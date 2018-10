Erst in den letzten beiden Jahren drang Blum mit ihrer Stute Alice in die erweiterte Weltspitze der Springreiter vor - und zuletzt führte der Weg des Duos steil nach oben. Beim diesjährigen CHIO in Aachen gewann das Paar mit der deutschen Equipe den Nationenpreis. Und bei der WM in Tryon (USA) gelang Blum mit Alice am 23. September 2018 die größte Sensation der jüngeren Reitsportgeschichte: Gleich bei ihrer ersten Teilnahme an Weltreiterspielen gewann sie den Einzeltitel - und zwar mit beeindruckenden null Fehlern auf allen fünf sehr anspruchsvollen Runden.