Razzia in Antholz: Loginow im Fokus

Loginow kritisierte das Vorgehen der italienischen Polizei gegenüber russischen Medien. Er und sein Teamkollege Jewgeni Garanitschew seien "um sechs Uhr davon aufgewacht, dass sie versucht haben, die Tür aufzubrechen. Sie haben sofort unsere Waffen an sich genommen, als wären wir gefährliche Kriminelle", sagte der Biathlet dem russischen Sportsender "Match TV".



Die Athleten mussten sich setzen, während die Einsatzkräfte den Raum durchsuchten. "Sie haben sich aber nur für mich interessiert", so Loginow. "Sie haben mein Handy, meinen Laptop und persönliche Dinge von mir beschlagnahmt. Ich bat darum, einen Dolmetscher zu bekommen. Das macht mich sehr wütend", so Loginow. Es seien keine Anschuldigungen erhoben worden, sagte der 28 Jahre alte Athlet.