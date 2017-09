Dortmund erfindet sich mal wieder neu

Es kann ja nicht jeder einen so knackigen Einstand feiern wie Andrey Yarmolenko. Der in letzter Minute als Dembélé-Nachfolger zur Borussia gestoßene Ukrainer ist bereits drauf und dran, sich zum Publikumsliebling zu katapultieren. In drei Partien von Beginn an hat Mr. Übersteiger schon viel Spielverständnis gezeigt. Trotz Sprachbarriere ist er bereits ins Team integriert. Der wuchtige 27-Jährige bringt zudem eine Robustheit ein, die das beizeiten zu filigrane BVB-Spiel bereichert.