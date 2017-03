das aktuelle sportstudio vom 25. März 2017

Beide besitzen olympisches Silber, einer ist sogar Weltmeister: Es gibt nicht viele Bundesliga-Spieler, die bereits auf eine so bewegte Laufbahn zurückblicken können wie der erst 21 Jahre alte Max Meyer oder der nur zwei Jahre ältere Matthias Ginter. Doch aktuell eint die früheren Shooting-Stars von Schalke 04 und Borussia Dortmund eher die Tatsache, dass sie sich in ihren Klubs durch ein kleines Tief kämpfen müssen und auf einen Karriere-Joker in der Sommerpause hoffen.