Marco Rose: "Jetzt geht's ans Eingemachte"

Durch eine gute Leistung in der 2. Halbzeit gewinnt Gladbach in Düsseldorf 4:1. Der Trainer spricht gegenüber ZDF-Reporter Boris Büchler dennoch nicht von der Meisterschaft und hinterfragt auch sein Verhalten an der Seitenlinie kritisch.

