending liegen (71.), letztlich wird das bestraft. Anders hätte es womöglich ausgesehen, wenn der zunächst gegebene Handelfmeter (83.) nicht zurückgenommen worden wäre. Mit dem Konjuktiv kann man aber sicherlich keinen Freiburger vertrösten, am Ende sind es für die Breisgauer zwei verlorene Punkte.

90 Fazit:

Der VfL Wolfsburg schlägt Mainz 05 mit 3:0. In einer schwachen Partie setzt sich durchaus die richtige Mannschaft durch, die Höhe ist in der Form jedoch nicht verdient. Nach einem schnellen Treffer von Arnold entwickelte sich die Partie schnell zu einer sehr zähen Angelegenheit. Erst rund um die 70. Minute wurde Wolfsburg wieder etwas stärker und erhöhte folgerichtig auf 2:0 und auch auf 3:0. Mainz brachte am heutigen Tag offensiv leider überhaupt nichts auf die Wiese und muss somit mit leeren Händen abreisen. Unterdessen setzen sich die Wölfe im Kampf um das Internationale Geschäft fest.

90 Spielende

90 Fazit:

Der RB Leipzig gewinnt mit 3:1 beim VfB Stuttgart und bleibt auch nach dem 22. Spieltag auf Champions-League-Kurs. Nach dem 1:1-Pausenunentschieden, das sich die Schwaben nach dem frühen Gegentor durch Poulsen (6.) infolge des Strafstoßtreffers durch Zuber (16.) redlich verdient hatten, kehrten die Sachsen in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit zu ihrer Dominanz zurück und belagerten den Strafraum der Hausherren. Da diese ihre defensiven Räume jedoch besser im Griff hatten als in den ersten Minuten der Begegnung, waren zwingende Chance der Rangnick-Truppe Mangelware. Aus dem Nichts hätte es in 65. Minute sogar auf der Gegenseite geklingelt, als Ascacíbar nach Vorarbeit von Esswein und Gomez mit einem wuchtigen Rechtsschuss aus 14 Metern an Gulácsi scheiterte. Die entscheidenden Szenen spielten sich wenig später ab: Nach einem unnötigen Foul von Kabak an Poulsen verwandelte Sabitzer den fälligen Freistoß aus halblinken 20 Metern direkt, indem er das Spielgerät genau im linken Kreuzeck unterbrachte (68.). Endgültige Gewissheit, dass es zum vierten Rückrundensieg reichen würde, hatten die Sachsen in der 74. Minute, als Poulsen einen Gegenstoß nach Steilpass von Adams in die flache rechte Ecke vollendete. Während die Sachsen Rang vier festigen und auf einen Zähler an den dritten Platz heranrücken, verpassen es die Schwaben trotz einer phasenweise ordentlichen Leistung, den Rückstand auf das definitiv rettende Ufer zu verkürzen und bleiben auf dem Relegationsplatz hängen. Der VfB Stuttgart tritt am Freitagabend beim SV Werder Bremen an. Der RB Leipzig bekommt es am Montagabend vor eigenem Publikum mit 1899 Hoffenheim zu tun. Einen schönen Samstag noch!

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

90 Nach einem Eckstoß von der linken Seite schraubt sich Nastasić in die Luft, sein Kopfball aus neun Metern ist zu hoch angesetzt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Die 180 zusätzlichen Sekunden werden keinen Einfluss auf die Punkteverteilung haben.

90 Der Matchwinner holt sich noch seinem verdienten Einzelapplaus der Gästefans ab. Matheus Cunha ist der sechste und letzte Joker des Tages.

90 Gelb-Rote Karte für Christian Günter (SC Freiburg)

Günter lässt McKennie ein zweites Mal auflaufen, nach einer lächerlichen ersten Gelben zeigt er sich zurecht frustriert.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

88 Die Sinsheimer lassen jetzt den Ball gut laufen. Sie spielen aber nicht nur auf Ergebniskontrolle, sondern versuchen immer noch in Richtung gegnerischen Kasten zu spielen.

90 Auf der anderen Seite muss Fährmann aufpassen, der Schlussmann schlägt einen langen Pass auf Petersen weg.

90 Einwechslung bei RB Leipzig -> Matheus Cunha

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Auswechslung bei RB Leipzig -> Yussuf Poulsen

90 Schwolow patzt beim Abschlag, Bentaleb schnappt sich die Kugel. Er bedient Oczipka in der linken Strafraumhälfte, dessen Querpass bleibt an Kübler hängen.

90 Die Rangnick-Truppe kann den Vorsprung recht souverän in Richtung Abpfiff verwalten.

85 David Otto feiert mit dieser Einwechselung sein Bundesliga-Debüt. Für ihn muss Ishak Belfodil weichen, der heute ein sensationelles Spiel abgeliefert hat.

89 Die letzten Minuten laufen, passieren wird hier nichts mehr. Wolfsburg gewinnt diese Partie und ist weiterhin dick im Geschäft in Sachen Europa.

89 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Jeffrey Bruma

87 Der im Sommer aus Zagreb verpflichtete Sosa darf in den letzten Minuten auch noch mithelfen, das Anschlusstor zu erzielen. Insúa verlässt den Rasen.

89 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Rabbi Matondo

88 Einwechslung bei SC Freiburg -> Florian Niederlechner

88 Auswechslung bei SC Freiburg -> Janik Haberer

86 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Borna Sosa

86 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Emiliano Insúa

85 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> David Otto

85 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Ishak Belfodil

84 Demirbay an den Pfosten! Vor dem Strafraum legt erneut Schulz quer und bedient damit Demirbay. Der zentrale Mittelfeldspieler nimmt den Ball gut an und legt ihn sich auf den linken Fuß. Mit viel Effet schlenzt er das Spielgerät an den linken Außenposten. Bereits das zweite Mal Alu für Kerem Demirbay und das dritte Mal für die TSG.

87 Gelbe Karte für Christian Günter (SC Freiburg)

Fragwürdige Gelbe, Günter wird von McKennie im Luftduell angesprungen.

87 Es läuft nun auf das 0:0 hinaus. Freiburg lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen, von Schalke kommt in Unterzahl auch nicht allzu viel.

85 Fünf Minuten vor dem Ende sind die Wechselkontingente erschöpft. An der Uhr schrauben kann also niemand mehr, wieso auch?

84 Gomez lässt das Netz hinter Gulácsi zappeln, indem er die Kugel nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte an Halstenberg und dem RBL-Schlussmann vorbei gespitzelt hat. Der ehemalige Nationalspieler hat zuvor aber deutlich im Abseits gestanden.

83 Da hatte Hoffenheim so viel hochkarätige Möglichkeiten und eine der schwächeren führt zur Entscheidung. Demirbay hat bei seinem Abschluss sogar noch Glück, dass die Kugel noch einmal über einen Gegenspieler hinweg fliegt und dann ins Tor geht.

85 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Elvis Rexhbeçaj

85 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Josuha Guilavogui

81 Wolfsburg hat hier alles im Griff. Der Widerstand ist natürlich auch gebrochen nach dem 3:0. Eine Aufholjagd a la Hoffenheim in Dortmund wird es hier nicht geben.

83 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Guido Burgstaller

83 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Ahmed Kutucu

83 Stuttgart will es noch einmal wissen und sorgt für eine Druckphase. Im Falle einer Niederlage bliebe der VfB wohl auf Platz 16, denn Hannover liegt in Hoffenheim mit 0:2 hinten

83 Videobeweis: Gelb für Mascarell wird zurückgenommen, ebenso der Handelfmeter! Vertretbar, aber glücklich für Schalke: Immerhin greift der Videoschiedsrichter laut Regelwerk nur ein, wenn eine klare Fehlentscheidung vorliegt.

80 Tooor für 1899 Hoffenheim, 3:0 durch Kerem Demirbay

Das ist die Entscheidung! Kadeřábek legt von der rechten Seite überlegt quer. An der Strafraumgrenze legt Schulz direkt ab undaus dem Rückraum kommt Demirbay. Auch er nimmt den Ball direkt und vollendet mit links perfekt ins rechte untere Eck.

79 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Ádám Szalai

79 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Andrej Kramarić

79 Es geht mit Abstoß weiter. Die große Chance per Elfmeter ins Spiel zurückzukommen wird den Niedersachsen also nicht gegeben.

80 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Anastasios Donis

80 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Andreas Beck

78 Bei einem Freistoß von 96 geht Felipe nach einem Zweikampf mit Belfodil zu Boden. Die Szene guckt man sich in Köln noch einmal an.

80 Esswein prüft Gulácsi! Der Ex-Berliner zieht vom linken Sechzehnereck nach innen und zirkelt auf die halbhohe rechte Ecke. Der RBL-Schlussmann ist rechtzeitig abgehoben und lenkt das Leder mit den Fingerspitzen um den Pfosten.

81 Handelfmeter für Freiburg! Bei einer Flanke von Günter grätscht Mascarell mit angelegtem Arm dazwischen. Referee Frank Willenborg entscheidet sofort auf Strafstoß, schaut sich nun aber doch die Bilder an.

79 Ex-Stuttgarter Werner wird mit einem Pfeifkonzert auf die Bank verabschiedet. Mit Ilsanker wird der Angreifer durch einen Mittelfeldmann ersetzt.

79 Gelbe Karte für Dominique Heintz (SC Freiburg)

Uth spielt einen Doppelpass mit Kutucu, als der Ball weg ist wird Uth von Heintz niedergerissen.

78 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Felix Klaus

78 Viel Gestocher im Strafraum der Gäste, McKennie köpfte eine Oczipka-Flanke in die Mitte. Uth verpasst aus drei Metern den Abschluss, dann versucht es der Passgeber nochmal selbst. Er bleibt am liegenden Lienhart hängen.

78 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Josip Brekalo

78 Einwechslung bei RB Leipzig -> Stefan Ilsanker

77 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Gerrit Holtmann

77 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Danny Latza

75 Der mit Abstand beste Hannoveraner ist und bleibt Michael Esser! Andrej Kramarić kann beinahe ungestört von links nach innen ziehen und schlenzt die Murmel aufs lange Eck. Wie so oft ist Michael Esser aber hellwach und entschärft auch diesen Versuch.

78 Auswechslung bei RB Leipzig -> Timo Werner

77 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Anthony Ujah

77 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Jean-Paul Boëtius

75 Didavi hat schon vor dem dritten Gegentor zur Einwechslung bereit gestanden. Für Castro ist der Arbeitstag eine Viertelstunde vor dem Ende abgeschlossen.

74 Joelinton muss vom Feld und wird mit Sprechchören vom Feld geleitet. Für ihn kommt Leonardo Bittencourt neu in die Partie.

76 Tooor für VfL Wolfsburg, 3:0 durch Robin Knoche

Das war's dann wohl! Arnold feuert erneut einen Freistoß aufs Tor, der wieder nur geblockt werden kann. Gerhardt macht den Ball nochmal scharf und findet Knoche, der eiskalt zum 3:0 versenkt.

74 Einwechslung bei 1899 Hoffenheim -> Leonardo Bittencourt

74 Einwechslung bei VfB Stuttgart -> Daniel Didavi

74 Auswechslung bei 1899 Hoffenheim -> Joelinton

74 Auswechslung bei VfB Stuttgart -> Gonzalo Castro

75 Konter im eigenen Stadion, Uth schickt den flinken Matondo auf die Reise. Der Flügelflitzer muss nach außen gehen, in Rücklage schießt er weit über den Kasten.

74 Tooor für RB Leipzig, 1:3 durch Yussuf Poulsen

Die Roten Bullen befinden sich endgültig auf der Siegerstraße! Gegen aufgerückte Hausherren treibt Adams das Leder im linken Mittelfeld nach vorne und lässt Poulsen mit einem feinen Steilpass in die halblinke Spur frei vor Zieler auftauchen. Der Däne schiebt aus gut 13 Metern überlegt in die flache rechte Ecke ein.

72 Das Spiel ruht. Joelinton hat sich bei einem Luftduell wehgetan und muss sich erst einmal wieder aufrappeln.

73 Kann Mainz den doppelten Rückstand verdauen? Die Mainzer müssen jetzt kommen. Das ist ob der ersten 70 Minuten allerdings schwer vorstellbar.

69 Nach einem Hannoveraner Freistoß aus dem rechten Halbfeld segelt das Leder bis an den zweite Pfosten durch. Dort ist zwar kein 96er, aber Joelinton lenkt das Spielgerät knapp neben den eigenen Kasten.

71 Einwechslung bei VfL Wolfsburg -> Admir Mehmedi

71 Auswechslung bei VfL Wolfsburg -> Renato Steffen

67 Doppelwechsel bei 96: Für die heute komplett blassen Jonathas und Walace kommen Wood und Schwegler auf den Rasen. Gerade Pirmin Schwegler soll mit seiner Erfahrung für Ordnung sorgen.

71 Fast das 0:1! Die Gäste spielen einen Eckball kurz aus, Waldschmidt flankt schließlich mit viel Schnitt vor den zweiten Pfosten. Lienhart bringt es tatsächlich fertig, die Vorlage aus einem halben Meter über das Tor zu köpfen.

71 Aus dem laufenden Spiel heraus hat der VfB seit der Anfangsphase kaum etwas zugelassen. Ein unnötiges Foulspiel des jungen Kabak sorgt dafür, dass er einmal mehr mit dem Rücken zur Wand steht. Gelingt wie zuletzt gegen Freiburg ein spätes Comeback?

67 Einwechslung bei Hannover 96 -> Pirmin Schwegler

67 Auswechslung bei Hannover 96 -> Walace

67 Einwechslung bei Hannover 96 -> Bobby Wood

67 Auswechslung bei Hannover 96 -> Jonathas

69 Tooor für VfL Wolfsburg, 2:0 durch Wout Weghorst

Weghorst lässt sich die Chance nicht nehmen und knallt die Kugel in die linke untere Ecke. Nervenstark!

67 Demirbay flankt eine Ecke von links mustergültig auf den Kopf von Kramarić. Der muss sich zentral, knapp acht Meter vor dem Tor noch nicht einmal bewegen um komplett frei zu sein. Trotzdem setzt der Offensivspieler die Kugel rechts über den Kasten.

69 Elfmeter für Wolfsburg! Unmittelbar nach dem Volley bekommt Gbamin die Kugel an den Arm. Dieser bewegt sich schon in Richtung des Balles. Zunächst lässt der Schiedsrichter weiterlaufen, bekommt dann aber wohl ein Hinweis des VAR. Kann man geben, diesen Strafstoß.

68 Tooor für RB Leipzig, 1:2 durch Marcel Sabitzer

... und der fällige Freistoß ist der Perfektion sehr nahe! Sabitzer schnibbelt das Spielgerät mit dem rechten Innenrist gefühlvoll in den linken Winkel - weder nach oben noch nach links ist viel Platz.

67 Es geht doch! Wir haben eine große Torchance zu vermelden! Auf der linken Seite setzen sich die Wölfe schön durch. Die Flanke findet Weghorst, der am langen Pfosten frei steht und per Volley an Müller scheitert!

67 Poulsen wird gut drei Meter vor der halblinken Strafraumkante von Kabak zu Boden gerissen...

68 Mit einer einfachen Schussfinte lässt Abrashi aus 17 Metern Bentaleb stehen, dann schießt er halbhoch auf den Kasten. Nastasić blockt die Kugel ins Toraus, der fällige Eckball landet in den Armen von Fährmann.

64 Hannover kontert! Nicolai Müller lässt an der Mittellinie zwei Gegenspieler stehen, läuft noch ein paar Schritte mit dem Ball am Fuß und bedient dann Jonathas. Der Neuner kann sich im Eins-gegen-Eins mit Stefan Posch allerdings nicht durchsetzten und die gute Chance ist vertan.

66 Einwechslung bei FC Schalke 04 -> Nabil Bentaleb

66 Auswechslung bei FC Schalke 04 -> Amine Harit

65 Aus heiterem Himmel hat Ascacíbar die Topchance zum 2:1! Esswein tankt sich im Rahmen eines Gegenstoßes mit Glück im halblinken Offensivkorridor durch. Gomez verpasst aus zentraler Lage zwar einen eigenen Abschluss, kann aber auf den Argentinier weiterleiten. Ascacíbar ballert aus 14 Metern in Richtung linker Ecke. Dort pariert Gulácsi mit einer starken Flugeinlage.

63 Mainz wird etwas aktiver und lässt sich in der Hälfte der Gastgeber blicken. Torgefahr ist zwar weiterhin Mangelware, aber immerhin nimmt das Spiel ein wenig Fahrt auf.

63 Leipzig bringt eine gute halbe Stunde weder Tempo noch Direktheit in seine Kombinationen und rennt deshalb gegen eine weiß-rote Wand. Meist befinden sich lediglich zwei VfB-Akteure im Mittelfeld; der Rest steht sehr tief.

65 Waldschmidt dribbelt sich sehenswert in die linke Strafraumhälfte, legt dann flach in die Mitte ab. Nastasić steht richtig und kann klären.

62 Gelbe Karte für Walace (Hannover 96)

Der Sechser kann den schnellen Gegenangriff nur mit einem Foul stoppen. Dabei kommt er gegen Nico Schulz zu spät und bekommt seine fünfte Gelbe Karte. Damit ist er für das Spiel gegen Frankfurt gesperrt.

61 Hoffenheim ist absolut dominant und lässt 96 nicht den Hauch einer Chance. Da sie im Angriff aber Chancenwucher betreiben steht es noch immer nur 2:0.

62 Jetzt nimmt Freiburg Fahrt auf: Petersen scheitert vom rechten Strafraumeck an Fährmann, der Keeper lässt hoch in die Mitte klatschen. Gondorf bleibt zunächst aus 12 Metern hängen, den Abpraller kann Grifo aber nochmal verwerten. Aus 17 Metern findet er im fliegenden Fährmann seinen Meister.

58 Erneute eine dicke Doppelchance für die TSG! Nico Schulz ist wieder auf und davon, scheitert mit seinem Tunnelversuch aber am heraus gestürmten Esser. Von dessen Bein gelangt der Ball zu Joelinton. Der Stürmer nimmt die Kugel an und versucht es von knapp außerhalb des Sechzehners mit einem hohen Abschluss. Der Ball geht über den Kasten und da der Torhüter schon aus dem Spiel war wäre ein flacher, gezielter Abschluss wohl die bessere Entscheidung gewesen.

61 Endlich etwas Aufregung! Sané köpft einen hohen Ball in den Fuß von Grifo, aus 22 Metern könnte die TSG-Leihgabe schießen. Er legt aber lieber in die linke Strafraumhälfte ab, aus spitzem Winkel schießt Waldschmidt von dort am langen Pfosten vorbei.

60 Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Karim Onisiwo

60 Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05 -> Robin Quaison

60 Erster Einwechselspieler des Nachmittags ist Bruma. Der Portugiese ersetzt Forsberg, der noch nicht wieder durchspielen kann.

59 Einwechslung bei RB Leipzig -> Bruma

55 Das muss das 3:0 sein! Schulz setzt zum Sprint an und lässt damit alle stehen. Halblinks im Strafraum versucht es der deutsche Nationalspieler dann mit einem Lupfer, aber Esser reißt die Pranke hoch und lenkt die Kugel noch an die Latte. Amiris Nachschuss kann Ostrzolek noch knapp vor der Linie blocken.

59 Auswechslung bei RB Leipzig -> Emil Forsberg

59 Langer Ball auf die rechte Außenbahn, Heintz findet den Fuß von Haberer. Die Annahme misslingt, anschließend wird ohnehin auf Abseits entschieden.

59 In einer weiterhin schwachen Partie ist Wolfsburg im zweiten Durchgang die aktivere Mannschaft. Von Mainz kommt bis dato überhaupt nichts.

57 Der VfB scheint die Abwehrschlacht, die ihm bevorsteht, in Sachen Körpersprache anzunehmen. Die Stuttgarter gehen in den Zweikämpfen hart zur Sache und machen es den Sachsen recht schwer, in abschlussreife Positionen vorzustoßen.

54 Bei der Mannschaft von Thomas Doll reiht sich ein Fehler an den anderen. Dieses Mal spielt Walace einen Fehlpass, aber drei Hoffenheimer können die Chance nicht nutzen.

55 Wolfsburg schießt sich jetzt warm. Wieder versucht es Brekalo aus der Distanz. Er nähert sich an, auch wenn dieser Ball ebenfalls deutlich drüber geht.

56 Der fällige Freistoß gehört Matija Nastasić, auf sein erstes Bundesligator muss der Serbe weiter warten. Er trifft die Mauer.

55 Tolle Freistoßposition für S04, Gondorf bringt Kutucu 17 Meter vor dem Kasten zu Boden.

52 Die Hausherren drängen auf die Entscheidung! Mit einem dritten Treffer würden sie den Deckel drauf machen, doch noch steht es nur 2:0 und bei einem Anschlusstreffer würde es plötzlich wieder spannend.

52 Arnold hat Selbstvertrauen! Der Torschütze versucht es bei einem Freistoß aus 30 Metern einfach mal direkt. Die Kugel flattert und Müller geht mit den Fäusten auf Nummer sicher!

54 Die Sachsen übernehmen in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs wieder die Kontrolle und drängen darauf, erneut in Führung zu gehen. Stuttgart ist nun wieder fast durchgängig in der eigenen Hälfte gefordert.

54 Guter Ball von Gondorf auf Grifo, mit einem präzisen Diagonalball wird die Seite gewechselt. Grifo will mit einem direkten Pass den einschussbereiten Waldschmidt bedienen, erreicht seinen Teamkollegen aber nicht. Mascarell klärt.

49 Riesen Tat von Michael Esser! Kadeřábek kann vom rechten Flügel ungestört flanken. Am zweiten Pfosten verliert Anton seinen Gegenspieler aus dem Blick. Dadurch kann sich Belfodil absetzten und kommt frei zum Kopfball. Der geht direkt neben den Pfosten und wäre auch reingegangen, aber Esser kommt geflogen und lenkt das Ding überragend mit einer Hand um den Pfosten.

52 Oczipka rettet einen langen Ball vor der Seitenauslinie, spielt ihn dann flach in die Mitte. Harit kriegt die Kugel, bleibt aber in der formierten Abwehr der Gäste hängen.

51 Weder Markus Weinzierl noch Ralf Rangnick haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Der Gästecoach hat mit Bruma, Matheus Cunha und Augustin noch drei offensive Alternativen in der Hinterhand; auf Seiten der Schwaben könnten Thommy und Donis den VfB-Angriff verstärken.

47 Joelinton direkt wieder mit der großen Möglichkeit. Erneut verlieren die Niedersachsen den Ball im Aufbau. Amiri schaltet schnell, bedient den Brasilianer und der Stürmer spitzelt die Murmel an Esser, aber auch am Tor vorbei.

49 Werner ist auf der rechten Sechzehnerseite Adressat eines halbhohen Anspiels von Poulsen. Er zögert aus leicht spitzem Winkel zu lange mit einem Abschluss und kann deshalb durch eine saubere Grätsche von Pavard gestoppt werden.

49 Brekalo zieht von der linken Seite in die Mitte und versucht es einfach mal. Sein Schuss geht rund vier Meter über den Kasten, aber immerhin gab es mal wieder einen Abschluss.

46 Weiter geht's! Julian Nagelsmann schickt sein Team unverändert in den zweiten Durchgang und bei Hannover gibt es einen Wechsel. Für den eher defensiven Marvin Bakalorz kommt der Offensivspieler Takuma Asano. Dadurch dürfte sich auch taktisch etwas bei 96 verändern.

48 Schöner Pass durch die Lücke, Harit will Uth in die rechte Strafraumhälfte schicken. Der Angreifer wird von Heintz robust abgedrängt, für einen Freistoß genügt das nicht.

47 Forsberg wuselt sich im ersten Leipziger Vorstoß durch die Mitte und setzt aus gut 18 Metern einen Schuss mit dem linken Fuß ab. Zieler ist schnell unten und kann die Kugel in der linken Ecke souverän entschärfen.

46 Einwechslung bei Hannover 96 -> Takuma Asano

46 Auswechslung bei Hannover 96 -> Marvin Bakalorz

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Der Joker lässt die dicke Chance liegen! Ein scharfer Freistoß von der linken Seite kommt am zweiten Pfosten runter, Gondorf fliegt völlig blank in den Ball. Sein Kopfball aus sechs Metern wird von Fährmann im kurzen Eck stark abgewehrt.

46 Weiter geht's! Personell kommen beide Mannschaften unverändert aus der Kabine. Schauen wir mal, wer besser wieder ins Spiel findet.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in Bad Cannstatt! Der Tabellenvierte hat beim Drittletzten sehr überzeugend losgelegt und war durch das schnelle Tor auf dem Weg zu einem entspannten Nachmittag. Durch das unglücklich entstandene Gegentor sind die Sachsen aber von ihrem Weg abgekommen und haben ihren spielerische Überlegenheit nicht mehr auf den Rasen bringen können. Zeigen die Roten Bullen nach der Pause wieder das Gesicht der letzten Wochen?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter im Programm: Freiburg kommt mit zwei Neuen aus der Kabine, Schalke ist unverändert.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei SC Freiburg -> Luca Waldschmidt

46 Auswechslung bei SC Freiburg -> Lucas Höler

46 Einwechslung bei SC Freiburg -> Jérôme Gondorf

46 Auswechslung bei SC Freiburg -> Mike Frantz

45 Halbzeitfazit:

Hoch überlegene Hoffenheimer gehen im Spiel gegen Hannover 96 mit einer 2:0-Führung in die Pause. Von Beginn an setzten die Sinsheimer ihre Gegenspieler schon früh unter Druck und ließ sie nicht zur Entfaltung kommen. Die Belohnung dafür folgte nach einem kapitalen Fehler von Julian Korb. Joelinton konnte den Patzer nutzen und vollstreckte zum 1:0. Nur kurze Zeit später erhöhte Belfodil per Kopf. Damit sorgte der Algerier gefühlt schon für die Vorentscheidung, denn die Gäste aus Norddeutschland konnten offensiv kaum für Gefahr sorgen. Nur zweimal nach Eckstößen wäre ein Treffer für die Niedersachsen drin gewesen. Da die TSG das spürte zogen sie sich mit zunehmender Spielzeit bis an die Mittellinie zurück und lauerten auf Konter. Dadurch verlor das Spiel an Tempo. Trotzdem waren die Kraichgauer dem dritten Tor deutlich näher als Hannover dem Anschlusstreffer.

45 Halbzeitfazit

Schwacher Kick auf Schalke, zwischen Königsblau und dem SC Freiburg steht es zur Pause 0:0. Im ersten Durchgang kann sich keine Mannschaft entscheidende Vorteile erspielen, viel zu selten wird die gegnerische Viererkette unter Druck gesetzt. Deshalb sind Distanzschüsse bislang die einzigen Annäherungen an das Tor, den Schützen fehlt aber die Präzision. Schwung kommt rein, als nach einem Kopfball von McKennie der Arm von Kübler im Spiel ist (33.). Die Videoassistenten um Harm Osmers greifen ein, entscheiden sich aber letztlich gegen einen Handelfmeter. Das hätte durchaus auch andersrum gewertet werden können. Pech hat Schalke dann, als man kurz vor der Pause Suat Serdar verliert. Der Mittelfeldmann hatte sicherlich keine bösen Absichten, tritt seinen Gegenspieler aber übel um. Deshalb müssen die Hausherren nun in Unterzahl agieren, leichter wird es sicherlich nicht. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem RB Leipzig geht mit einem 1:1-Remis in die Pause. In einer temporeichen Anfangsphase rissen die Sachsen die Führung schon in Minute sechs an sich, indem Poulsen nach Vorarbeit von Werner aus kurzer Distanz einschob. Die früh aufkommende Tristesse im Lager der Schwaben konnte durch einen durch Orbans Handspiel verursachten und von Zuber verwandelten Strafstoß nach einer guten Viertelstunde ausgebremst werden (16.). In der Folge wirkte der VfB in der Defensive stabiler und ließ bis auf einen flachen Werner-Schuss, der den linken Pfosten deutlich verfehlte (19.), keine weiteren RBL-Chancen zu. Die Mannschaft von Markus Weinzierl sorgte nach dem zunächst schmeichelhaften Ausgleichstreffer sogar über weite Strecken für eine ausgeglichene Angelegenheit und hatte in der Nachspielzeit durch einen Kopfball von Kabak sogar eine gute Chance zu ihrem zweiten Treffer. Das Rangnick-Team konnte die offensive Wucht des starken Beginns nicht ansatzweise bestätigen. Bis gleich!

45 Halbzeitfazit:

Zur Pause führt der VfL Wolfsburg zuhause mit 1:0 gegen Mainz 05. Die Partie fing stark an und hatte ihren ersten Höhepunkt durch den tollen Treffer von Arnold. Mainz ließ sich davon nicht beeindrucken und testete Casteels zwei Mal aus der Distanz. Nach einer guten Viertelstunde hätte der Schiedsrichter die Partie dann aber abpfeifen konnte, denn in der letzten halben Stunde passiert rein gar nichts. Große Langeweile machte sich breit. Immerhin: Es kann in Durchgang Zwei nur besser werden.

45 Ende 1. Halbzeit

45 ... Castro findet Kabak! Der junge Türke verlängert die effetreiche Hereingabe aus mittigen sechs Metern mit der Stirn in Richtung langer Ecke. Sabitzer ist deutlich vor der Linie postiert und verhindert den Einschlag.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Demirbay bringt einen Eckball von links an den ersten Pfosten. Dort steht Joelinton und probiert es mit dem Kopf. Das Spielgerät geht hoch über den Kasten.

45 Konaté räumt Esswei auf der rechten Abwehrseite ab und verursacht damit einen Freistoß in guter Flankenlage...

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Durchgang eins in Bad Cannstatt wird um 120 Sekunden verlängert.

45 Alleine auf Grund der langen Kontrolle des zweiten Hoffenheimer Treffers geht diese Nachspielzeit vollkommen in Ordnung.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Freiburgs Kapitän kann nach einer Behandlungspause weitermachen.

44 Gelbe Karte für Stefan Bell (1. FSV Mainz 05)

Bell fuchtelt im Zweikampf etwas zu sehr mit seinem Arm und trifft Brekalo am Hals. Kann man geben, diese Gelbe Karte.

42 Lattenkracher Demirbay lässt sein ganzes Können aufblitzen. Der zentrale Mittelfeldspieler passt sehr gut auf und fängt einen Pass ab. Mit zwei schnellen Kontakten verarbeitet er den Ball und jagt die Kugel dann per Drop-Kick aufs Tor. Das Leder dreht sich noch stark nach links und knallt mit voller Wucht an den Querbalken. Esser wäre da ohne jegliche Chance gewesen.

43 ... die halbhohe Ausführung bekommen die Hausherren im zweiten Anlauf geklärt.

42 Nach Becks zweitem Foul an Werner bekommen die Schwaben einen Freistoß auf dem linken Flügel zugesprochen...

42 Rote Karte für Suat Serdar (FC Schalke 04)

Serdar kann duschen gehen: Der Mittelfeldmann will einen hoppelnden Ball mit den Stollen wegspielen, trifft mit offener Sohle aber nur das Bein von Frantz. Da kann er sich über Rot keineswegs beschweren.

40 Auch kurz vor der Pause hat Hoffenheim keinerlei Probleme die Angriffe der Gäste zu verteidigen. Das Offensivspiel der Niedersachsen ist erschreckend schwach und bisher konnten sie nur nach Eckbällen für Gefahr sorgen.

40 Gelbe Karte für Josip Brekalo (VfL Wolfsburg)

Der Mittelfeldmann geht etwas übermotiviert in den Zweikampf und schießt danach noch den Ball weg. In der Summe macht das Gelb.

39 Keine schlechte Aktion: Nastasić zieht es nach vorne, er überlupft die Viererkette. Matondo nimmt den hohen Ball in halblinker Position entgegen, spielt ihn dann sofort in die Mitte. Uth läuft ein, kann sich acht Meter vor dem Kasten aber nicht gegen Lienhart durchsetzen.

39 Gut mitgedacht von Gulácsi! Esswein ist im offensiven Zentrum Adressat eines hohen Anspiels aus dem linken Mittelfeld. Der Ex-Berliner schickt sich an, frei vor dem Gästekasten aufzutauchen, doch der RBL-Keeper hat seinen Strafraum rechtzeitig verlassen und klärt fünf Meter vor dem Sechzehner per Kopf.

38 Sieben Minuten sind es noch bis zur Pause. Egal was die Gastgeber sich als Halbzeitshow ausgedacht haben, es wird unterhaltsamer sein als die letzten 25 Minuten.

38 Dieses Mal probiert es Kerem Demirbay mit einer Flanke an den langen Pfosten. Dort ist aber nur Michael Esser und hat die Pille im Nachfassen sicher.

35 Nichts Neues nach 35 Minuten. Beide Mannschaften sind bemüht, es gelingt auf beiden Seiten aber wenig.

37 Kevin Wimmer kommt zu spät und holt Joelinton unsanft von den Beinen. Dafür gibt es Freistoß und Kerem Demirbay darf sich gleich in der gleichen Position wie vor dem 2:0 den Ball hinlegen.

37 Nach Pass von Poulsen hat Klostermann am rechten Strafraumeck alle Zeit der Welt, um eine präzise Flanke nach innen zu bringen. Seine Hereingabe ist allerdings viel zu hoch angesetzt und segelt über Poulsen hinweg.

36 Dominique Heintz rückt stark auf, er setzt sich am Mittelkreis gegen Suat Serdar durch. Dann spielt er einen Flachpass in die Spitze, Lucas Höler kann das Anspiel vor dem Sechzehner nicht verarbeiten.

34 Stuttgart taucht zwar nur selten vorne auf, hält das Leder nun aber auch schon länger fern von Zielers Kasten. Die Zuschauer in der Mercedes-Benz-Arena sehen gerade eine ziemlich ausgeglichene Begegnung. In der Live-Tabelle verkürzt der VfB den Vorsprung auf den 15. FC Augsburg durch das Remis aktuell auf zwei Zähler.

35 Ishak Belfodil macht ein ganz starkes Spiel! Bei einem Gegenstoß lässt er gleich zwei Gegenspieler alt aussehen und bedient dann genau im richtigen Moment den mitgelaufenen Amiri. Dem verspringt das Spielgerät allerdings und Esser ist zur Stelle.

33 Videobeweis: McKennie hat Kübler aus kürzester Distanz an den Arm geköpft, die Referees sehen keinen Grund für einen Handelfmeter.

32 Die Gemüter erhitzen sich ein wenig. An der rechten Seitenlinie foult Amiri Walace. Der Brasilianer trifft seinen Gegenspieler im Fallen noch mit dem Fuß. Das gefällt wiederum Amiri nicht und die beiden liefern sich ein ordentliches Wortgefecht.

32 Das Zwischenfazit nach knappen 30 Minuten: Zehn unterhaltsame Minuten gefolgt von 20 Minuten ziemlicher Langeweile. Die Partie ist auf sehr überschaubarem Niveau angekommen.

32 Nach dem fälligen Freistoß wird im Strafraum Handspiel reklamiert. Willenborg kommuniziert mit den Kollegen.

31 Nach einem Foul von Beck muss Werner außerhalb des Feldes am linken Knie behandelt werden.

31 Gelbe Karte für Amir Abrashi (SC Freiburg)

Böse Grätsche von Abrashi, er trifft Harit am Sprunggelenk. Mit Gelb ist der Mittelfeldmann gut bedient.

29 Da auch Hoffenheim im Moment das Tempo ein wenig raus genommen hat verflacht das Geschehen ein wenig. Die Sinsheimer ziehen sich jetzt immer wieder bis an die Mittellinie zurück und überlassen den Gästen aus Norddeutschland den Ball.

30 Jetzt mal ein Schuss von Mascarell, nachdem Harit ihm die Kugel 20 Meter vor dem Kasten vorlegt. Der Rechtsschuss des Spaniers landet ein gutes Stück über dem Querbalken.

28 Zählen wir das mal als "Aufreger". Nach einer Hereingabe von der linken Seite wird die Kugel von Wolfsburg schlecht geklärt und fällt vor die Füße von Latza. Dieser zieht zügig ab, feuert das Leder aber gut drei Meter am Pfosten vorbei.

29 Nach einem Rückpass zu Gulácsi kommt Esswein dem Gästekeeper gefährlich nahe. Der Ungar kann das Spielgerät vor dem heranrutschenden Ex-Berliner noch so gerade oben in die Mittelfeldräume schlagen.

29 Petersen wird auf der rechten Seite stark freigespielt, seine Mitspieler rücken nicht rechtzeitig nach. Deshalb verpufft seine Flanke.

26 Die Gäste werden ausschließlich nach ruhenden Bällen gefährlich. Erneut bringt Nicolai Müller die Kugel von der linken Eckfahne herein. Der Ball segelt bis an den zweiten Pfosten und dort ist Kevin Wimmer komplett frei. Der Innenverteidiger probiert es volley und das Leder geht ans Außennetz. Oliver Baumann wäre ansonsten wohl auch im bedrohten Eck gewesen.

27 Die beiden Angriffsreihen schaffen es derzeit einfach nicht ins letzte Drittel. Zunächst bleibt Schalke nach starkem Dribbling von Uth am grätschenden Lienhart hängen, dann beendet McKennie den direkten Gegenzug von Grifo.

27 Leipzig lässt im Vorwärtsgang seit etwa einer Viertelstunde die Klarheit der ersten Minuten vermissen, kommt derzeit nicht in die tiefen Räume. Stuttgart hat seine Außenbahnen in dieser Phase besser im Griff.

25 Wolfsburg versucht wieder besser in die Partie zu finden und hält den Ball etwas länger in den eigenen Reihen. Ein guter Ansatz, aber bisher ohne Ertrag.

24 Nico Schulz zieht auf links problemlos an zwei Gegenspielern vorbei und kommt doch noch zu Fall. Da Julian Korb den deutschen Nationalspieler nicht getroffen hat lässt der Unparteiische weiterlaufen, auch wenn sich der Linksverteidiger vehement beschwert.

24 Gelbe Karte für Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

Die Ursache für die Verwarnung gegen Sabitzer ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich. Der Österreicher scheint sich wohl etwas zu deutlich beim Unparteiischen beschwert zu haben.

22 Gelbe Karte für Gonzalo Castro (VfB Stuttgart)

Der Ex-Dortmunder springt mit beiden Beinen voraus in die Füße von Sabitzer. Schiedsrichter Zwayer kommt nicht umhin, die erste Gelbe Karte zu verteilen.

23 Uth schickt Matondo in die linke Strafraumhälfte, Kübler glänzt mit Stellungsspiel. Der Rechtsverteidiger läuft seinen Kontrahenten stark ab.

21 Nach einem langen Ball rauscht Casteels mit Quaison zusammen. Der Schlussmann hatte die Kugel aber zuvor in seinen Händen, deshalb gibt es hier keine Foul-Diskussion.

21 Beinahe der dritte Treffer! Joelinton lässt sich gut fallen und holt sich das Spielgerät. Der Brasilianer bedient anschließend Belfodil tief. Der Torschütze des 2:0 umkurvt kurz noch einen Gegenspieler und packt dann die ganz feine Klinge aus. Sein strammer Schlenzer geht nur hauchzart am linken Winkel vorbei.

21 Stuttgart kann die Uhren also wieder auf Null stellen. Um dauerhaft konkurrenzfähig zu sein, benötigen die Hausherren aber deutlich mehr Sicherheit in der Defensive. Wenn die Sachsen das Tempo auch nur ein bisschen anziehen, laufen Pavard und Co. hinterher.

20 Da muss Harit schießen! Schwolow kommt bei einem langen Ball der Schalker raus, obwohl Heintz noch da ist. Der Verteidiger schlägt die Kugel flach weg, sie landet exakt im Fuß von Harit. Statt hoch auf den leeren Kasten zu schießen passt der Schalker das Leder aus 22 Metern wieder zu Heintz.

18 Geschwindigkeit gibt es aktuell nur noch beim sinkenden Niveau der Partie zu erkenne. Was stark angefangen hat, entwickelt sich zu einem ganz zähen Kick.

20 Die Gäste wirken komplett verunsichert. Hoffenheim setzt sie zwar früh unter Druck, aber nur das erklärt diese haarsträubenden Ballverluste im Aufbauspiel der 96er wohl nicht.

19 Werner visiert die lange Ecke an! Der Ex-Stuttgarter ist auf der rechten Sechzehnerseite Adressat eines Anspiels von Sabitzer. Mit dem zweiten Kontakt feuert er mit dem rechten Spann in Richtung des linken Pfostens. Den verpasst er aus gut 15 Metern recht deutlich.

17 Der Treffer zählt! Es ist aber noch immer komplett offen was durch den Videobeweis kontrolliert wurde. Dass Belfodil bei der Hereingabe nicht im Abseits stand ist anhand der Fernsehbilder nämlich relativ klar zu erkennen.

14 Genau dieses Tempo ist drei Minuten später aber deutlich abgeebbt. Mainz hat zwar leichte optische Vorteile, vieles spielt sich aber außerhalb der Strafräume ab.

16 Es geht noch immer nicht weiter! Im Keller in Köln guckt man sich den Treffer nochmal ganz genau an.

16 Tooor für VfB Stuttgart, 1:1 durch Steven Zuber

Der VfB gleicht nach einer Viertelstunde aus! Zuber entscheidet sich für eine flache Ausführung in Richtung linker Ecke. Gulácsi ist zwar zur richtigen Seite gesprungen, kann den Einschlag wegen des präzisen Schusses aber nicht verhindern.

16 Kutucu wird mal in der Spitze gefunden, von der rechten Seite zieht er in den Strafraum. Er spielt eine halbhohe Flanke auf den zweiten Pfosten, dort ist kein Teamkamerad zu finden.

14 ... und der Unparteiische entscheidet auf Strafstoß!

14 Nachdem Gomez Orban aus kürzester Distanz innerhalb des Sechzehners an den weit ausgestreckten rechten Arm geköpft hat, schaut sich Referee Zwayer die Szene nach Absprache mit dem Video-Assistenten noch einmal selbst in der Review-Arena an...

14 Tooor für 1899 Hoffenheim, 2:0 durch Ishak Belfodil

Hoffenheim stellt die Weichen auf Sieg! Demirbay bringt einen Freistoß von der rechten Seite gefährlich in den Strafraum. Dort ist Belfodil frei und leitet den Ball mit einer Mischung aus Kopf und Nacken in Richtung Tor. Das Ding senkt sich im genau richtigen Moment und geht von der Unterkante der Latte unhaltbar ins Tor.

13 Freiburg will von hinten aufbauen, immer wieder wandert die Kugel auch zu Schwolow. Die Räume im Mittelfeld sind extrem eng, das macht Schalke bislang gut. Den Gästen fehlen hier schlichtweg die Ideen.

12 Die Roten Bullen rücken durch ihr Tor in der Live-Tabelle auf einen Zähler an den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach heran, der erst morgen bei der SG Eintracht Frankfurt gefordert ist. Die Rangnick-Truppe hat übrigens in den letzten vier Pflichtspielen keinen einzigen Gegentreffer zugelassen.

11 Beide Mannschaften zeigen schon früh hohes Tempo, verstricken sich im Mittelfeld aber immer wieder in Zweikämpfe. Darunter leidet der Spielfluß aktuell.

11 Aus dem linken Halbfeld flankt Kramarić an den zweiten Pfosten. Dort springt Kadeřábek höher als sein Gegenspieler. Der Kopfball geht allerdings doch gut einen Meter am Gehäuse von Esser vorbei.

9 Hoffenheim zeigt schon in der Anfangsphase, dass sie hier gar nichts anbrennen lassen wollen. Auch wenn sie beim Tor von einem Fehler der Hannoveraner profitiert haben ist die Führung auch so früh im Spiel schon verdient.

9 Die zunächst durchaus positiv gestimmten VfB-Anhänger sind ziemlich still geworden: Schlimmer hätte der Nachmittag aus Stuttgarter Sicht natürlich nicht beginnen können. Gegen die so defensivstarken Sachsen wird's nun natürlich sehr schwer.

8 Mainz zeigt sich vom frühen Rückstand nicht sonderlich beeindruckt und spielt munter nach vorne. Schon zwei Mal prüften die Gäste Casteels aus der Distanz.

9 Den fälligen Freistoß schießt Bastian Oczipka meilenweit über das Gehäuse.

8 Harit wird von Abrashi in zentraler Position gelegt, die Experten stehen zum Freistoß bereit. Bis zum Tor sind es knappe 25 Meter.

6 Auch Hannover mit der ersten guten Möglichkeit! Nach einer Ecke von der linken Seite steigt Walace am ersten Pfosten am höchsten. Sein Kopfball geht knapp über den Querbalken.

6 Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Yussuf Poulsen

Leipzig jubelt früh! Werner setzt sich im Sechzehner an der linken Grundlinie durch und spielt flach in den Fünfmeterraum. Kempf verstolpert das Spielgerät nach leichtem Kontakt an Zielers linker Hand vor die Füße von Poulsen, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben muss.

5 Auch auf der anderen Seite fliegt ein guter Fernschuss auf den Kasten, Haberers Versuch wird noch leicht abgefälscht. Deshalb landet der Ball einen Meter über dem Querbalken.

4 Ralf Rangnick stellt nach dem torlosen Heimremis gegen die SG Eintracht Frankfurt ebenfalls dreimal um. Ibrahima Konaté, Emil Forsberg und Tyler Adams nehmen die Plätze von Nordi Mukiele, Stefan Ilsanker (beide auf der Bank) und Konrad Laimer (Gelbsperre) ein.

3 ... nach kurzer Ausführung kann Insúas Flanke von Orban per Kopf geklärt werden.

4 Tooor für 1899 Hoffenheim, 1:0 durch Joelinton

Die frühe Führung für die Hausherren! Nach einem langen Ball von Posch will Korb mit dem Kopf querlegen. Doch Joelinton ist aufmerksam, spritzt dazwischen und sprintet mit der Kugel am Fuß in den Strafraum. Esser ist herausgeeilt, wird vom Brasilianer aber getunnelt und kann den Gegentreffer auch nicht mehr verhindern.

4 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Maximilian Arnold

So schnell kann es gehen! Wolfsburg kommt über die rechte Seite, verlagert aber schnell auf die gegenüberliegende Seite. Dort steht Arnold frei und zieht aus 23 Metern einfach mal ab. Der tolle Flachschuss des Mittelfeldmannes schlägt knapp neben dem Pfosten ein. Schöner Treffer!

3 Die Ecke kommt mit Zug zum Tor in die Mitte. Jedoch hat Michael Esser gut aufgepasst und pflückt das Ding locker herunter.

3 Auf der Gegenseite holt Esswein auf links einen frühen Eckball heraus...

2 Hoffenheim beginnt direkt offensiv. Erst bringt Schulz den Ball von links. Seine Flanke ist zwar zu lang, aber die TSG bekommt die zweite Chance. Nach der Flanke von der rechten Seite kann 96 dann zur Ecke klären.

2 Markus Weinzierl hat im Vergleich zur 0:3-Auswärtspleite bei Fortuna Düsseldorf drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von Kapitän Christian Gentner, Daniel Didavi (beide auf der Bank) und Nicolás González (Rotsperre) beginnen Andreas Beck, Gonzalo Castro und Mario Gomez.

1 Werner spielt nach Steilpass von Sabitzer vom linken Flügel einen Querpass in Richtung Elfmeterpunkt. Zieler wirft sich vor dem einschussbereiten Poulsen auf den Ball.

2 Warum nicht? Uth wird im Zentrum kaum angegriffen, deshalb haut er einen 30-Meter-Schuss raus. Schwolow lenkt das Geschoss in die Höhe, fängt es dann auf.

1 Auf geht's! Die Wölfe stoßen an und zwar in Grün und Weiß, Mainz agiert komplett in Rot.

1 Stuttgart gegen Leipzig – der Bundesligasamstag in der Mercedes-Benz-Arena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Los geht's! Hannover stößt in Person von Nicolai Müller an. Hoffenheim spielt heute komplett in blau und 96 will in schwarzen Trikots dagegen halten.

Die Seitenwahl gegen Mario Gomez entscheidet Willi Orban für sich. Damit stößt der VfB an.

1 ...und los! Schalke hat in Blau und Weiß angestoßen, Freiburg trägt rote Trikots.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Kevin Vogt und Waldemar Anton stehen bei der Platzwahl. Es kann also gleich losgehen!

Die Mannschaften betreten den Rasen. Die Hausherren tragen weiße Trikots mit rotem Brustring; der Gast präsentiert sich in blauen Jerseys und gelben Hosen.

Schiedsrichter der Partie ist Daniel Siebert. Der 34-jährige Berliner wird bei der Spielleitung an den Seitenlinien unterstützt von Markus Häcker und Jan Seidel. Vierter Offizieller ist Michael Bacher und für den Video-Beweis ist Tobias Welz verantwortlich.

Der heutige Schiedsrichter heißt Frank Willenborg. Bereits im Hinspiel (1:0) war der 40-Jährige verantwortlich, insgesamt kommt er in dieser Saison auf sieben Einsätze im deutschen Oberhaus. An den Seitenlinien assistieren Arne Aarnink und Thomas Gorniak, vierter Offizieller ist Marcel Pelgrim. Sollte der Videobeweis zum Einsatz kommen, sind Harm Osmers und Tobias Reichel verantwortlich.

Bei 96 gibt es nach dem 2:0-Sieg gegen Nürnberg nur zwei Veränderungen. Akpoguma fehlt verletzt und wird von Wimmer ersetzt. Außerdem muss Weydandt auf die Bank. Für ihn kommt mit Felipe ein Innenverteidiger. Dadurch dürfte Hannover entweder mit einer Dreierkette spielen oder Anton rückt vor ins Mittelfeld.

Zwei Änderungen hingegen gibt es auf Seiten der Mainzer. Danny Latza kehrt zurück und ersetzt Alexander Hack. Zudem ist Gbamin für Barreiro mit von der Partie.

Julian Nagelsmann nimmt nach dem turbulenten 3:3 gegen den BVB gleich vier Veränderungen in seiner Startelf vor. Mit Kasim Nuhu und Kevin Vogt sind zwei Drittel der Innenverteidigung neu. Zusätzlich ersetzen Nadiem Amiri und Ishak Belfodil Florian Grillitsch und Leonardo Bittencourt. Dabei war mit dem Einsatz von Ishak Belfodil schon zu rechnen. "Es war seine bislang beste Trainingswoche. Man hat gemerkt, dass von ihm eine Last abgefallen ist. Er hat fast in jedem Spiel gespielt, aber trotzdem war die Situation nicht einfach, weil im Sturm immer viel gewechselt wurde. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Ich gehe davon aus, dass er am Samstag beginnen wird", sagte Julian Nagelsmann im Vorfeld der Begegnung.

Schalke versucht es heute mit einer deutlich offensiveren Aufstellung als in der vergangenen Woche, Tedesco nimmt gleich fünf Veränderungen vor. Nastasić, Mascarell, Harit, Matondo und Uth kommen für Caligiuri (Gelbsperre), Bruma, Rudy, Konoplyanka und Bentaleb (alle Bank). Auf der anderen Seite sind mit Abrashi und Höler zwei Neue dabei, Koch (verletzt) und Niederlechner (Bank) müssen weichen.

Der DFB-Schiedsrichterausschuss hat ein Unparteiischengespann auf das vierte Bundesligaduell zwischen Schwaben und Sachsen angesetzt, das von Felix Zwayer angeführt wird. Der 37-jährige Immobilienkaufmann steht in Diensten des SC Charlottenburg aus dem Berliner Fußball-Verband und befindet sich in seiner zehnten Bundesligasaison. Seit 2012 steht er zudem auf der FIFA-Liste Die Assistenten an den Seitenlinien heißen Thorsten Schiffner und Rafael Foltyn; als Vierter Offizieller verdingt sich Patrick Alt.

Bruno Labbadia schien mit dem spektakulären 3:3 in Freiburg durchaus zufrieden gewesen zu sein. Zumindest verändert der Übungsleiter seine Aufstellung gegenüber dem Spiel nicht. Zudem ist mit Mehmedi eine neue Option für die Bank wieder im Kader.

Nach einem 3:3 in der Vorwoche kritisiert ein Trainer beinahe naturgemäß die eigene Abwehrarbeit. "Wir haben zu viele Tore bekommen. Das wir dreimal zurückgekommen sind, war außergewöhnlich", weiß Christian Streich. Im Training hat man die Fehler angesprochen, das Ergebnis wird sich heute zeigen. "Wir haben sehr akribisch gearbeitet diese Woche", verspricht Streich.

"Im vergangenen Spiel gegen Frankfurt haben wir erneut eine starke Abwehrleistung gezeigt. Im Vergleich zum Anfang der Saison hat unsere Defensive einen deutlichen Entwicklungsschritt genommen. Gegen Stuttgart wollen wir unsere Auswärtsserie mit weißer Weste weiter ausbauen, unsere aktuell starke Leistung bestätigen und das Spiel am Ende für uns entscheiden", weiß Ralf Rangnick, dass das Prunkstück seiner Truppe die Defensivabteilung ist, die sich seit dem letzten Wochenende mit nur 18 Gegentore sogar als beste der Bundesliga bezeichnen darf.

Doch die Statistiken sprechen nicht gerade für die Norddeutschen. In der Fremde haben sie in zehn Partien keinen Sieg eingefahren und nur vier Zähler sammeln können. Und die Bilanz in Hoffenheim ist sogar noch miserabler. In Sinsheim konnte 96 noch nie gewinnen und die letzten beiden Duelle endeten mit 3:1 für die Süddeutschen. Im Hinspiel sorgten Brenet, Kadeřábek und Belfodil für die Tore der TSG. Füllkrug konnte zwischenzeitlich per Elfmeter auf 2:1 verkürzen.

Die Roten Bullen, die durch einen 1:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg zudem in das Viertelfinale des DFB-Pokals einzogen sind, befinden sich zweifellos auf Champions-League-Kurs. Sollten sie auch das Wiedersehen mit den Schwaben für sich entscheiden (Hinspiel 2:0), würden sie nicht nur den Rückstand auf den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach auf einen Zähler verkürzen, sondern könnten den Vorsprung auf Rang fünf im Optimalfall auf satte acht Punkte ausbauen.

Auf der anderen Seite haben auch die Mainzer mit dem Abstiegskampf in dieser Saison nicht viel zu tun. Damit das auch so bleibt, muss aber mehr kommen, als in den letzten Wochen. Nach gutem Jahresbeginn kam man in Augsburg und gegen Leverkusen nämlich deutlich unter die Räder. Sowohl defensiv als auch offensiv offenbarten sich dabei einige Probleme.

"Die Freiburger bringen extrem viel Mentalität auf den Platz. Sie haben viele gute Charaktere, die sich zerreißen", weiß S04-Coach Domenico Tedesco. Ein besonderes Augenmerk legt er auf die Angreifer des Gegners, Tedesco erwartet viel Druck von Florian Niederlechner und Nils Petersen. "Beide laufen gut an. Wir werden gegen Freiburg alles reinhauen müssen."

Allerdings wird 96 mit neuem Selbstvertrauen in Hoffenheim antreten. Hannover feierte am vergangenen Wochenende einen Sieg der Moral. Mit einem 2:0-Sieg, gegen den direkten Tabellennachbarn aus Nürnberg, haben sich die Niedersachsen im Abstiegskampf zurückgemeldet und liegen nur noch ein Pünktchen hinter dem Relegationsplatz. Auf diesem liegt derzeit der VfB Stuttgart. Die Schwabe nmüssen gegen RB Leipzig antreten und rechnen dabei wohl selbst nicht mit mehr als einem Punktgewinn. In dem Falle könnte 96 mit einem überraschenden Dreier den nächsten kleinen Sprung in der Tabelle machen und die direkten Abstiegsränge verlassen. Dementsprechend forsch sind auch die Aussagen von Trainer Thomas Doll: "Wir brauchen mutige, freche Spieler, die nicht nur gut verteidigen, auch offensiv sind keine Grenzen gesetzt. Wir brauchen Jungs auf dem Platz, die nicht passiv agieren, sondern aktiv und diese schlechte Auswärtsbilanz mal verändern wollen."

Der RB Leipzig ist dieser Tage wohl das fußballerisch überzeugendste Team der Bundesliga: Infolge der etwas unglücklichen 0:1-Heimniederlage zum Rückrundenstart gegen Borussia Dortmund landete die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick Kantersiege bei Fortuna Düsseldorf (4:0) und bei Hannover (3:0); am vergangenen Wochenende gab es vor eigenem Publikum nach 90 intensiven Minuten ein torloses Unentschieden gegen die SG Eintracht Frankfurt. Trotz einer starken zweiten Halbzeit reichte es gegen die Hessen nicht zum Sieg.

Nach zwei harten Spielzeiten sind sie beim VfL Wolfsburg erst einmal froh, eine ruhigere Saison zu spielen. In zweiter Instanz wittern die Hausherren nun aber die Chance, um das internationale Geschäft mitzuspielen. Aktuell rangieren die Wölfe auf dem siebten Platz und sind damit absolut in Schlagdistanz. Dafür muss man sich solch wilde Spiele wie beim 3:3 in Freiburg vermeiden, als man mit Glück noch einen Punkt mitnahm. Heute sollen es wieder deren drei werden.

Schalke musste zuletzt gegen den FC Bayern München ran, in München brachte man sich mit individuellen Fehlern selbst ins Hintertreffen. Der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer von Shootingstar Ahmed Kutucu konnte das Spiel nur für schlappe zwei Minuten spannend machen.

Auch zu der Situation, dass ein Team mit einem neuen Trainer schwerer zu analysieren sei, hat der TSG-Coach ein klares Urteil: "Man kann noch nicht genau feststellen, was alles anderes ist unter Thomas Doll. Die zwei bisherigen Spiele unter seiner Leitung waren mit verschiedenen Grundordnungen. Ich bin gespannt, mit welcher Grundordnung sie am Samstag spielen werden. Zu welchem Zeitpunkt wir gegen Hannover spielen, ist mir egal. Wir sind gut vorbereitet."

Die Kraichgauer gehen als Favorit in das Duell. Trotzdem denkt Julian Nagelsmann nicht daran, dass seine Mannschaft stolpern könnte. "Ich glaube nicht, dass wir Hannover unterschätzen werden. Wir haben keine Statistik, um sagen zu können, dass wir uns ausruhen können. Es sollte nicht in unseren Köpfen sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir das Spiel am Samstag positiv gestalten können", sagte der 31-Jährige im Vorfeld der Partie.

"Es geht darum, ein anderes Gesicht zu zeigen. Wir müssen die Fans wieder zurückgewinnen. Wir brauchen mehr Stabilität in unserem Spiel und müssen pflichtbewusster mit dem eigenen Ballbesitz umgehen, um einfache Ballverluste zu vermeiden. Die Basis bildet eine gute Defensive. Aus der eigenen Kompaktheit wollen wir dann selbst nach vorne gefährlich werden. In unserer Situation müssen wir auch als Außenseiter mal überraschen", hofft Markus Weinzierl, dass der VfB zum dritten Mal in seiner Amtszeit eine weiße Weste wahren kann.

Guten Tag und herzlich willkommen zum 22. Spieltag der Bundesliga. Auf Grund des Montagsspiels stehen am heutigen Samstag nur vier Partien auf dem Programm. Unter anderem empfängt der VfL Wolfsburg die Gäste von Mainz 05 in der heimischen Volkswagen Arena. Anstoß ist wie immer um 15:30 Uhr

Der anhaltende Misserfolg hat unter der Woche zu personellen Konsequenzen auf der Position des Sportvorstands geführt. Michael Reschke, seit August 2017 im Amt, wurde abberufen und durch Thomas Hitzlsperger ersetzt. Wegen der dürftigen Leistungen gab es auch Spekulationen hinsichtlich der Jobsicherheit von Trainer Markus Weinzierl, doch der gebürtige Straubinger darf zumindest noch gegen den RB Leipzig auf der Bank sitzen – im Falle einer deutlichen Pleite könnte es vor dem Gastspiel beim SV Werder Bremen am Freitag aber zum zweiten Wechsel des Coachs kommen.

Der VfB Stuttgart hätte nicht viel schlechter in die Rückrunde starten können, ergatterte aus den ersten vier Begegnungen nach der Winterpause lediglich einen Zähler: Lediglich im Heimspiel gegen den den SC Freiburg holte er ein Unentschieden; gegen den 1. FSV Mainz 05 (2:3), beim FC Bayern München (1:4) und jüngst bei Fortuna Düsseldorf (0:3) setzte es gegentorreiche Niederlagen. Die Brustringträger haben lediglich eine der letzten acht Partien für sich entscheiden können.

Viel Spektakel, zu wenig Ertrag: Der SC Freiburg holte am vergangenen Wochenende nach dreifachem Rückstand noch einen Punkt gegen den VfL Wolfsburg (3:3). In der Nachspielzeit erzielte Innenverteidiger Philipp Lienhart sogar den Siegtreffer, nach Studieren des Videobeweises wurde das Tor jedoch zurückgenommen. Die Punkte hätte Freiburg gut gebrauchen können.

Für die Hausherren gilt es heute die starke Moral aus dem Dortmund-Spiel zu bestätigen und mit wichtigen drei Punkten den Anschluss an die internationalen Plätze zu halten. Mit momentan 30 Zählern liegen sie zwar nur drei Punkte hinter dem sechsten Rang, den derzeit Bayer Leverkusen innehat, aber bei einer Niederlage könnte der Traum von Europa plötzlich in weite Ferne rücken. Schließlich tröstet das spektakuläre 3:3 gegen den BVB nur minimal über die momentane Situation hinweg. Wettbewerbsübergreifend gab es aus den letzten zwölf Spielen gerade einmal einen Sieg – ein 4:2 gegen den SC Freiburg. Zwar musste sich die TSG in diesem Zeitraum, in der Liga nur dem FC Bayern geschlagen geben, dennoch sind die neun Unentschieden der Sinsheimer Höchstwert aller 18 Mannschaften. Allein acht davon ereigneten sich in den letzten zehn Saisonspielen.

Dass im Februar 2019 Welten zwischen dem VfB Stuttgart und dem RB Leipzig liegen, lässt sich nicht nur an den Tabellenplatzierungen der Klubs aus Baden-Württemberg (Drittletzter) und Sachsen (Vierter) ablesen. Auch die Punkteausbeuten sowie die Torverhältnisse sprechen eine klare Sprache: Während die Weinzierl-Truppe lediglich 15 Zähler vorzuweisen und 30 Treffer weniger erzielt als kassiert hat, steht das Zählerkonto der Mannschaft von Ralf Rangnick bereits bei 38 und die Tordifferenz bei +20.

Ein herzliches Willkommen aus der Mercedes-Benz-Arena! Der VfB Stuttgart steckt vor dem 22. Spieltag im tiefsten Abstiegssumpf. Können die Schwaben ihre Negativserie ausgerechnet gegen den formstarken RB Leipzig beenden? Brustringträger und Rote Bullen stehen ab 15:30 Uhr gegenüber.

Hallo und herzlich willkommen! Am 22. Spieltag empfängt die TSG 1899 Hoffenheim Hannover 96 in der heimischen PreZero Arena. Anpfiff ist um 15:30 Uhr

Herzlich willkommen zum 22. Spieltag der Bundesliga! In Gelsenkirchen steht heute ein Duell zwischen Tabellennachbarn an, Der FC Schalke 04 empfängt den SC Freiburg. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

90 Fazit

Es reicht nicht zu einem Punktgewinn, aber immerhin zu einer Erwähnung in den Bundesliga-Geschichtsbüchern: Der FC Augsburg unterliegt nach 90 kräftezehrenden Minuten dem FC Bayern mit 2:3. Bereits nach 13 Sekunden führen die Hausherren, nie zuvor fiel ein Eigentor im deutschen Oberhaus schneller. Doch den Fuggerstädtern wird schon da klar gewesen sein, dass man dieses Ergebnis nicht einfach verwalten kann. Deshalb lässt sich Manuel Baum immer wieder etwas neues einfallen, mit kleinen Zettelchen informiert er seine Mannen über neue Systemumstellungen. Damit kann der FCA im ersten Abschnitt durchaus Unruhe stiften, nach dem 2:3 kommt aber nicht mehr allzu viel Produktives zustande. So holt sich der FC Bayern, der neben drei Toren auch noch zweimal am Aluminium scheitert, letztlich verdient die drei Punkte. Am kommenden Dienstag muss sich die Kovač-Elf dennoch steigern, in Liverpool wird die heutige Leistung nicht ausreichen. Fraglich, ob der heutige Doppeltorschütze in Anfield helfen kann: Kurz vor Schlusspfiff humpelte Kingsley Coman in die Kabine.

90 Spielende

90 Schlechte Nachricht: Kingsley Coman humpelt in die Katakomben, er wird nicht zurückkehren. Vielleicht handelt es sich auch nur um eine Vorsichtsmaßnahme.

90 Gelbe Karte für Javi Martínez (Bayern München)

Augsburg bekommt einen Freistoß zugesprochen, Javi Martínez wirft den Ball weg.

90 Heute geht Lewandowski wohl leer aus, sein 15-Meter-Schuss wird vom grätschenden Oxford knapp über das Gehäuse gelenkt.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Nach einem Laufduell mit Danso knickt Coman unglücklich um. Nun wird der Franzose an der Seitenlinie behandelt.

89 Kein schlechter Freistoß von Max, aus dem tiefsten Mittelfeld hebt er den Ball an die Strafraumbegrenzung. Weil das Leder so lang unterwegs ist, kann sich die Verteidigung der Bayern formieren. Goretzka köpft das Leder letztlich vor Córdova raus.

86 Augsburg baut über Danso auf, der 20-Jährige bedient Gregoritsch vor dem Strafraum. Zunächst dreht sich der Angreifer ein, zu einem Schussversuch kommt es aber nicht. Dafür ist die Abwehrabteilung zu dicht gestaffelt.

82 Einwechslung bei Bayern München -> Javi Martínez

82 Auswechslung bei Bayern München -> Thiago

81 Schnitzer von Süle - der Querschläger bleibt unbestraft! Ji bringt aus vollem Lauf eine flache Flanke, außer Süle ist niemand vor Ort. Der Innenverteidiger nimmt direkt ab und befördert die Murmel unfreiwillig flach in den Rückraum, von Khediras Schienbein knallt sie neben den rechten Pfosten.

78 Nach einer Max-Flanke von der linken Seite wird das Leder in die Mitte abgewehrt, Córdova nimmt es 18 Meter vor dem Kasten an. Dann braucht er zu lange, sodass er in der wiedersortierten Abwehr hängen bleibt.

78 Einwechslung bei FC Augsburg -> Ja-cheol Koo

78 Auswechslung bei FC Augsburg -> Jan Morávek

78 Die aufwendige Spielweise der Augsburger hat Körner gekostet, der FCA kommt kaum noch in die Zweikämpfe. Dementsprechend verlagert sich das Spiel immer mehr in die Reihen des FC Bayern.

76 Gelbe Karte für Marco Richter (FC Augsburg)

Richter grätscht von hinten in die Beine von Kimmich, den Ball hat sich der Münchener bereits vorgelegt.

72 Gelbe Karte für Leon Goretzka (Bayern München)

Goretzka kommt im Mittelfeld schlichtweg zu spät, er tritt seinem Gegenspieler auf den Fuß.

71 Alutreffer! Kimmich schlägt den Eckball auf den ersten Pfosten, Müller verlängert per Kopf. Am zweiten Pfosten ist Coman eingelaufen, aus kurzer Distanz nickt der Doppeltorschütze das Leder hoch auf den Kasten. Von den Fingerspitzen Kobels prallt es an die Oberkante des Querbalkens.

70 Ribéry sucht das Dribbling gegen Morávek, er holt einen Eckball raus.

69 Einwechslung bei FC Augsburg -> Marco Richter

69 Auswechslung bei FC Augsburg -> Kostas Stafylidis

66 Das muss das 2:4 sein! Gleich drei Spieler der Gäste brechen durch die Abwehrkette, der ballführende Goretzka kann aus 15 Metern völlig ohne Druck abschließen. Er sucht sich die rechte Ecke aus, schießt aber etwas zu zentral - Kobel hält!

64 Einwechslung bei Bayern München -> Franck Ribéry

64 Auswechslung bei Bayern München -> Serge Gnabry

64 Dicke Chance für Augsburg! Max löffelt einen Freistoß aus dem linken Halbfeld in die Mitte, Oxford springt völlig unbedrängt in die Flanke. Aus acht Metern köpft der junge Engländer über die Querlatte.

61 Nächster Angriff der Gäste, Müller marschiert durch die gesamte gegnerische Hälfte. Lewandowski reißt mit einem klugen Laufweg eine Lücke auf, aus 16 Metern schießt Müller schließlich. Sein Flachschuss ist für Kobel leichte Beute.

60 Lewy verpasst! Der Stürmer nimmt einen hohen Ball hinter die Kette fein runter, dann lässt er ihn kurz prallen. Aus 16 Metern folgt der Dropkick, das Leder rauscht nur knapp am rechten Torwinkel vorbei.

59 Eckball Joshua Kimmich, er sucht Thomas Müller am ersten Pfosten. Das Aluminium wird von Jan Morávek bewacht, der Mittelfeldmann köpft die Hereingabe aus dem Strafraum.

56 Einwechslung bei Bayern München -> Thomas Müller

56 Auswechslung bei Bayern München -> James Rodríguez

56 Hui! Dong-won Ji knallt einen halbhohen Flatterball auf den Kasten, Neuer pariert in Volleyballmanier. Von seinem Unterarm prallt der Ball ins Toraus.

53 Tooor für Bayern München, 2:3 durch David Alaba

Der FCB führt erstmals! Coman hat die Kugel neben der linken Strafraumlinie, er tunnelt Ji bei einem Pass zu Alaba. Der Österreicher geht stark an Schmid vorbei und zieht aus 13 Metern trocken ab, das Leder landet im rechten Toreck.

52 Kann man mal versuchen: Stafylidis nimmt einen abgewehrten Ball direkt ab, aus knappen 50 Metern kann er wenig überraschend keine Gefahr erzeugen.

49 Gnabry pflückt sich einen hohen Ball auf die rechte Seite stark runter, sofort gibt er die Murmel in die Mitte. Kobel kommt aus seinem Kasten und rutscht an der flachen Hereingabe vorbei, hinter ihm blockt Oxford die Direktabnahme von Lewandowski. Dann wird der Pole zu Unrecht wegen Abseits zurückgepfiffen.

47 Erster Abschluss im zweiten Durchgang, Robert Lewandowski köpft eine Flanke von James Rodríguez auf das Tor. Er verfehlt das linke Eck deutlich.

46 Der Ball rollt wieder, Bayern München hat angestoßen. Beide Mannschaften sind unverändert aus der Kabine gekommen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

So darf es weitergehen: Der FC Augsburg hält mehr als ordentlich mit und trotzt dem FC Bayern München zur Pause ein 2:2 ab. Bereits nach 13 Sekunden gehen die Hausherren in Führung, Leon Goretzka erzielt das schnellste Eigentor der Bundesligageschichte. Das Stadion steht natürlich sofort Kopf, die Gäste müssen sich aber nicht allzu lange sortieren. Nur zwei Zeigerumdrehungen nach der kalten Dusche fällt beinahe das 1:1, in der 17. Minute klingelt es dann. Im Anschluss lässt FCA-Coach Manuel Baum immer wieder seine Formation rotieren, scheinbar kann man den Gegner damit aus dem Konzept bringen. Ji trifft zur erneuten Führung (23.), anschließend steht man abgesehen von ruhenden Bällen hinten sicher. Doch kurz vor Ablauf der dreiminütigen Nachspielzeit stellt Coman mit seinem zweiten Tor auf 2:2, die Bayern sind wieder im Spiel.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Bayern München, 2:2 durch Kingsley Coman

Last-Minute Ausgleich der Gäste! Die Münchener treiben die Kugel über die rechte Seite nach vorn, lassen sie dann in die Mitte wandern. Lewandowski und Schmid streiten sich vor dem Sechzehner um das Spielgerät, es prallt in den Fuß von Goretzka. Der hat das Auge für den linkspostierten Coman, aus 18 Metern holt der Franzose zum Flachschuss aus. Das Leder rollt mittig auf den Kasten, Kobel kann nicht rechtzeitig die Beine schließen und lässt sich tunneln. Da sah der Schlussmann unglücklich aus.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44 Gute Chance für den FCA, Cordova verlängert einen hohen Ball per Kopf in die rechte Strafraumhälfte. Schmid stößt in den Sechzehner vor und hat einen Schritt Vorsprung auf Alaba, mit seinem Abschluss lässt er sich aber zu viel Zeit. Im letzten Moment klärt der Linksverteidiger mit einer Grätsche.

43 Gnabry versucht es mit einer halbhohen Flanke aus dem linken Halbfeld, im Zentrum ist Danso auf dem Posten.

40 Ein Hauch von Konter, nachdem Córdova die Kugel am Mittelkreis stark abschirmt. Er legt auf die rechte Seite raus, Passempfänger Ji hebt sofort den Kopf. Auf der anderen Seite winkt Max, Ji kann aber nur einen flachen Pass produzieren. Der kommt nicht ansatzweise an.

36 Wieder Gefahr nach ruhendem Ball, James Rodríguez findet Leon Goretzka mit einem Freistoß von der linken Seite. Aus neun Metern köpft der Ex-Schalker nur knapp über den Kasten.

34 Latte! Wenn die Ideen fehlen muss ein Standard her, Kimmich schlägt einen Eckball vor den Elfmeterpunkt. Lewandowski steigt hoch und nickt das Leder wuchtig gegen den Querbalken, da wäre Kobel nie und nimmer drangekommen.

33 Das Bällchen läuft zwar durch die Reihen der Gäste, Augsburg steht aber mittlerweile unheimlich tief. Dementsprechend fehlen die Räume, ein langer Ball auf Gnabry hat fast Symbolwirkung. Der 23-Jährige steigt zum Kopfball hoch und köpft das Leder butterweich in die Arme von Kobel.

29 Auf der rechten Seite setzt sich Kimmich stark gegen zwei Leute durch, anschließend bedient er Gnabry. Der Flügelflitzer zieht mit Tempo in den Strafraum ein, Danso kann ihn fair vom Ball trennen.

26 Goretzka schickt einen halbhohen Schuss aus 20 Metern ab, Kobel kann zur Ecke abwehren. Der Versuch war etwas zu zentral.

26 Nächster Flankenball von Max, das Leder fliegt auf den zweiten Pfosten. Alaba ist vor Ji da, allerdings unterläuft dem Österreicher ein technischer Fehler. Ji ist anschließend im Strafraum in Ballbesitz, kann das Eins-gegen-Eins mit Alaba aber nicht für sich entscheiden.

23 Tooor für FC Augsburg, 2:1 durch Dong-won Ji

Augsburg führt wieder! Max wird erneut auf der linken Seite bedient, anders als vor dem 1:0 spielt er den Ball diesmal flach in den Rückraum. Zunächst touchiert Süle den Ball, dann ist auch noch die Hacke von Gregoritsch im Spiel. Der Österreicher legt beinahe unfreiwillig für Ji auf, aus 14 Metern drischt der Koreaner die Kugel unter das Tordach.

22 Der Torhüter steht wieder, weiter im Programm.

20 Verletzungsunterbrechung: Augsburg-Schlussmann Gregor Kobel geht ohne Fremdeinwirkung zu Boden.

17 Tooor für Bayern München, 1:1 durch Kingsley Coman

Da sind die Bayern zurück, 1:1! Kimmich treibt das Leder auf der rechten Seite, aus dem Halbfeld flankt er gefühlvoll in die Mitte. Goretzka und Oxford springen unter dem Ball her, am zweiten Pfosten ist Coman seinem Gegenspieler Morávek entwischt. Knappe fünf Meter vor dem Tor muss der Franzose nur noch seinen Fuß reinhalten.

15 Coman bekommt die Kugel am linken Strafraumrand, eine anschließende Hereingabe wird von Max in die Mitte geklärt. Rodríguez kommt aus dem Hintergrund angelaufen und schießt direkt, sein 22-Meter-Abschluss kann geblockt werden.

12 Darf man ihn zu so einem Rekord beglückwünschen? Das 0:1 von Leon Goretzka war das schnellste Eigentor der Bundesligageschichte.

10 Freistoß für den FC Bayern, im Zentrum steht James Rodríguez bereit. Für einen direkten Versuch ist es zu weit, deshalb kommt die Flanke aus dem Fußgelenk. Niklas Süle startet zu früh und steht im Abseits.

6 Den fälligen Eckstoß köpft Mats Hummels aus zehn Metern deutlich über den Kasten.

5 Schöne Kombination der Gäste, am Ende wird Alaba in die linke Strafraumhälfte geschickt. Er versucht es mit der nächsten flachen Flanke, Oxford befördert die Murmel per Grätsche ins Toraus.

3 Da war viel mehr drin! Coman stößt auf der linken Seite in die Tiefe, nach seiner flachen Hereingabe tritt Lewandowski am Ball vorbei. Das Leder rollt durch bis zum zweiten Pfosten, der freie Gnabry schießt aus sieben Metern neben den Kasten.

1 Tooor für FC Augsburg, 1:0 durch Leon Goretzka (Eigentor)

Wahnsinn! 1:0 nach 13 Sekunden! Stafylidis spielt einen tollen Pass auf die linke Seite, Max läuft bis zur Grundlinie durch. Der Aushilfskapitän spielt einen Flachpass in die Mitte, Córdova tritt mit der Hacke vorbei. In seinem Rücken steht Goretzka, von dessen Schienbein prallt das Spielgerät in das linke Eck.

1 ...und los! Die Hausherren eröffnen das Spiel in weißen Trikots, Bayern tritt in Rot an.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften stehen in den Katakomben bereit. Auf Seiten der Hausherren sieht man eine extrem junge Truppe, der Altersschnitt beträgt lediglich 24,5 Jahre. Nie in der Bundesligageschichte war eine Augsburger Anfangsformation jünger.

Schiedsrichterin der Partie ist Bibiana Steinhaus. Die 39-Jährige pfiff in dieser Saison bereits drei Spiele in der 1. Bundesliga, mit den heutigen Mannschaften hatte sie dabei aber keinen Kontakt. An den Seitenlinien assistieren Alexander Sather und Frederick Assmuth, vierter Offizieller ist Dominik Schaal. Sollte der Videobeweis gebraucht werden, sind Robert Schröder und Tobias Reichel verantwortlich.

Jenes 1:1 war übrigens das erste Bundesligaspiel dieser beiden Mannschaften, das am Ende keinen Sieger fand. Bis dato setzte sich der FC Bayern zwölfmal durch, Augsburg feierte zwei Erfolge gegen den großen Nachbarn. Zuletzt holte man im Mai 2015 einen Dreier gegen München, damals sogar auswärts. Den einzigen Heimsieg schenkte der FCA seinen Fans im April 2014.

Das Hinspiel endete 1:1 (1:0 Robben (48.), 1:1 Götze (86.)), zu wenig aus Sicht der Bayern. "Das darf diesmal nicht passieren", stellt Niko Kovač klar. "Deshalb wünsche ich mir, dass wir das Spiel gewinnen. Am liebsten zu Null."

"Wir haben keinen Grund, jemand zu schonen. Wir hatten genügend Regenerationszeit", erklärt Niko Kovač im Hinblick auf das Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League. Am Dienstagabend sind die Münchener in Liverpool gefordert, heute soll die Konzentration aber den Fuggerstädtern gelten. "In beiden Spielen wird auch die Tagesform entscheiden", glaubt Kovač.

Im Keller wird es immer enger, Zähler müssen her. Augsburg hat derzeit noch ein Drei-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz, bei morgigen Siegen von Stuttgart (gegen RB Leipzig) und Hannover (in Hoffenheim) würde es aber ernst werden. Manuel Baum schwört nun auf den Teamgeist. "In Augsburg herrscht ein großes Miteinander, jeder ist Teil der Lösung. Wir arbeiten alle daran, ziehen alle an einem Strang, marschieren in eine Richtung, damit wir wieder in die Erfolgsspur kommen."

Zumeist dürfen sich Torhüter nicht über mangelnde Beschäftigung beklagen, wenn sich die Vorderleute mit den Offensivspielern des FC Bayern München messen. "Es ist ein Bundesliga-Spiel wie jedes andere auch", spielt FCA-Torhüter Gregor Kobel die Situation runter. Deshalb sind seine Forderungen auch klar, der junge Schlussmann will Zählbares in Augsburg behalten. "Fußballer, die in ein Spiel gehen und keine drei Punkte wollen, gibt es nicht."

Das Spiel des vergangenen Sonntags muss man in Augsburg schnell abhaken, gegen Werder Bremen zog man klar den Kürzeren (0:4). Zu allem Überfluss muss Trainer Manuel Baum nun noch zwei Wechsel vornehmen, Alfreð Finnbogason (verletzt) und Kapitän Daniel Baier (Gelbsperre) werden durch Sergio Córdova und Kevin Danso ersetzt. Beim FC Bayern herrscht wieder etwas bessere Stimmung, durch das jüngste 3:1 auf Schalke verkürzte man den Abstand zu Ligaprimus Borussia Dortmund um zwei Zähler. Eine Personalie sorgt aber weiter für Gesprächsbedarf, so auch heute: Jérôme Boateng muss sich wieder mit einem Bankplatz begnügen, Niklas Süle bekommt das Vertrauen von Coach Niko Kovač. Auch Manuel Neuer ist zurück, Sven Ulreich macht Platz.