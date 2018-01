Es ist nicht einmal zwei Jahre her, da saß Heribert Bruchhagen noch im VIP-Bereich in der Frankfurter Arena, nahm einen hastigen Zug an der Zigarette. Wenige Meter vor ihm coachte Armin Veh das Bundesliga-Team der Eintracht. Zwischen 2011 und 2014 arbeiteten die beiden (überaus erfolgreich) und dann noch in der Saison 2015/2016 (weniger erfolgreich) zusammen. Im März 2016 erst Vehs Trainerzeit und dann drei Monate später auch Bruchhagens Amtszeit bei den Hessen endete.