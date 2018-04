Der Neue vor der Torwand

Sven Voss moderiert seit 2006 Sportübertragungen im ZDF. Im Wintersport war er zunächst bei den Bob- und Rodelwettbewerben im Einsatz, seit 2007 begleitet er mit dem Experten Jens Weißflog die Skisprungübertragungen im Zweiten. In diesem Sommer wird er als Moderator der ZDF-Sendungen von der Frauen-Fußball-WM in Deutschland zu sehen sein, am 30 Juli feiert er seine Premiere im aktuellen sportstudio.

Wolf-Dieter Poschmann moderierte am 15. Oktober 1994 zum ersten Mal ein aktuelles sportstudio, er wird auch weiterhin im ZDF als Chefreporter Sport (u. a. Fußball, Leichtathletik, Eisschnelllauf) Übertragungen und Sendungen kommentieren bzw. präsentieren.