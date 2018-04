Studiogast: Retter Korkut und sein Kampf um Anerkennung

In Hannover folgten einem ersten guten Jahr 13 sieglose Spiele und seine Entlassung. In der Pfalz sah er nach sieben Monaten keine Perspektive mehr und ging freiwillig. In Leverkusen loben sie heute noch in voller Überzeugung seine Arbeit. Dennoch war nach rund drei Monaten Rettungsmission Schluss. In Stuttgart unternimmt er nun den nächsten Anlauf, zu beweisen, dass er einer ist, der zur Dauerlösung taugt. So holprig der Start auch war, so optimistisch kann man sein, wenn es um die Zukunft geht.