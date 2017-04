das aktuelle sportstudio vom 22. April 2017

Der Begriff Empathie trifft auch auf das soziale Engagement des 37-Jährigen zu, der in Buxtehude als Sohn einer Deutschen und eines Iraners geboren wurde. Bei der Nacht der Jugend im Bremer Rathaus, in der Hunderte Jugendliche aus aller Welt jedes Jahr am Tag der Reichspogromnacht mit Musik, Lesungen und Diskussionen an die Nazizeit erinnern und für Menschenfreundlichkeit eintreten, hat Nouri im letzten Jahr auf Einladung von Hafner neben dem Bremer Bürgermeister die Eröffnungsrede gehalten.