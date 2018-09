Kauz mit Kompetenz

Um Missverständnissen vorzubeugen: Im Tagesgeschäft ist Schmadtke kein Revoluzzer. Der ehemalige Profitorhüter hat sich anders und doch konsequent seinen Weg in die Teppichetagen gebahnt. Dass Schmadtke während eines Bundesligaspiels nicht mehr aufgeregt am Spielfeldrand, sondern oben auf der Tribüne sitzt, dient als Signal. Hier will einer von den Spielern nicht mehr als ehemaliger Kollege, sondern als Vorgesetzter mit klaren Vorstellungen wahrgenommen werden.



Nach zwei Wolfsburger Jahren mitten im Abstiegskampf soll Schmadtke stabilisieren und selbstbewusst anführen. Seiner Einschätzung nach gibt es in der Bundesliga nur vier bis fünf Vereine mit ähnlich guten Rahmenbedingungen wie der VfL. Daraus etwas Vorzeigbares zu machen, ist ein anspruchsvolles, aber in jedem Fall machbares Projekt.