Datencheck Thomas Müller

Studiogast Thomas Müller hat mit dem FC Bayern nur Unentschieden in Hoffenheim gespielt, war aber auf vielen Positionen zu finden und legte die meisten Sprints hin. Im Einzelnen wurde ihm Folgendes attestiert:







- Seit Saisonbeginn 09/10 hat Thomas Müller keines der 76 Bundesliga-Spiele verpasst - Louis van Gaal brachte ihn damals und seitdem ist er nicht mehr aus der Bayern-Elf wegzudenken.





- In Hoffenheim agierte er auf drei verschiedenen Positionen: In der ersten Halbzeit auf der rechten offensiven Mittelfeld-Seite, in der zweiten Halbzeit erst auf der linken und dann im Angriff.





- Thomas Müller legte im Spiel in Hoffenheim die meisten Sprints auf dem Platz hin (30, Ribery und Robben zusammen nur 12) und erreichte zudem die größte Höchstgeschwindigkeit beim Rekordmeister (34,4 km/h).





- Zum Torschuss kam er allerdings nicht, immerhin bereitete er zwei der nur sechs Bayern-Torschüsse vor.





- Teilweise agierte er etwas überhastet, er hatte die höchste Fehlpassquote beim FC Bayern.