Vor genau einem Jahr dachten sie in Berlin noch über eine Meisterfeier nach - zumindest der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit. Jetzt planen sie für die Zweite Liga. Müssen sie planen.

Die neuen Leiden der alten Dame, sie kamen keineswegs überraschend. Da vergraulte man, just als man am erfolgreichsten war, den langjährigen Manager. Ja, Dieter Hoeneß war unbequem. Es war gewiss nicht immer leicht, mit und unter ihm zu arbeiten. Für alle in Berlin. Aber er fand noch immer einen Dreh. Jetzt sei die Atmosphäre, wie man hört, viel, viel besser - nur der Erfolg hat sich verabschiedet. Mit Hoeneß. Und Hertha geht mit prima Klima in die Zweite Liga.