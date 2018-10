das aktuelle sportstudio vom 6. Oktober 2018

In die Partie in Mainz geht der Hauptstadtklub am Samstag als Tabellendritter – und mit dem Wissen, trotz einer vergleichsweise bescheidenen Transferpolitik vor der Saison neuerdings als potenzieller Hingucker zu gelten. „Die ganze Welt hat unser Spiel gegen die Bayern gesehen, so ein Spiel ist gut für das Image“, übernahm auch Trainer Dardai zuletzt den offensiven Zungenschlag des Managers.