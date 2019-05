Zumal es bei der Weltmeisterschaft für das deutsche Team ohnehin schwer wird. In der Gruppe A, die in Kosice ausgetragen wird, sind mit Kanada, den USA und Finnland gleich drei Titelkandidaten vertreten. Allein im US-Team spielen elf Erstrundenpicks des Auswahl-Drafts der NHL. Zum Vergleich: Draisaitl ist der bislang einzige deutsche Spieler, der jemals in Runde eins ausgewählt wurde. Vierter deutscher Gegner ist Gastgeber Slowakei.



Eine dieser Mannschaften gilt es hinter sich zu lassen, während Siege gegen Frankreich, Großbritannien und Dänemark Pflicht sind. Immerhin geht das deutsche Team in der Vorrunde den Russen aus dem Weg. Kaum eine Mannschaft ist so stark besetzt mit Superstars wie Alex Ovechkin oder NHL-Topscorer Nikita Kucherov. Dazu kommt in der Gruppe B mit Schweden der Titelverteidiger, der ebenfalls über 14 NHL-Spieler verfügen kann. Insgesamt ist das Turnier ein Auflauf der Top-Spieler, weil alle Spitzenteams in der NHL in dieser Saison früh ausschieden.