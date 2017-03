das aktuelle sportstudio vom 18. März 2017

„Eigentlich passt er gar nicht in dieses Theater Bundesliga“, so Keller. Der Gastronom und Winzer ist eigentlich überzeugt, Streich passt. Zumindest nach Freiburg. „Hier darf er langfristig denken, so wie wir. Wir sind zusammen abgestiegen“, erzählt Keller. Rauf, runter, wieder einen neuen Kader entwickeln. Das ist Freiburg und der Fußball-Entwickler Streich fühlt sich dabei in seinem Element.



Der Freiburger Coach wird das „Gute Gewissen der Bundesliga“ („Die Welt“) genannt, was keinem PR-Gag der Freiburger entspringt. „Diese Art von Gedanken gehören zum Klub“, sagt Keller. Und sie gehören zu Streich. „In solchen Situationen müssen die Demokraten vor die Tür, das brauchst du dem Christian nicht zu sagen, das weiß der alleine“, sagt Keller auf die Gefahr hin, Klischeedenken über das grundsätzliche Wesen des freigeistigen Freiburgers zu stärken.