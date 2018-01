das aktuelle sportstudio vom 13. Januar 2018

"Das war der beste Neureuther, den es je gab“, sagte Felix Neureuther - mit etwas Verbitterung in der Stimme - nach seinem Kreuzbandriss vor knapp zwei Monaten über sich selbst. Das Ski-Ass hatte sich akribisch wie selten vorbreitet, im Sommer viel Material getestet und sogar an einem neuen Schuh gefeilt. Im Training versprühte er derart viel Engagement und Einsatz, dass Herren-Cheftrainer Mathias Berthold zugeben musste: "So habe ich Felix noch nie gesehen." Der Dank war der Slalom-Auftakt-Sieg Anfang November in Levi und gute Aussichten für die Olympischen Spiele im Februar.