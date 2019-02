21 Jahre, VfL Sindelfingen, geboren in Schwäbisch-Gmünd, Leichtathlet und Bankkaufmann, Kleinwuchs, Erfolge in Rio 2016: Gold im Kugelstoßen; Erfolge bei der WM 2015 in Doha: Silber im Kugelstoßen. Das sagt Frank-Thomas Hartleb: „Niko ist ein lustiges Kerlchen, überhaupt tragen die Kleinwüchsigen immer zur guten Stimmung in der Mannschaft bei. Für ihn waren es die ersten Paralympics, und er hat gleich sein erstes Gold geholt.“

Bildquelle: Kay Nietfeld