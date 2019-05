das aktuelle sportstudio vom 18. Mai 2019

Mir haben schon nach dem Aufstieg viele geraten, dass ich aufhören soll. Mir war das aber total egal. Friedhelm Funkel

Funkels wichtigste Erkenntnis aus der anfangs guten, mit sechs Niederlagen en bloc dann tief eingedellten und in der Woche vor Weihnachten fulminanten Hinrunde war diese: Zu früh zu viel zu wollen, ist schädlich für sein Team. Tief und sicher in der Defensive zu stehen, um irgendwann in der zweiten Halbzeit das eigene Umschaltspiel zu forcieren, erwies sich als sein taktischer Schlüssel ins Glück.



In Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler ließen Fortunas Fußstapfen in der Liga schon in diesem Frühjahr den Entschluss reifen, für Funkel als Trainer des Jahres 2019 zu votieren. Auch Funkel selbst, ein vorschnellen Übertreibungen völlig unverdächtiger Zeitgenosse, räumt dem Klassenerhalt mit Düsseldorf "den größten Stellenwert" in seiner langen Karriere ein. In anderen Vereinen sei er zwar länger tätig gewesen, sagt er, die Fortuna trage er aber bereits im Herzen.