Die Statistik spricht für Bayern

- In den letzten 17 Gastspielen in München holte Leverkusen insgesamt nur zwei Punkte.













- Die Bayern haben die letzten acht Pflichtspiele alle zu Null gewonnen - das ist neuer Vereinsrekord. Seit 748 Minuten sind sie ohne Gegentor. Neun Pflichtspiele in Folge zu Null gespielt haben die Bayern nur 2002/03.













- Die letzten vier Pflichtspiele während des Oktoberfests in der Allianz-Arena haben die Bayern nicht gewonnen (eine Niederlage, drei Remis), und dabei nur ein Tor erzielt.













- 14 der letzten 16 Bundesliga-Heimspiele haben die Bayern gewonnen (zwei Niederlagen).













- Nur sieben Tore nach sechs Spielen - das gab es bei Leverkusen zuletzt vor 20 Jahren. 1991/92 waren es sogar nur vier Tore.













- Der FCB hat nur ein Gegentor nach sechs Spielen kassiert - besser war nur der VfB Stuttgart 2003/04, der sogar in den ersten acht Liga-Partien zu Null spielte.









- Mario Gomez hat acht Tore in zehn Spielen gegen Bayer erzielt - sein Lieblingsgegner im Oberhaus. Beim 5:1-Sieg gegen die Werkself in der Vorsaison gelang ihm ein lupenreiner Hattrick. Er steht vor seinem 100. Pflichtspiel für Bayern.









- Michael Ballack spielte vier Jahre beim FCB (2002 bis 2006). Gegen Bayern verlor er sechs von sieben Bundesliga-Spielen (ein Sieg). Jetzt steht er vor seinem 100. Bundesliga-Spiel mit Bayer.









- Jupp Heynckes war in den vergangenen beiden Spielzeiten Bayer-Coach. Von allen Bayer-Trainern mit mindestens zehn Bundesliga-Spielen hat Heynckes den zweitbesten Punkteschnitt (1.87), besser war nur Christoph Daum (1.89).









- Bayern hat die letzten acht Spiele (fünf in der Bundesliga, drei in der Champions League) gewonnen und dabei keinen einzigen Gegentreffer kassiert. Torverhältnis dabei: 23:0, Bundesliga-Toverhältnis der letzten fünf Spiele: 18:0









- Jupp Heynckes steht vor seinem 950. Bundesligaspiel (als Spieler und Trainer).









- Bastian Schweinsteiger verlor von seinen 14 Spielen gegen Leverkusen noch keines (zehn Siege, vier Remis).