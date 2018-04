Datencheck Ron-Robert Zieler

Studiogast Ron-Robert Zieler hat mit Hannover 2:1 in Nürnberg gewonnen. Die Bälle, die auf sein Tor kamen, wehrte er sicher ab. Beim Gegentor war der 22-Jährige machtlos. Im einzelnen wurde ihm Folgendes attestiert:







- Nur 3 Spieler hatten bei Hannover mehr Ballkontakte als Zieler, der gegen den immer wieder anrennenden 1. FC Nürnberg viel zu tun hatte.





- Beim Gegentor war Zieler machtlos, die anderen 5 Torschüsse auf seinen Kasten wehrte er sicher ab. Nur in einem Bundesligaspiel (letzte Saison in Freiburg) zeigte er mehr Paraden (damals 7 Torschüsse abgewehrt).





- Wie am 1. Spieltag gegen Hoffenheim legte er 5,4 km zurück. Einen Sprint musste er allerdings nur einmal hinlegen, Hannover stand viel zu tief, als dass der Keeper mal vor dem Strafraum retten musste.





- Ungenau: Zieler brachte keinen einzigen seiner 12 Pässe zum Mitspieler, alle landeten beim Gegner oder im Aus.