Wer schafft's ins Finale?

"Drei unten, drei oben": Unzählige Fußballprofis und Prominente haben sich in über 50 Jahren an der legendären Torwand im aktuellen sportstudio versucht. Und auch für Hobby-Kicker in ganz Deutschland hat die Torwand einen besonderen Reiz. So ist es in der zurückliegenden Saison 13 Amateur-Fußballern und Hobby-Spielern gelungen, die Profis an der Torwand zu besiegen.