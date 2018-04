Der Weg in die Liga der Meister

Damit, dass er in so jungen Jahren Leistungsträger eines Champions-League-Halbfinalisten ist, hat der 23-Jährige am Anfang seiner Fußballer-Laufbahn vermutlich nicht gerechnet. Wie viele Profi-Karrieren beginnt auch sein Weg in seinem Heimatort. Im 39.000-Einwohner-Städtchen Haltern am See tritt Höwedes 1994 als Sechsjähriger dem TuS Haltern bei.