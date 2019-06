Die starke Abwehr, vor dem Turnier noch als Achillesferse des Teams ausgemacht, erinnert ebenfalls an 2018. Statistisch haben die deutschen Gegner zwar viele Schüsse, werden jedoch in schlechte Schusspositionen abgedrängt. Eine Qualität, genau wie das Offensivspiel: Spielerisch dominierte die DEB-Auswahl die Partien gegen Großbritannien, Dänemark und Frankreich über weite Strecken, spielte sich, angeführt von den NHL-Stürmern Draisaitl und Dominik Kahun (Chicago) viele gute Tormöglichkeiten heraus. Und selbst gegen die dank sieben NHL-Spielern überlegenen Slowaken gab es einige gute Chancen.



In den letzten drei Spielen warten nun die größten Brocken der Gruppenphase auf das deutsche Team. Samstag (16.15 Uhr) geht’s gegen die USA, Sonntag (16.15 Uhr) gegen Kanada. Am Dienstag (12.15 Uhr) ist das letzte Gruppenspiel gegen Finnland. Aufgaben, die dank des Traumstarts ganz entspannt angegangen werden können. Textsicher in Sachen Nationalhymne dürfte das DEB-Team ja inzwischen ebenfalls sein.