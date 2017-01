das aktuelle sportstudio vom 28. Januar 2017

„Das größte Lob“, sagt Pfannenstiel, sei doch, „dass ihn jeder gerne in seiner Mannschaft hätte, aber nicht gegen ihn spielen will“. Pfannenstiel hat überall auf der Welt viele Leute getroffen und sagt: „Ich hab selten einen getroffen, der so komplett klar im Kopf war wie er, auf dem Platz und außerhalb.“ Er beschreibt Wagner als „komplett ehrlichen „abgezockten Hund“, der genau „weiß was er will und einer ist, der auf Menschen zugehen kann und einen Draht entwickelt.“



Genau das schätzt Wagners aktueller Julian Nagelsmann an seinem Stürmer. „Mit seinem hundertprozentigen Siegeswillen puscht er seine Mitspieler. Er polarisiert auf dem Platz, eckt dadurch mal an, aber insgesamt braucht man eben mal einen, der nicht ganz so brav ist“, sagt Nagelsmann, der gerade mal fünf Monate älter ist als der Gratwanderer Wagner.