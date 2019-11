Mega-Kulisse für Frauenfußball

Bereits Mitte Oktober verkündete die Football Association via Twitter. „Sold out!“ Alle 90.000 Tickets waren vergriffen. Damit wird am Zuschauer-Weltrekord im Frauenfußball gekratzt: jenen offiziell 90.185 Besucher, die sich beim WM-Finale 1999 zwischen USA und China in die Rose Bowl von Pasadena zwängten. Jugendliche brauchten nur ein Pfund, Erwachsene maximal 20 Pfund zahlen. „In England sind die Menschen generell fußballverrückt. Die Vermarktung dieser Highlights zieht der Verband richtig groß auf. Und dann noch im Wembley-Stadion, das ist sowieso etwas ganz Besonderes für die Engländer“, erklärte die seit 2017 für Manchester City spielende Pauline Bremer im Fachmagazin „Kicker“.