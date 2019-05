Der Gesetzestext in den internationalen Fußball-Regeln ist nicht eindeutig. Die Ausführung in Regel 12 erlaubt dem Schiedsrichter nicht nur Interpretationen, sie verlangt sie sogar.



Dort heißt es: "Ein Handspiel liegt vor, wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand oder dem Arm berührt. Folgendes ist zu berücksichtigen:

· die Bewegung der Hand zum Ball (nicht des Balls zur Hand),

· die Entfernung zwischen Gegner und Ball (unerwarteter Ball),

· die Position der Hand (das Berühren des Balls an sich ist noch kein Vergehen)."