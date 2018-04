Die Renaissance des Torjägers Kuranyi

Kuranyi fand beim VfB Stuttgart seine neue Heimat. Zuvor hatte er in seiner Heimat bereits in verschiedenen Vereinen gekickt und seinen ausgeprägten Torriecher bewiesen. Auch beim VfB spielte sich Kuranyi schnell nach oben. Unter Trainer Felix Magath feierte der damals 19-Jährige zu Beginn der Saison 2001/02 sein Liga-Debüt. In seiner zweiten Saison schoss der Shootingstar 15 Tore und traf auch in der U21 regelmäßig. Teamchef Rudi Völler holte Kuranyi daraufhin 2003 ins A-Team und ließ ihn auch bei der EM in Portugal spielen.