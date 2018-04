Es hat sich "ausgeBABBELt"

Diese Lösung war nach der Zuspitzung der Ereignisse am letzten Wochenende der Hinserie unausweichlich geworden. Wer wen wann und warum belogen oder doch die Wahrheit gesagt hat - das alles bleibt vorerst das Geheimnis der einstigen Vertrauten Babbel und Preetz. Einen Sieger hat dieses Szenario nicht.





Im Gegenteil: ein jeder der Beteiligten hat ein gewaltiges Stück an Glaubwürdigkeit verloren. Und die "alte Diva" Hertha gab in der Außendarstellung ein katastrophales Bild ab: Auf Rede folgte Gegenrede, auf Interview folgte Pressekonferenz.