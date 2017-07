Sport | das aktuelle sportstudio - Nowitzki: "Will noch Gas geben"

Dirk Nowitzki will in der NBA "noch ein paar Jahre Gas geben, wenn der Körper mitspielt." Im sportstudio verrät der Star der Dallas Mavericks aber auch, dass er vor 20 Jahren "riesen Bendenken" hatte, ob er in der NBA überhaupt Fuß fassen könne.