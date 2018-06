Giani: "Haben eine große Mannschaft zusammengeschweißt"

Andrea Giani ist eine echte Volleyball-Legende und hat in seiner Karriere als Spieler fast alle Titel gewonnen. Als er jedoch in diesem Jahr sein Amt als Bundestrainer antrat, setzte es zunächst Enttäuschungen: Der avisierte Aufstieg in der Weltliga wurde genauso verpasst wie die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018.



Im Deutschen Volleyball-Verband (DVV) mögen schon leise Zweifel an der Verpflichtung des Italieners aufgekommen sein, doch Giani blieb bei seinem Konzept.



Er verjüngte die Mannschaft konsequent und modernisierte das Spielsystem. Jetzt spielen die von ihrer Mentalität ja eher sicherheitsorientierten Deutschen mit jeder Menge Risiko und Aggressivität.