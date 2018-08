das aktuelle sportstudio vom 25. August 2018

"das aktuelle sportstudio" zeigt die Highlights des 1. Bundesliga Spieltags, zeigt Ausschnitte des Topspiels Gladbach gegen Leverkusen als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Nicht fehlen darf natürlich die Torwand. In mehr als 50 Jahren hat die magischen sechs Treffer noch keiner geschafft.



Zum Start der neuen Bundesliga-Saison übernimmt Dunja Hayali am Samstag um 23:00 Uhr erstmals die Moderation des "aktuellen sportstudios". Im Wechsel mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer und Sven Voss präsentiert sie künftig die Sportsendung am Samstagabend.