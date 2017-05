das aktuelle sportstudio am 6. Mai 2017

Sein reifes Alter, seine besondere Art und seine Lebenserfahrung lassen nichts Anderes zu. Wenn Mario Gomez noch schwitzend vor eine Fernsehkamera tritt, redet er in der Regel nicht wie so viele seiner Berufskollegen brav um das gerade Erlebte herum. Er kommt lieber direkt zur Sache und redet Klartext. "Das war Männerfußball gegen Jugendfußball" - so hat der Führungsspieler des VfL Wolfsburg eingestuft, was seine Mannschaft im Duell mit dem FC Bayern München (0:6) zuletzt zu bieten hatte. Eine solch klare Kante von Gomez steht im krassen Gegensatz zu den Versuchen von Cheftrainer Andries Jonker und Sportdirektor Olaf Rebbe, mehr Lob als Kritik zu äußern. Gomez nimmt mitten im Abstiegskampf kein Blatt vor den Mund und sagt, was aus seiner Sicht gesagt werden muss.