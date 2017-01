Im Vorjahr hatte es einige Probleme gegeben, diesen Winter passt alles. Schon beim Weltcup in Nagano hatte er über die 500 Meter gewonnen. Dieses Mal leistete er sich über die Distanz am Morgen einen Fehler und musste über die doppelte Strecke Gas geben. Es gelang. Nach 35,51 Sekunden als Achter über 500 Meter holte der Sachse mit den 1:09,20 über die lange Strecke als Zweiter wieder auf. "Ich hätte auch Gold holen können, aber ein Strauchler über 500 Meter hat mich die Führung gekostet", meinte er, "nun will ich eine Medaille bei der Einzelstrecken-WM im Februar in Korea."



