das aktuelle sportstudio vom 4. März 2017

Forsberg lässt sich von der ersten Zeit bei den Sachsen nicht unterkriegen. „Ich bin mein größter Kritiker“, sagt er über die eigenen Ansprüche. In der Spielzeit darauf läuft es auf einmal. Der Stürmer macht was ein Stürmer zu machen hat: Er schießt Tore. Am vorletzten Spieltag möchten ihn mehr als 43.000 Zuschauer in der RB-Arena in die Arme schließen und ganz fest drücken. Forsberg erzielt gegen den Karlsruher SC das 1:0, der 2:0-Sieg am Ende bedeutet den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus. Forsberg hat zu diesem Zeitpunkt längst seinen Platz in der Mannschaft gefunden. Er geht voran, sein Wort hat im Team Gewicht, auf dem Platz setzt er mit seinen Dribblings immer wieder Zeichen auch für seine Nebenleute.