Der "ewige" Oka

Rund 1500 Einwohner hat Kleestadt - die Region New York etwa 19 Millionen. Das ist ein Gegensatz. Aber Nikolov hat sich mit seiner Familie hier niedergelassen, ein Haus gebaut und ist ganz Eintrachtler geworden. Schon seit 1991. Und wenn er am Vertragsende auf über 20 Jahre Eintracht zurückblickt, dann kann er das mit Stolz tun. Nicht viele halten so lange durch. Nikolov befindet sich bei den Frankfurtern in guter Gesellschaft mit Karl-Heinz Körbel. Körbel spielte 19 Jahre für die Eintracht und brachte es auf über 600 Einsätze als Spieler. Das brachte ihm den Ruf des "treuen Charlys" ein. Und Nikolov wird dann wohl zum "treuen Oka".