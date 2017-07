Sport | das aktuelle sportstudio - Nowitzki: Ein Superstar zum Anfassen

Dirk Nowitzki ist eine Legende in der NBA und bei den Dallas Mavericks die unumstrittene Nummer eins. 1999 als Nobody zu den Dallas Mavericks gekommen, feierte er mit dem NBA-Titel 2011 seinen größten Triump. Jetzt will er die 20 Jahre bei seinem Klub …