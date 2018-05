Der Traum von Olympia

Slopestyle, das ist ein Parcours im Schnee, mit verschiedenartigen Sprungschanzen, Geländern, großen Boxen. Die Kunst besteht darin, über diese Hindernisse zu springen oder zu rutschen. Und das am besten spektakulär, mit Drehungen um Längs- und Querachse, mit Griff an den Ski, vorwärts, rückwärts - kurz: in allen Variationen, die die Gesetze der Physik und die körperlichen Fähigkeiten des Freeskiers zulassen. 2014 feiert die Disziplin ihre Premiere bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi/Russland.