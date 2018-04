"Deshalb war das Spiel so wichtig", so Ralf Fährmann im Gespräch mit Moderator Sven Voss.



Viel Lob fand der Keeper für seinen Trainer Domenico Tedesco. Der Coach schaffe es, "uns mit Worten zu packen". Auch in der Halbzeit des Spiels bei Borussia Dortmund habe Tedesco genau die richtige Ansprache gehalten.