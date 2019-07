Nach starkem Beginn unterliegen die DFB-Frauen bei der WM in Frankreich dem Team aus Schweden mit 1:2. Durch das Aus im Viertelfinale verpasst die DFB-Elf auch die Teilnahme an Olympia 2020 in Tokio.

