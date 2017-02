Charakterkopf unter der Latte

„Ich habe immer Leipzig in meiner Erinnerung. Ich wollte das irgendwie zurückbezahlen“, sagte er hinterher. Vermutlich wünscht sich Hradecky nun nichts sehnlicher, als am Samstag bei Bayer Leverkusen einfach mal ein normales Bundesligaspiel zu absolvieren. Anschließend ist der finnische Nationaltorhüter zu Gast im aktuellen sportstudio des ZDF (Samstag 23 Uhr).



Geboren ist er allerdings in Bratislawa, aber seine slowakische Heimat kennt der Ballfänger fast nur noch vom Hörensagen, weil Vater Vlado als Volleyballer einen Job in Finnland annahm, als der Filius noch im Säuglingsalter war. In der Stadt Turku kam Hradecky im Kindesalter fast zwangsläufig mit dem Eishockey in Berührung. „Man bekommt keinen finnischen Pass, wenn man nicht Eishockey spielen kann“, sagte er einmal scherzhaft.