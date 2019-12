Im Vergleich zu den Konkurrenten Bayern München und Borussia Dortmund überstand RB die kleine Krise tatsächlich erstaunlich schnell. "Sie haben ihre Delle in der Hinrunde schon hinter sich und meistern ihre Personalprobleme in der Abwehr bislang schadlos", analysierte der ehemalige Bayern-Profi Thomas Helmer.



Der entscheidende Faktor sei dabei Nagelsmann, der mutig vorlebe, dass er nach dem Höchsten strebe. "Aufstrebend, ehrgeizig und in gewisser Weise geil auf Erfolge", so Helmers Fazit. Zudem traue er Leipzig am ehesten zu, die Rolle des Bayern-Herausforderers zu spielen.