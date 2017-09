Sport | das aktuelle sportstudio - Das sportstudio-Debüt in Farbe

Premiere im aktuellen sportstudio am 2.September 1967: Zum ersten Mal wird die Show in Farbe gesendet. Die Moderatoren freuen sich vor 5000 Zuschauern auf der IFA in Berlin über die technische Neuerung, die auch neue Witze ermöglicht.